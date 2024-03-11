Doğu ve Güneydoğu'nun önde gelen aşiretlerinden Ekrem İmamoğlu'na destek - Son Dakika
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Politika

Doğu ve Güneydoğu'nun önde gelen aşiretlerinden Ekrem İmamoğlu'na destek

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Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önde gelen aşiretleri ve kanaat önderleri CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na destek açıklamasında bulundu. İzol Aşireti Derneği Başkanı İrfan Akba, kayyum atamalarının bölge insanının iradesini gasp ettiğini belirtti.

11.03.2024 17:16  Güncelleme: 17:50
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Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önde gelen aşiretleri ve kanaat önderleri, kayyum atamaları ve AK Parti'nin MHP ile iş birliğine karşı tepki gösteriyor. Özellikle kayyum atamalarının ardından, İstanbul'da yaşayan Kürt seçmenlerinin büyük bir kısmının Ekrem İmamoğlu lehine oy kullanması bekleniyor.

"KAYYUMLAR NEDENİYLE SEÇMEN İMAMOĞLU'NA YÖNELECEKTİR"

İzol Aşireti, Türkiye'nin birçok iline yayılmış durumda ve 3 milyon yakın nüfusa sahip olduğu belirtiliyor. İzol Aşireti'ni bir çatı altında toplayan Diyarbakır İzol Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İrfan Akba, 31 Mart'ta yapılacak İstanbul seçimlerine ilişkin açıklama yaptı. Doğu ve Güneydoğu bölgesinde belediyelere kayyum atamaları ile bölge insanının iradesinin gasp edildiğini Akba, "Bizim bölgemizde son yedi yıldır seçimlerden bir ay sonra kayyum atanıyor. Bölgede 96 tane belediyeye kayyum atanmış, bana göre son derece yanlış bir hareket. Halkın iradesi, yaptığı tercih gasp ediliyor. Bu hem bölge insanını hem Kürt insanını ciddi anlamda rahatsız ediyor. Türkiye'de gerçek anlamda bir demokrasi varsa halkın iradesine karşı konulmaz. DEM seçmeninin yüzde 70'e yakını Ekrem İmamoğlu'na yönelecektir. Kürtlerin İmamoğlu'na destek verilmesinin tek amacı, bölgede var olan sıkıntıları yaratan iktidar partisine karşı bir duruştur" şeklinde konuştu.

BAHÇELİ ZARAR VERİYOR

Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir devlet olduğunu ve oluşumunda Kürtlerin büyük bir katkısı olduğunu belirten İrfan Akba, "Hiç kimse bu saatten sonra Türk ve Kürtleri karşı karşıya getiremez, böyle bir şansları olamaz. Türkler ve Kürtler kardeştir, ancak tek taraflı kardeşlik olmaz. Biz nasıl Kürtler olarak Türkleri kardeşimiz olarak görüyorsak, Türklerin de aynı şekilde düşünmesi gerekir. Türkiye adına politika yapan sayın Devlet Bahçeli, Ümit Özdağ gibi kişileri muhatap almam. Bunların ağzından ateş çıkıyor. Buradan sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, böyle bir insanı yanına almanız ciddi anlamda zarar veriyor" ifadelerini kullandı.

OYUM İMAMOĞLU'NA

İstanbul'da yaşayan ve Van Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Seyithan Bilici, kayyum atamalarına karşı AK Parti iktidarına kızgın olduklarını belirterek İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı. Bilici, "Ben seçimde oyumu Ekrem İmamoğlu'na kullanmayı düşünüyorum. Ben bir Kürt olarak, ülkemin ekonomisi çok zor durumda, yurt dışına gidip geliyoruz. Paramızın değeri iyice düşüyor. Kimse bize vize vermiyor. İstanbul'da DEM'in kazanma ihtimali yok. Bir de Ekrem İmamoğlu daha sempatik geliyor, halka yakındır. İnsanlara dokunuyor. Kürtler, mevcut ekonomik şartlar, kayyumlar ve AK Parti'nin halka üstten bakmasından dolayı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceklerdir" dedi.

İSTANBUL'DA YAŞASAYDIM OYUMU İMAMOĞLU'NA VERİRDİM

Batman'da bölgenin en büyük tarım alanına sahip olan Tarhanlar Ailesinin önde gelen isimlerinden Eşref Tarhan, İstanbul'daki Kürt seçmenin tercihini Ekrem İmamoğlu'ndan yana kullanması gerektiğini belirtti. Tarhan, "İstanbul'da yaşasaydım, oyumu İmamoğlu'na verirdim" dedi.

Eşref Tarhan, Kürt seçmenin İstanbul Belediye seçiminde kritik bir rol oynayabileceğine dikkat çekti. "Kürt seçmen, Belediye, AK Parti'nin eline geçmesin düşüncesiyle İmamoğlu'nu desteklemeli. İmamoğlu, çağdaş ve demokrat bir kafaya sahip olduğu için tercih edilmelidir. Muhafazakar, Kürt seçmene de bir çağrı yapıyorum; AKP, MHP kafasına teslim olmuştur, bu nedenle İmamoğlu'na destek vermeli ve bu tarihi fırsatı değerlendirmelidir" ifadelerini kullandı.

EKONOMİ KÖTÜ, HAYAT ÇEKİLMEZ HALDE

Eşref Tarhan, ekonomik sorunlara da vurgu yaparak, "İktidar, hayatı çekilmez hale getirmiştir. Çiftçilerden köylülere, esnaftan vatandaşa kadar birçok kesim etkilenmiştir. Kürtler, bu olumsuz durumdan en çok etkilenen gruplardan biridir. Bu nedenle, Kürtlerin iktidardan yana tavır almaması gerekiyor. Vatandaşlar oy kullanırken hayat pahalılığını da gözetecektir, buna inanıyorum Vatandaşlar, bu konuda duyarlı olmalıdır" şeklinde konuştu.

Doğu ve Güneydoğu\'nun önde gelen aşiretlerinden Ekrem İmamoğlu\'na destek

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Son Dakika Politika Doğu ve Güneydoğu'nun önde gelen aşiretlerinden Ekrem İmamoğlu'na destek - Son Dakika

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