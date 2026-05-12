Diyarbakır'da Barış Forumu Açıldı

12.05.2026 22:49
DEM Parti Başkanı Bakırhan, barışın yolunun Diyarbakır'dan geçtiğini vurguladı ve çağrıda bulundu.

HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Onurlu bir barışın ve kalıcı bir çözümün yolu, Diyarbakır'dan geçer. Bu nedenle 5 gün boyunca burada söylenecekler, yapılacaklar bir temenni değildir. Aynı zamanda Türkiye'nin geleceğine yapılmış güçlü bir çağrı olarak görülmelidir" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 16 Mayıs'a kadar sürecek 'Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumu', açılış konuşmalarıyla başladı. Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri Konferans Salonu'nda düzenlenen programa DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak ve Doğan Hatun, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, görevden uzaklaştırılan Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ahmet Türk, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Erbil Valisi Ümid Hoşnav ile Duhok Valisi Dr. Ali Tatar ile DEM Parti milletvekilleri, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı. Foruma, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan'ı Özgür Özel, mesaj gönderdi.

'BARIŞIN YOLUNUN HİZMETKARI OLMAKTAN ONUR DUYARIZ'

Programda konuşan Tuncer Bakırhan, Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumu'nun kritik bir aşamada yapıldığına dikkat çekerek, "Çok iyi bir forum, çok iyi bir başlangıçla başladık. Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumu kritik bir aşamada yapılıyor. Bu forumun başlıklarına bakıldığı zaman barış sadece bizim için bir heves değil, dönemlik bir slogan hiç değil, bir anlık iyimserlik de değil, barış emek, akıl, cesaret, süreklilik isteyen büyük bir inşa sürecidir. Bir dönem 'Avrupa Birliği'nin yolu Diyarbakır'dan geçer' dediler. Başka bir dönem 'Kürt meselesinin çözüm yolu Diyarbakır'dan geçer' dediler. Bunların hepsi kendi dönemi için doğruydu, kıymetliydi. Fakat bugün bizler de bu salondan o doğrulara çok daha hayati bir doğru eklemek istiyoruz. Onurlu bir barışın ve kalıcı bir çözümün yolu, Diyarbakır'dan geçer. Bu nedenle 5 gün boyunca burada söylenecekler, yapılacaklar bir temenni değildir. Aynı zamanda Türkiye'nin geleceğine yapılmış güçlü bir çağrı olarak görülmelidir. Barış meselesine bazen çok güncel bir mesele gibi bakıyoruz. Oysa bugün konuştuğumuz bu mesele aslında insanlık tarihi kadar eskidir. Yurtta sulh ancak yurtta hukukla ve eşitlikle mümkündür. Net olarak ifade edelim. Barışın yolunun hizmetkarı olmaktan onur duyarız. Çünkü bizler yaptıklarımızdan ibaretiz" dedi.

MHP'Lİ YILDIZ: KALICI HUZUR İÇİN KARDEŞLİK TÜRKÜLERİNİ BİRLİKTE SÖYLEYECEĞİZ

Programda okunan mesajında MHP'li Feti Yıldız, kalıcı huzur için kardeşlik türkülerini birlikte söyleyeceklerini belirterek, "Şiddet ve tedhiş yalnızca doğrudan hedef aldığı kurbanlar üzerinde değil, daha geniş kitleler üzerinde yıldırma ve korku iklimi yaratma yaratan bir insanlık suçudur. Ekonomik, demografik, sosyolojik ve psikolojik boyutlarıyla da bir milli güvenlik sorunudur. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kendisini bu ülkenin Eşit, özgür ve makbul bir vatandaşı ve bu milletin ayrılmaz, muhterem bir parçası olduğunu hissetmesini sağlamak demokrasimiz için bir tercih değil, bir zorunluluktur. Ülkemiz için, milletimiz için her şeyi birlikte yapacağız. Tarihi ve kültürel değerlerimiz Hevsel Bahçelerinde, Meram Bağlarında kalıcı huzur için kardeşlik türkülerini birlikte söyleyeceğiz. Liderimizin işaret ettiği gibi yıllar boyunca terörle mücadeleye ayrılmak zorunda kalınan devasa kaynakları, artık çocuklarımıza okul, yaşlılarımıza hastane ve bakım hizmeti, çiftçimize sulama kanalı, tarımsal destek, kırsal kalkınma, gençlerimize teknoloji merkezi, üniversite yatırımı, gençlik projesi, kadınlarımıza istihdam ve sosyal refah, esnafımıza kredi, sanayicimize yatırım, şehirlerimize altyapı, köylerimize yol, tarlalarımıza bereket olarak döndürmeliyiz. 22 Ekim 2024 tarihinden bugüne süreç uyum içinde ilerlemiş, o günden bugüne evlere, yüreklere çok şükür yeni ateşler düşmemiştir. Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumu'nun başarıyla tamamlanmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL: KÜRT'ÜN TÜRK'E, TÜRK'ÜN KÜRT'E İHTİYACI VAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de programa gönderdiği mesajında şöyle dedi:

"Son bir yıldır Diyarbakır'da ve tüm bölgede silahların sustuğu, gençlerimizin toprağa düşmediği bir süreci yaşıyoruz. Bunun kıymetini hepimiz çok iyi biliyoruz. Diğer yandan bu süreci kalıcı bir barışa dönüştürmek için çaba sarf ediyoruz. Türk'ün Kürt'e Kürt'ün Türk'e Türkiye'ye ihtiyacı var. Daha iyi bir geleceği mümkün kılmak için birbirimizin yarasını kendi yaramız bilmeye ihtiyacımız var. Bunun için elimizi taşın altına koymaktan geri durmayacağız. Çünkü bu ülkenin bütün çocukları, gençleri, kadınları, Kürt'ü, Türk'ü, tüm yurttaşları korkmadan yaşayacağı, umutlu büyüteceği bir Türkiye'yi hak ediyor."

Haber: Gıyasettin TETİK-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Politika, Son Dakika

