Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, GDAÜ Zirvesi'nde Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, GDAÜ Zirvesi'nde Türkiye'yi Temsil Edecek

15.06.2025 21:39
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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan 16 Haziran 2025 tarihinde Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacak.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan 16 Haziran 2025 tarihinde Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacak.

Diplomatik Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 16 Haziran'da Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacak. Arnavutluk'un dönem başkanlığında gerçekleştirilecek zirvede, 'Bölgesel İşbirliği ve AB Entegrasyonu Aracılığıyla İstikrar ve Refahın Teşvik Edilmesi' teması ele alınacak. Toplantıya GDAÜ üyesi 13 ülkenin devlet ve hükümet başkanları ile dışişleri bakanlarının yanı sıra Avrupa Birliği'nden temsilciler de iştirak edecek.

Zirve sonunda yayımlanacak bildiride, sürdürülebilir kalkınma, güvenlik, istikrar ve refahın artırılmasında bölgesel iş birliği ve sahiplenmenin önemi vurgulanacak. Ayrıca, Rusya- Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik çabalardan duyulan memnuniyetin altının çizilmesi bekleniyor. Zirvede bir konuşma yapacak olan Dışişleri Bakanı Fidan'ın, Türkiye'nin Balkanlar'daki barış ve istikrara verdiği önemi vurgulaması, Bosna-Hersek ve Kosova'da NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) ile AB Barış Gücü Misyonu'na (EUFOR) sağlanan katkılara dikkat çekmesi öngörülüyor. Türkiye'nin ekim ayında KFOR Komutanlığını yeniden devralacağı bilgisi de paylaşılacak.

Fidan'ın ayrıca, barış ortamının yalnızca askeri mevcudiyetle sürdürülemeyeceğine işaretle yapıcı diyaloğun önemine vurgu yapması ve Türkiye'nin Belgrad- Priştine Diyaloğu ile üçlü istişare mekanizmalarına verdiği desteği dile getirmesi bekleniyor. Türkiye'nin bölgeye yönelik yatırımlarının 20 milyar doları bulduğunu hatırlatması öngörülen Fidan'ın, TİKA vasıtasıyla eğitim, sağlık ve kültürel miras alanlarında gerçekleştirilen projelere ve insani kalkınma katkılarına da değinmesi bekleniyor.

Bakan Fidan'ın, konuşmasında ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşında kapsamlı müzakereler yoluyla kalıcı barışın sağlanmasının tek çıkar yol olduğunu vurgulaması, Gazze'deki insani felakete dikkat çekerek uluslararası topluma adil ve sürdürülebilir barış çağrısı yapması ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının bölge istikrarını tehdit ettiğine işaret etmesi öne çıkan mesajlar arasında yer alacak.

Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu GDAÜ, bölgesel sahiplenme ve kapsayıcılık ilkeleri doğrultusunda Balkan ülkeleri arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor. 1996'da kurulan ve 13 Balkan ülkesinin tamamının yer aldığı tek bölgesel iş birliği forumu olan GDAÜ'nün üyeleri arasında Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Yunanistan ve Türkiye yer alıyor.

GDAÜ kapsamında her yıl bir Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, biri gayriresmi olmak üzere iki Dışişleri Bakanları Toplantısı ile çeşitli düzeylerde çok sayıda sektörel toplantı ve konferans düzenleniyor. Türkiye, geçmişte üç kez GDAÜ Dönem Başkanlığını yürüttü. Zirvenin ardından 1 Temmuz 2025 itibarıyla Dönem Başkanlığı'nı Bulgaristan devralacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, GDAÜ Zirvesi'nde Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika

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