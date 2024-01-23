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Devlet Bahçeli: İstanbul'da Altınok mührü vuracak, terör örgütlerine ders verilecek - Son Dakika
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Devlet Bahçeli: İstanbul'da Altınok mührü vuracak, terör örgütlerine ders verilecek

MHP lideri Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamada İstanbul'da Altınok mührünü vuracaklarını ve terör örgütlerine unutamayacakları bir ders vereceklerini belirtti. Bahçeli ayrıca CHP'nin DEM'lenmiş olduğunu ve Türkiye'nin Yüzyılı'nın gerçekleşeceğini ifade etti. Açık hava toplantılarının Misak-ı Milli'nin ilan edilişinin 104. yılında Mersin'de başlayacağını ve 4 Şubat'ta Manisa'da devam edeceğini duyurdu. Bahçeli, ayrıca bağımsız ve egemen Filistin devletinin kabul edilmesi gerektiğini ve bebekleri öldüren barbarlara karşı mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

23.01.2024 - 11:45,
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Devlet Bahçeli: "İstanbul muradına erecek, Ankara'ya altı ok değil Altınok mührünü vuracak"

-Devlet bahçeli:

"Terör örgütleri, bölücü maşalar, ekonomik tetikçiler, emperyalizm piyonları, Cumhuriyet karşıtları 31 Mart'ta hiç unutmayacakları bir ders alacaktır"

-"DEM'lenmiş CHP gidecek Türkiye Yüzyılı gerçekleşecektir"

-"İlk açık hava toplantımızı Misak-ı Milli'nin ilan edilişinin 104'üncü yılında Mersin'de yapma kararı aldığımızı, 4 Şubat'ta da Manisa'da gerçekleştireceğimizi paylaşmak istiyorum"

-" Bağımsız ve egemen Filistin devleti kabul edilmeli. Bebekleri öldüren barbarların yakasından tutulup burunlarından fitil fitil getirilmeli"

Devlet Bahçeli: İstanbul\'da Altınok mührü vuracak, terör örgütlerine ders verilecek
Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Devlet Bahçeli: İstanbul'da Altınok mührü vuracak, terör örgütlerine ders verilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Devlet Bahçeli: İstanbul'da Altınok mührü vuracak, terör örgütlerine ders verilecek - Son Dakika
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