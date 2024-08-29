Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Vize serbestisiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Vize serbestisiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'da yapılan Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katıldı. Fidan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye'nin AB ile ilişkilerini ileri götürebilmek için çalışmaların devam ettiğini ve vize serbestisiyle ilgili 66 kriterin tamamlandığını, geriye sadece 6 kriterin kaldığını belirtti. Fidan, Türkiye-AB ilişkilerinin canlandırılmasının herkesin çıkarına olduğunu vurguladı.

29.08.2024 21:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, "Vize serbestisiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. 66 kriteri tamamladık, geriye sadece 6 kriter kaldı. Bunların da tamamlanması için, ilgili kurumlarımızla hep birlikte çalışıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katıldı ve mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulundu. Toplantıların ardından konuşan Fidan, Brüksel'deki toplantının Avrupa Birliği'yle ilişkilerin canlanması açısından önemli olduğunu belirterek, " Türkiye, bir süredir bu tür toplantılara davet edilmiyordu. Bu kez Brüksel'e çağırılmış olmamız, tabii ki müspet bir gelişme. Yaklaşık iki saati bulan, uzun bir toplantı oldu. İki başlığı detaylı biçimde ele alma imkanı bulduk. Birincisi: Türkiye- AB ilişkilerini kurumsal olarak nasıl ileri götürebileceğimiz meselesi. İkincisi, küresel ve bölgesel konularda Türkiye ve AB arasında nasıl bir iş birliği geliştirilebilir. Bugün, AB'li meslektaşlarımın neredeyse tamamı, Türkiye'yle dış politika, güvenlik ve savunma politikaları başta olmak üzere tüm alanlarda yapısal ve düzenli diyalog ve istişarelerin sürdürülmesi gerektiğini vurguladılar. Rusya- Ukrayna, Gazze'deki savaş, Suriye, Irak, Ortadoğu, Afrika ve Güney Kafkasya konularında Türkiye'nin önemli bir rol oynadığını söylediler. Türkiye ile AB'nin daha yakın ve daha derin istişare yapmasının ve ortak politika oluşturmasının önemine değindiler" diye konuştu.

'AB ÜYELİĞİ, TÜRKİYE İÇİN STRATEJİK BİR HEDEF'

Gelecek dönemde ilişkilerin ivme kazanması için teknik konularda somut adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Fidan, "Öncelikle, 2019'da askıya alınmış olan yerleşik diyalog mekanizmalarının tekrar işletilmesi gerekiyor. Gümrük birliğinin güncellenmesi konusundaki beklentilerimiz sürüyor. Öncelik verdiğimiz bir diğer konu ise vize meselesi. Vize serbestisiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. 66 kriteri tamamladık, geriye sadece 6 kriter kaldı. Bunların da tamamlanması için ilgili kurumlarımızla hep birlikte çalışıyoruz. Vize serbestisi sağlanana kadar vatandaşlarımızın Schengen vizesi başvuru sürecinde yaşadıkları zorlukların ve engellerin giderilmesi amacıyla çalışmaya devam ediyoruz. Çok girişli ve uzun süreli vizelerin yaygınlaştırılması için AB ve üye ülkelerle temaslarımızı sürdürüyoruz. Biz, Türkiye- Avrupa Birliği ilişkilerini canlandırmanın herkesin menfaatine olduğuna inanıyoruz. Ancak, Kıbrıs sorunuyla Türkiye- AB ilişkileri arasında bir bağ kurulmasının sağlıklı bir yöntem olmadığını ve herhangi bir sonuç vermeyeceğini vurguladık. AB üyeliği, Türkiye için stratejik bir hedef. Sayın Cumhurbaşkanımız, muhtelif vesilelerle bunu açıkça ifade etti. Olumlu gündem üzerinden mesafe almak istiyoruz. Avrupa Birliği de aynı şekilde müspet bir yaklaşım sergilerse, bu herkesin menfaatine olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Avrupa Birliği, Hakan Fidan, Türkiye, Belçika, Vize, Avrupa Birliği, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Vize serbestisiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:51 Beşiktaş, Lugano’yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasına kaldı Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kaldı
19:40 Irak’ta Türk SİHA’sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
19:37 Kayıp Narin Güran’la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi Kayıp Narin Güran'la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi
19:16 Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
19:01 İzmir’de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti
11:37 Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü! Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı
11:23 Boşanır boşanmaz Nez ile aşk yaşamaya başlayan Rüştü Onur Atilla’nın ilişkisi bitti Boşanır boşanmaz Nez ile aşk yaşamaya başlayan Rüştü Onur Atilla'nın ilişkisi bitti
11:14 İstanbul’da uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksi devreye girecek İstanbul'da uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksi devreye girecek
11:09 Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
10:45 Mesut Özil’in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor Mesut Özil'in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor
10:23 Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu
10:12 Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı sonrası daha skandal Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı; sonrası daha skandal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 23:07:42. #1.12#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Vize serbestisiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement