Eğitimde Yeni Dönem: Beceriler Öne Çıkacak - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Eğitimde Yeni Dönem: Beceriler Öne Çıkacak

Eğitimde Yeni Dönem: Beceriler Öne Çıkacak
24.05.2025 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Tekin, eğitimde bilgi aktarımının ötesine geçerek beceri kazandırmaya odaklanacak.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Artık çocuklarımız bilgiye çok kolay erişiyorlar. Bilgiye erişmek için okula gelmelerine gerek yok. Onun yerine okulda elde ettikleri bilgiyi beceriye dönüştürebilecekleri bir süreç oluşturalım istiyoruz. Dünyada artık eğitim ve öğretim buna evrildi. Çağın gerisinde kalmamak için biz de eğitim ve öğretim süreçlerimizi buna doğru evirmek durumundayız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Kayseri'de 17'ncisi düzenlenen Uluslararası MEB Robot Yarışması Ödül Töreni için Kayseri'ye geldi. Bakan Tekin, ilk olarak Kayseri Valiliği ziyareti ve kentte Milli Eğitim Akademisi binasının açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından Uluslararası MEB Robot Yarışması Ödül Töreni'nde konuşan Bakan Tekin, "Konuşulacak her şey konuşuldu aslında ama 1-2 hususunun altını çizmem lazım. Ben bakan olarak da daha önce müsteşar olarak çalışırken de eğitim öğretim süreçlerinin bilgi vermekten öte uygulama, beceriye dönüştürme üzerine odaklanması gerektiğini hep ifade ettik. Dünyadaki genel eğilimin de bu yönde olduğunu, artık eğitim öğretimin buna evrildiğini her ortamda dile getirdik. Bunun için de bakanlığımız bünyesinde hem eğitim öğretim süreçleri içerisinde hem sosyal aktiviteler içerisinde uygulamayı önceleyen çocuklarımızın gündelik hayatta beceriye dönüştürebilecekleri şekilde eğitim öğretim süreçlerini devam ettirmelerini arzu ettik" dedi.

'ÖĞRETMENLERİMİZİ MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ ÜZERİNDEN İSTİHDAM EDECEĞİZ'

Yarışmanın bakanlık bünyesinde her yıl büyük bir heyecanla, büyük bir özveriyle gerçekleştirilmeye çalışıldığını aktaran Bakan Tekin, "Ben bugün açılışına yurt dışında olduğum için katılamadığım bu etkinliğin, kapanış programına katılmayı arzu ettim. Bugün sabah itibarıyla Kayseri'ye geldik. Kayseri'de buraya gelmeden önce bundan böyle öğretmen istihdam sürecinde önemli bir revizyon yaptık. Bu revizyonla artık öğretmenlerimizi Milli Eğitim Akademisi üzerinden istihdam edeceğiz. Dolayısıyla Kayseri'de bir Milli Eğitim Akademisi açtık. 1 Eylül tarihi itibarıyla faaliyete geçecek. Onu yerinde gördük. Onunla ilgili değerlendirmelerimizi yaptık" diye konuştu.

'TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ'NİN ANA FELSEFESİ DE BU'

Dünyada artık eğitim ve öğretim süreçlerinin okulda bilgi ezberletmek ve bilgi vermenin çok ötesine geçtiğini söyleyen Bakan Tekin, şöyle konuştu: "Artık okullarımızda çocuklarımızın çok kolay, çabucak elde edebilecekleri bilgileri sunmak yerine onları gündelik hayatta beceriye dönüştürebilecekleri ve kendilerine bu becerileriyle yepyeni bir hayat tahayyül edebilecekleri bir alana dönüştü. Biz de eğitim ve öğretim süreçlerini buna dönüştürmeye çaba sarf ediyoruz. Bu süreçte 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulamaya koyduğumuz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ana felsefesi de bu. Şunu yapmak istiyoruz. Artık çocuklarımız bilgiye çok kolay erişiyorlar. Bilgiye erişmek için okula gelmelerine gerek yok. Onun yerine okulda elde ettikleri bilgiyi beceriye dönüştürebilecekleri bir süreç oluşturalım istiyoruz. Dünyada artık eğitim ve öğretim buna evrildi. Çağın gerisinde kalmamak için biz de eğitim ve öğretim süreçlerimizi buna doğru evirmek durumundayız. Önümüzdeki 100 yılı eğer 'Türkiye Yüzyılı' yapmak istiyorsak, önümüzdeki yüzyıla damga vuracak yeni Selçuk Bayraktarlar yetiştirmek istiyorsak ancak bu şekilde mümkün. Biz de bunu yapmaya çaba sarf ediyoruz."

'CANLI YAYIN VE MEDYA PLANLAMA GÖREVİNİ DEMİRÖREN MEDYA VE TEKNOLOJİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ YÜRÜTTÜ'

