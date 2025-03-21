Osman Sınav\'ın cenaze programı belli oldu

Türk televizyon ve sinema dünyasında sayısız unutulmaz projeye imza atan yönetmen ve yapımcı Osman Sınav, uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düşerek 69 yaşında hayata gözlerini yumdu. Usta yönetmenin vefat haberi, sanat camiasında ve sevenleri arasında derin üzüntü yarattı.

CENAZE DETAYLAR BELLİ OLDU

Osman Sınav'ın cenaze namazı, 22 Mart Cumartesi günü ikindi namazını müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınacak. Yapılan açıklamada, " Usta yönetmen Osman Sınav için düzenlenecek anma töreni, 22 Mart Cumartesi günü saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecektir. Anma töreninin ardından, merhumun cenazesi aynı gün ikinci namazına müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesü Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecektir." ifadelerine yer verildi.

RESİM ÖĞRETMENİ HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Kariyeri ve yapıtlarıyla Türk sinema tarihinin temel yapı taşlarından biri olarak gösterilen Sınav, 1956'da Burdur'un Yeşilova Köyü'nde köy imamı bir baba ve ev hanımı bir anneden dünyaya geldi. İlköğretimini parasız yatılı olarak Söke'de okuyan Sınav'ın lisedeyken "babam" dediği resim öğretmeni onun sanat yaşamının başlangıcı oldu.

KARİYERİNE REKLAMCILIKLA BAŞLADI

Lise öğreniminin ardından Sınav, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde bugünkü adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde önce resim ve tekstil tasarımı, ardından sinema ve televizyon eğitimi aldı.

Kariyerine reklam sektöründe metin yazarlığı ve yönetmenlikle başlayan Sınav, Man Ajansta metin yazarı olarak çalışmasının ardından reklamcılık kariyerine 1980 ve 1984 arasında Grafika Lintas isimli ajansta devam etti. Sınav, 1984'te Sinegraf Film Yapım/ Yönetim isimli şirketini kurdu ve 1984-1987'de 500'ü aşkın reklam filmi çekti.

"UZUN HİKAYE" FİLMİYLE ÜNİVERSİTEDEN MEZUN OLDU

Reklam filmi ve kampanyalarla uzun soluklu reklamcılık tecrübesini 1987'de noktalayan Sınav'ın asıl amacı bir sinema filmi yapmaktı.

Osman Sınav, daha sonra görsel sanatlara duyduğu heyecan ve birikimini sinemaya taşıyarak 1987'de başladığı yolculuğunda televizyon için "Bir Muharririn Ölümü", "Yalancı Şafak", "Atlıkarınca", "Hünkarın Bir Günü", "Küçük Dünya", "Aşka Kimse Yok" ve "Yalancı" isimli filmleri çekti.

Sinema için de "Kapıları Açmak", "Gerilla", "Deli Yürek Bumerang Cehennemi" ve "Pars: Kiraz Operasyonu" filmlerine imza atan Sınav, ayrıca Mustafa Kutlu'nun "Uzun Hikaye" eserinden aynı adla sinema filmi çekti. Filmin başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ile Tuğçe Kazaz yer aldı.

Sınav, 1978'de kaydolduğu ve af kanunuyla döndüğü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi GSF Sinema-TV Merkezi Prof. Sami Şekeroğlu Atölyesinden, 2011-2012 öğretim döneminde "Uzun Hikaye" filmiyle mezun oldu. Diplomasını merkezin 50. yıl kutlamasında hocası Prof. Dr. Sami Şekeroğlu'nun elinden aldı.

"SÜPER BABA" İLE HERKESİN BEĞENİSİNİ KAZANDI

Osman Sınav, 1991'de televizyonlar için dizi çalışmalarına yoğunlaştı. Usta bir yönetmen olarak kendini kabul ettiren sanatçı, içerisinde "Süper Baba", "Deli Yürek", "Hayat Bağları", "Ekmek Teknesi", "Acı Hayat", "Kurtlar Vadisi", "Sakarya Fırat" ve "Sen Anlat Karadeniz" gibi çok sevilen 25 dizi filminin yapımcısı ve yönetmeni oldu.

Sınav'ın 1993'te çekmeye başladığı "Süper Baba" dizisi, 7'den 70'e tüm izleyicilerin beğenisini kazandı. Birçok ünlü ismin kariyerinde önemli rol oynayan usta yönetmen, 1994'te "Yalancı"yı çekti. Film, Altın Portakal'da Mehmet Aslantuğ'a "En İyi Oyuncu", kendisine de "En İyi Yönetmen" dalında ödül getirdi.

