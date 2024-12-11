Ekonomik Kriz Uçak Seyahatini Lüks Haline Getirdi

Politika

DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, "Ekonomik kriz nedeniyle asgari ücretliler, emekliler, işçiler, memurlar için uçakla yolculuk yapmak artık bir lüks olmuştur." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma ve Altyapı ile Sağlık bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri üzerinde DEM Parti milletvekilleri söz aldı.

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesini eleştirerek, devletin, yanlış özelleştirme politikası nedeniyle enerji üretimini tamamen özel şirketlere bıraktığını savundu.

Son yıllarda elektrik fiyatlarında önemli bir artış olduğunu söyleyen Akın, "Elektrik fiyatlarındaki artış, iktidarın enerji politikalarının özetidir. 2015 yılında yaklaşık 40 kuruş olan elektrik birim fiyatı, 2024 yılında 2,7 lira oldu. Yani 2015'ten bugüne elektrik birim fiyatları en az 5 kat arttı. Geçen günlerde yapılan yeni düzenlemeyle de yıllık 5 bin kilovatsaat üzerinde elektrik kullanan meskenler için sübvansiyon kaldırıldı. Bu demektir ki 2025 yılından itibaren yaklaşık 10 milyon konutta elektrik birim fiyatları yüzde 60 daha artacak. Bu durum halka büyük bir külfet yaratacak." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, enerji üretimi ve dağıtımının sadece kar ve zarar hesabı yapıldığı için halkın ucuz ve kaliteli doğal gaz ve elektrik gibi temel enerjiye ulaşımının sağlanamadığını kaydetti.

Hasankeyf, Kaz Dağları, İliç ve Munzur havzalarında yapılmak istenen maden projelerinin doğa ve tarih tahribatına yol açtığını dile getiren Kordu, şöyle konuştu:

"Maden yasalarında defalarca yapılan yasal değişiklikler, madencilik şirketlerine daha rahat faaliyet gösterme imkanı sağlamakta ve yaşam alanları giderek yaşanmaz hale getirilmek istenmektedir. Özellikle altın, bakır, kurşun gibi madenler köyleri ortadan kaldırmakta, siyanürlü ağır metallerle yapılan çalışmalar ekoloji ve insana dair tarihsel hafızayı yok eden anlayışla ilerlemektedir."

"Hangi bütçe bu kayıpları telafi edebilir?"

DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu Kutevi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçesini eleştirerek, yıllardır bitirilmeyen yolların halkın yaşamını zorlaştırdığını anlattı.

Marmara ve Ege'de yolların, köprülerin ve tünellerin jet hızıyla yapıldığını ancak Doğu'daki kentlerde durumun tam tersi olduğunu iddia eden Kutevi, "Batman- Diyarbakır yolu tam 15 yıldır bitirilmedi. Sadece 2023 yılında bitirilemeyen bu yolda 18 yurttaşımız yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı. Bu kazalarda yaşamını yitiren canlarımızın hesabını kim verecek, hangi bütçe bu kayıpları telafi edebilir?" şeklinde konuştu.

DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, Türkiye'nin, seyahat hakkının ekonomik nedenlerle kısıtlandığı bir ülke olduğunu ifade ederek, "Ekonomik kriz nedeniyle asgari ücretliler, emekliler, işçiler, memurlar için uçakla yolculuk yapmak artık bir lüks olmuştur." dedi.

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakik, Ağrı'nın Türkiye'nin en yoksul kentlerinden biri olduğunu; kanser vakalarında ve çocuk ölümlerinde ilk 5'te yer aldığını söyledi.

Kentte sağlık alanında birçok sorun olduğunu anlatan Sakik, sorunları aktarmak ve çözüm önerilerini paylaşmak için defalarca aramasına rağmen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile görüşemediğini söyledi.

Sakik, Doğu'daki bazı illerde çalışan yabancı hekimlerin Türkçe bilmediği için hastaların sorunlarına derman olamadıklarını öne sürdü.

DEM Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ, AK Parti iktidarları süresince özel hastane sayısının iki katına, özel hastanelerdeki yatak sayısının da üç katına çıktığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Özel hastanelerdeki cihaz sayıları kamudan daha fazla kapasiteye sahiptir. Yani kamu, bilerek isteyerek geri bırakılmaktadır. Özel sektör kamuya göre 20 yılda iki katından fazla büyümüş ve bugün sağlık sektörünün 3'te 1'ini kontrolüne almıştır. 2021 yılında cepten sağlık harcaması yüzde 15,9'du. Bu oran 2022 yılında 18,5'e kadar yükselmiştir. Sağlık hızla piyasalaşmaktadır ve toplum sağlığa cebinden daha fazla para harcamak zorunda kalmaktadır."