Yarışmanın 4 günlük canlı yayın ve medya planlama görevini Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri yürüttü. 4 günlük yoğun faaliyetin ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tören sonrası öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ederek, şunları söyledi: "Bu arkadaşlarımız iletişim gazetecilik bölümü öğrencisi. Kendisi hemen hemen bütün etkinliklerimde canlı yayında beni takip ediyor sürekli. Okulda da ziyaret ettik. İletişim Lisemiz bizim çok önemsediğimiz bir lise. Demirören Grubu'yla beraber yürütüyoruz. Efe ve arkadaşları da o ekibin bir parçası. Önce sizi tebrik ediyorum. Bir haftadır buradayız, biliyorsunuz. O da ciddi bir emek. Bakın şu dönem bitti artık. Bu kitabi bilgi dediğimiz mevzu bitti. Biz okullarımızda size, çocuklarımıza, gençlerimize sadece bilgi verirsek çocuklarımız şu soruyu sormaya başlayacaklar. Biz bu bilgileri zaten internetten, cep telefonlarımızdan ulaşıyoruz. Bize niye bunları veriyorsunuz veya niye bu kadar zamanımızı alıyorsunuz? O yüzden ne yapmak lazım? Dünyada artık eğitim şuraya kaydı. Bu okulda bilgi vermek yerine okulda çocuklarımızın gündelik hayatlarını kolaylaştıracak, onların bilimsel çalışmalarını, akademik kariyerlerini veya meslek kariyerlerine öncülük edecek, yönlendirebilecek bu tür etkinliklere artık eğitim buraya doğru kaydı. Biz de Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak hem teknik altyapı hem teknolojik altyapı hem de eğitim öğretim süreçlerinin içeriği olarak biz de bu eğitimdeki paradigma dönüşümünü takip etmeye çalışıyoruz, takip ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Teknoloji, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Eğitimde Yeni Dönem: Beceriler Öne Çıkacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın yeni vergi hamlesine Avrupa’dan tehdit gibi ilk yanıt: İki taraf da zarar görür Trump’ın yeni vergi hamlesine Avrupa’dan tehdit gibi ilk yanıt: İki taraf da zarar görür
Hastanede boğazına bıçak dayadı, kendini kesmeye başladı Hastanede boğazına bıçak dayadı, kendini kesmeye başladı
DEM Parti, MHP’yi ziyaret edecek Tarih belli oldu DEM Parti, MHP'yi ziyaret edecek! Tarih belli oldu
Fenerbahçe Beko, Panathinaikos’u devirerek EuroLeague’de finale yükseldi Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u devirerek EuroLeague'de finale yükseldi
Nefes borusuna yemek kaçan 9 yaşındaki Çağrı, yaşam mücadelesini kaybetti Nefes borusuna yemek kaçan 9 yaşındaki Çağrı, yaşam mücadelesini kaybetti
Özel’e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan’dan yanıt: Hemen bugün açıklasın Özel'e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan'dan yanıt: Hemen bugün açıklasın
Bodrum’da korkunç kaza 16 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti Bodrum'da korkunç kaza! 16 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti
Mustafa Destici’den terör çıkışı: Türkiye Cumhuriyeti devleti kesin bir zafer kazanmıştır Mustafa Destici'den terör çıkışı: Türkiye Cumhuriyeti devleti kesin bir zafer kazanmıştır
Almanya’da tren istasyonunda bıçaklı saldırı: 6’sı ağır, 12 yaralı Almanya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı: 6'sı ağır, 12 yaralı
Sesinden rahatsız olduğu üvey oğlunu öldürdüğü 9 yıl sonra ortaya çıktı Sesinden rahatsız olduğu üvey oğlunu öldürdüğü 9 yıl sonra ortaya çıktı
İnan Kıraç’ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 3’e yükseldi İnan Kıraç'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 3'e yükseldi

17:35
Dolmabahçe’de Suriye zirvesi İşte Erdoğan-Şara görüşmesinde ele alınan konular
Dolmabahçe'de Suriye zirvesi! İşte Erdoğan-Şara görüşmesinde ele alınan konular
16:11
Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler
Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler
14:29
Rusya ve Ukrayna 307 esiri takas etti
Rusya ve Ukrayna 307 esiri takas etti
01:05
Adalet Bakanlığı: Minguzzi cinayetine ilişkin soruşturmalarda toplam 13 kişi tutuklu
Adalet Bakanlığı: Minguzzi cinayetine ilişkin soruşturmalarda toplam 13 kişi tutuklu
00:32
Trump’ın Harvard kararına ABD yargısı engel oldu
Trump'ın Harvard kararına ABD yargısı engel oldu
23:50
Osmaniye’de zincirleme kaza 1 kişi hayatını kaybetti, 6 yaralı var
Osmaniye'de zincirleme kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 6 yaralı var
23:41
Kim Kardashian’ı kelepçeleyip soyan sanıklara hapis cezası
Kim Kardashian'ı kelepçeleyip soyan sanıklara hapis cezası
23:25
’Şah-Mat’ operasyonunda 74 kadın mağdur kurtarıldı
'Şah-Mat' operasyonunda 74 kadın mağdur kurtarıldı
23:09
Genç astsubay serinlemek için girdiği derede boğularak can verdi
Genç astsubay serinlemek için girdiği derede boğularak can verdi
23:01
ABD ile İran arasındaki görüşmelerde kritik eşik Bakandan umut dolu mesaj
ABD ile İran arasındaki görüşmelerde kritik eşik! Bakandan umut dolu mesaj
22:37
BM Genel Sekreteri Guterres’den kritik uyarı: Gazze kıtlık riski altında
BM Genel Sekreteri Guterres'den kritik uyarı: Gazze kıtlık riski altında
22:05
İnan Kıraç’ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 3’e yükseldi
İnan Kıraç'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 3'e yükseldi
22:05
Ebru Yaşar’dan Cannes çıkarması
Ebru Yaşar'dan Cannes çıkarması
21:29
Sesinden rahatsız olduğu üvey oğlunu öldürdüğü 9 yıl sonra ortaya çıktı
Sesinden rahatsız olduğu üvey oğlunu öldürdüğü 9 yıl sonra ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2025 18:05:55. #7.13#
SON DAKİKA: Eğitimde Yeni Dönem: Beceriler Öne Çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.