"Melek Apartmanı", "Mavi Düşler" ve "Sıcak Saatler" gibi ses getiren diğer televizyon dizilerine de imza atan Sınav, Mehmet Aslantuğ ve Ayşegül Aldinç'in başrollerini paylaştığı "Gerilla" isimli filmi, 1998'de izleyiciyle buluşturdu. Tomris Oğuzalp filmdeki rolüyle, "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" dalında Altın Portakal ödülünün sahibi oldu.

Osman Sınav, televizyonda sevilen karakterler üzerine film yapma geleneğini de Türkiye'de başlatanlardan biri oldu.

Kenan İmirzalıoğlu'nu keşfeden usta yönetmen, onun güçlü bir yüzü olduğunu düşünüyordu ve İmirzalıoğlu ile Sınav ortaklığı 1999'da televizyon izleyicisinin de büyük ilgisini çeken "Deli Yürek" isimli diziyle başladı. Gördüğü ilgi üzerine 2001'de dizinin filmi için kamera arkasına geçen Sınav, "Deli Yürek: Bumerang Cehennemi"yle gişe başarısı elde etti.

KURTLAR VADİSİ İLE ZİRVEYE ULAŞTI

Sınav, 2002'de Mazhar Alanson'un ve Savaş Dinçel'in arasında olduğu oyuncu kadrosuyla sevilen dizilerden "Ekmek Teknesi"ne imza attı. Sınav, Türk televizyonculuk tarihi için önemi büyük olan ve reyting rekorlarını alt üst eden "Kurtlar Vadisi"nin de 55. bölüme kadar yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendi.

Mafya ve derin devlet ekseninde gelişen ilişkiler üzerine kurulu senaryosuyla büyük ilgi gören dizinin yönetmenliğini bırakmasının ardından Sınav, "Kapıları Açmak" ve Metin Erksan klasiği "Acı Hayat"ın yeni versiyonu için kamera arkasına geçti.

Osman Sınav, yönetmenliğinin yanı sıra yapımcılığını da üstlendiği, Fatih Akın'ın "Kısa ve Acısız" isimli filminden tanınan Mehmet Kurtuluş ile "Dogville", "The Batman" gibi filmlerde de rol almış Udo Kier'in de arasında olduğu dev oyuncu kadrosu ve özel efektleriyle dikkati çeken "Pars: Kiraz Operasyonu"nu vizyona soktu.

Film aldığı tüm eleştirilere rağmen, bir aksiyon filmi olarak son derece başarılı bulundu. Birçok sinema eleştirmeni filmin bugüne kadar çekilmiş en iyi Türk aksiyon filmi olduğu konusunda hemfikir oldu.

"Pars" filminden sonra Sınav, başrolünü Haluk Piyes'in oynadığı "Pusat" adlı diziyi çekti. Konu açısından Türkiye'de bir ilk olan bu boks dizisi yüksek reytinglerine rağmen usta yönetmenin hedeflediği kaliteyi yakalayamadığı için 13. bölümde sürpriz bir finalle ekranlara veda etti.

Sınav'ın dizileri sadece Türkiye'de değil, çok sayıda ülkede de beğeniyle izlendi.

KARİYERİ BOYUNCA ÇALIŞMAKTAN HİÇ YILMADI

Usta yapımcı ve yönetmenin son dönemde imza attığı diziler arasında "Yalaza", "İnadına Aşk", "Kızılelma", "Hatasız Kul Olmaz" ve "Sen Anlat Karadeniz" yer aldı.

Sınav'ın son yaptığı çalışmalar ise Cihan Ünal'ın başrolde olduğu "Yalnız Kurt" ile "Kör Nokta" dizisi oldu.

Yönetmenler Derneği ile Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Birliğinin üyesi de olan Sınav, aynı zamanda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümünde öğretim görevlisi olarak ders verdi.

Yönetmen Ahmet Çadırcı, bir röportajında, Osman Sınav'ın çektiği filmlerde Amerikan sinemasından esinlenerek, kendi kültürüne uyarladığını ve psikolojik motiflerle zenginleştirdiğini belirtti.

Kariyeri boyunca çalışmaktan hiç yılmayan ve sürekli üreten Sınav, bir söyleşide, "Her zaman kendi hayallerim için koştum, çok şey yaşadım ama hala çok başındayım, yapacağım çok şey var. Kendi hayallerini kurmayan insanlar asla başarılı olamazlar, düşe kalka da olsa her zaman kendi hayallerini kurmalılar ve şairin dediği gibi 'doksan dokuz kere yere düşsem yine kalkarım'." ifadelerini kullanmıştı.