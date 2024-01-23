Devlet Bahçeli: "İstanbul muradına erecek, Ankara'ya altı ok değil Altınok mührünü vuracak"
-Devlet bahçeli:
"Terör örgütleri, bölücü maşalar, ekonomik tetikçiler, emperyalizm piyonları, Cumhuriyet karşıtları 31 Mart'ta hiç unutmayacakları bir ders alacaktır"
-"DEM'lenmiş CHP gidecek Türkiye Yüzyılı gerçekleşecektir"
-"İlk açık hava toplantımızı Misak-ı Milli'nin ilan edilişinin 104'üncü yılında Mersin'de yapma kararı aldığımızı, 4 Şubat'ta da Manisa'da gerçekleştireceğimizi paylaşmak istiyorum"
-" Bağımsız ve egemen Filistin devleti kabul edilmeli. Bebekleri öldüren barbarların yakasından tutulup burunlarından fitil fitil getirilmeli"
Son Dakika › Politika › Devlet Bahçeli: İstanbul'da Altınok mührü vuracak, terör örgütlerine ders verilecek - Son Dakika