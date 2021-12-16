DSP Genel Başkanı Aksakal, gündemi değerlendirdi - Son Dakika

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Buradan hükümete bir kez daha seslenmek istiyorum. Gelin, anlamsız takıntılarınızı bir kenara bırakın ve bu ülkede yaşayan milyonlarca dar gelirliyi 2022'ye girerken bir nebze olsun rahatlatın. Oksijen çadırında yaşattığınız insanlara bir yeni soluk verin." dedi.

Aksakal, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin bir taraftan küresel salgının yarattığı olumsuzluklar, bir taraftan ulusal bütünlüğe yapılan saldırılar ve devlet geleneklerindeki dejenerasyon, diğer taraftan da ekonomideki badireli süreçten ivedilikle çıkmak zorunda olduğu söyledi.

Küresel salgının tüm hızıyla dünyada değişik varyantlar üreterek insanlığı tehdit etmeyi sürdürdüğünü belirten Aksakal, günlük verilere bakıldığında hala ortalama 200 kişinin hayatını kaybettiğini, bu nedenle toplumsal sorumluluk gereği, en az iki doz aşı yaptırmak başta olmak üzere maske, mesafe ve temizlik tedbirlerine mutlaka uyulması gerektiğini ifade etti.

TBMM'de bütçe görüşmelerinin devam ettiğini dile getiren Aksakal, şöyle konuştu:

"Muhtemelen yarın bu maraton tamamlanacak. Tabii, Cumhurbaşkanı tarafından hazırlanan bütçenin öngörülen boyutunun ekonomideki son gelişmelerden sonra yarı yarıya azaldığını anlatmaya gerek bile duymuyorum. Ancak bilinen bir gerçek var ki bu bütçe kanunu Meclisten geçecek, zira Cumhurbaşkanı'nı destekleyen ittifak partilerinin sayısal çoğunluğu bunu mümkün kılıyor. Elbette muhalefet partileri bakanlıkların ve Cumhurbaşkanlığının bütçe tasarısında yer alan haksız, hukuksuz, insafsız ve gereksiz kalemler üzerine eleştirilerini yapacaklar ama önemli ve çarpıcı hususları, çözüm önerilerini paylaşmak yerine, Meclisin ağırlığına, ciddiyetine, kurumsallığına uygun olmayan birçok tavır ve davranış içerisine girmelerini de kaygıyla izliyoruz."

"Getirin Meclise ve değiştirin"

Aksakal, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, beklenen performansı göstermekten uzaklaşıp, çıkmazdaymış görüntüsü sergilediğini, bunun üzücü bir durum olduğunu söyledi. Asgari ücret için 18 Kasım'da 4 bin 90 lira önerdiklerini ancak kur düzeninin bozulmasıyla oraya çıkan ekonomik tablo karşısında bu öneriyi güncelleyerek 4 bin 580 lira olması yönünde görüş bildirdiklerini hatırlatan Aksakal, "Parti olarak insanca yaşam hakkının kutsallığına olan inancımızla buradan hükümete bir kez daha seslenmek istiyorum. Gelin, anlamsız takıntılarınızı bir kenara bırakın ve bu ülkede yaşayan milyonlarca dar gelirliyi 2022'ye girerken bir nebze olsun rahatlatın. Oksijen çadırında yaşattığınız insanlara bir yeni soluk verin." diye konuştu.

Aksakal, seçim barajı tartışmalarına ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

"Seçim barajı eğer hakikaten yüksek bulunuyorsa bunu değiştirmek için ille de seçim tarihinin tam 1 yıl öncesini beklemenin ne gibi bir esprisi vardır? Getirin Meclise ve değiştirin. En azından samimiyet derecenizi göstermiş olursunuz. Seçim bir yıl sonra olur, iki yıl sonra olur, fark eder mi? Yasal düzenlemeleri ele geçirilen mutlak iktidarın devamını sağlamak adına yapma alışkanlığındaki zihniyetler devam ettiği müddetçe maalesef bu sistem de aynı konseptte devam edecektir."