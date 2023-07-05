Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt: Eğer enflasyon yüzde 38 ise vekillikten istifa ediyorum - Son Dakika
Üye Girişi

Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt: Eğer enflasyon yüzde 38 ise vekillikten istifa ediyorum

05.07.2023 16:32

Demokrat Parti (DP) İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Türkiye'nin enflasyon rakamlarının gerçekleri yansıtmadığını belirterek, eğer enflasyon yüzde 38 ise milletvekilliğinden istifa edeceğini açıkladı. Enginyurt, son dönemde artan fiyatlar ve zamlarla ilgili olarak hükümetin politikalarını eleştirirken, enflasyonun gerçek rakamlarını görmek için halkın yaşadığı zorlukların gözlemlenmesi gerektiğini söyledi.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon, haziranda yıllık bazda yüzde 38.21, ilk 6 ayda ise yüzde 19,77 oldu. Bu gelişmenin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulunan Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, "Eğer enflasyon yüzde 38 ise milletvekilliğinden istifa ediyorum." dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'in verilerine göre enflasyon haziranda yıllık bazda yüzde 38.21, ilk 6 ayda ise yüzde 19,77 oldu. Enflasyon rakamlarına tepki gösteren Demokrat Parti (DP) İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, TÜİK'in açıkladığı verilere inanmadığını söyledi.

"YİNE YALAN, YİNE HÜSRAN"

Enginyurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin "hayali rakamlarla" güne başladığını, son bir ayda benzinin 27, motorinin 26 lira seviyelerine geldiğini söyledi. Etin kilogram fiyatının 500 lirayı geçtiğini, kuru incirin 50 liradan 200 liraya çıktığını, domates, biber, patlıcanın alınamaz halde olduğunu ileri süren Enginyurt, "Sigaraya üst üste zamlar geldi yetmedi, yüzde 14 ÖTV koyuldu. An itibarıyla araçların vergisi yüzde 14 zamlandı ama TÜİK, 'Enflasyon yıllık yüzde 38, altı aylık yüzde 19' dedi. Yine yalan, yine hüsran." diye konuştu.

Enginyurt, altı aylık enflasyon rakamının yüzde 19 olarak açıklanmasına karşı memur zammının yüzde 17,5 olarak açıklandığını ve bunun kabul edilemeyeceğini belirtti.

"EMEKLİ, İŞÇİ, MEMUR PERİŞAN"

"Yüzde 17,5 zam ne demek?" diye soran Enginyurt, şöyle devam etti: "Enflasyon rakamınız bile altı aylık yüzde 19 ise bunun anlamı; maaşlar altı ayda sizin rakamınıza göre yüzde 19 erimiş demektir. Önce bu yüzde 19 enflasyon farkını vermelisiniz ve sonra zam yapmalısınız ki onun adı zam olsun. Bu iktidar TÜİK rakamlarıyla kendini haklı çıkarmaya çalışsa da emekli, işçi, memur perişan. Sayın Erdoğan, saraydan bakmayı bırak, yanında ballı maaş alanlardan fikir almayı bırak sokağa in. Enflasyon yüzde 38'miş. Son iki ayın rakamlarına bakalım. Ete, süte, tereyağına, çocuk bezine, mamaya bakalım. Eğer enflasyon yüzde 38 ise milletvekilliğinden istifa ediyorum."

Kaynak: AA
YORUMLAR (4)
  • Ali Arslan: Enflasyon eğer 8 ise San Marino da dünyanın en süper gücü %0 den kapıyı ben açıyorum gerisini siz düşünün Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
  • Mehmet Yavuz: YAV İŞİNİZE BAKIN. BOŞ BELEŞ MAAŞ ALAN 600 MV VAR BU ÜLKEDE Cevap Yaz 7 5 Yayından Kaldır
  • haydar topçu: Enflasyon yüzde ikiyüz Cevap Yaz 28 9 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500

Demokrat Parti, Milletvekili, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt: Eğer enflasyon yüzde 38 ise vekillikten istifa ediyorum - Son Dakika


Son Dakika
17:56 Arda Güler'in Fenerbahçe'den Ayrılacağı Açıklandı
17:52 Ali Koç, Arda Güler'i tek cümlesiyle ateşe attı! Genç yıldıza tepkiler çığ gibi
17:33 Akaryakıt Ürünlerine Zam Geliyor
17:28 Torba yasada dikkat çeken akaryakıt detayı! Benzin ve motorine ÖTV zammı geliyor
17:29 Son Dakika: Ali Koç: Arda Güler, Fenerbahçe'de kalmayacak
17:25 Son Dakika! Ali Koç: Arda Güler, Fenerbahçe'de kalmayacak çünkü istemiyor
17:18 Memur ve emeklilerin merakla beklediği zam teklifi görüşmelerine 7 Temmuz'da TBMM'de başlanıyor
17:12 Rakam da takvim de netleşti! Memur maaş zammı cuma günü komisyonda görüşülecek
17:10 İsmail Kartal'dan taraftarı heyecanlandıracak sözler: 3 bölgeye transfer yapacağız
17:07 AK Parti'den emeklilere umut veren açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2023 18:16:03. #1.11#
SON DAKİKA: Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt: Eğer enflasyon yüzde 38 ise vekillikten istifa ediyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement