Dışişleri'nden İsrail'e Sert Yanıt

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanlığınca yapılan yazılı açıklama, "İsrail yönetiminin ülkemizi ve Birleşmiş Milletler'i hedef alması bizim açımızdan bir sürpriz teşkil etmiyor. Bölgesel barışın önündeki en büyük engel Netanyahu ve savaş kabinesidir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Uluslararası hukuku ve normları hiçe sayarak Gazze'de 40 binden fazla sivili, çocuk ve kadın ayrımı yapmaksızın katleden, dünyanın gözü önünde soykırım işleyen, bulunduğu bölgede ve ötesinde işgal, katliam ve devlet teröründen başka bir şey getirmeyen eli kanlı İsrail yönetiminin ülkemizi ve Birleşmiş Milletler'i hedef alması bizim açımızdan bir sürpriz teşkil etmiyor" ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın paylaşımında, söylemlerin Filistin, Lübnan ve Suriye'de devlet terörü uygulayan İsrail'in içinde bulunduğu acziyetin ve uluslararası alanda maruz kaldığı izolasyonun dışa yansıması olduğu belirtilerek, "Bölgesel barışın önündeki en büyük engel Netanyahu ve savaş kabinesidir. Savaşı bölgeye yayarak siyasi ömrünü uzatmaya çalışan Netanyahu hükümetinin söz konusu üyesinin şahsi çıkarları için seviyesiz ithamlara başvurmuş olmasını, önceden olduğu gibi şimdi de dikkate değer bulmuyoruz" denildi.