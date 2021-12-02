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Elektrikte TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

Elektrikte TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

02.12.2021 23:45
Elektrikte TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda, elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edildi.

TBMM Genel Kurulunda, elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edildi.

Teklifin ikinci bölümünün görüşmeleri sırasında İYİ Parti Grubu adına söz alan Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, içi sırlarla dolu bir kanun teklifini daha görüştüklerini savundu.

Teklifin adının dahi konulamadığını, reklam malzemesi olarak elektrikte TRT payının kaldırılmasının seçildiğini belirten Öztürk, "Tabii ki buna olumlu oy vereceğiz ama yetmez. Vatandaşın üzerindeki asıl yük olan Katma Değer Vergisi, hadi onu da kaldıralım. Vatandaş kullanmadığı elektriğin parasını kayıp kaçak bedeli diye yılladır ödüyor, hadi bunu da kaldırın. Bu kanun teklifi 22 ayrı kanunda düzenleme öngörüyor. Kaçı Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunu ilgilendiriyor? Tabii, komisyonun adı dolu dolu olunca ilgili ilgisiz, yetkili yetkisiz bir sürü kanunda yapılacak düzenleme de çorba içinde kaynatılmaya çalışılıyor." diye konuştu.

MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak da Türkiye'nin tarihi bir sınavdan geçtiğini, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından sonra dünya genelinde arz-talep dengesinin olumsuz anlamda etkilendiğini, tedarik zincirinin bozulduğunu, global çapta fiyat artışlarının meydana geldiğini ve küresel enflasyonun tetiklendiğini söyledi.

Gelişmiş ülkelerin dahi bu olumsuzluklarla mücadelede zorlandığının, Türkiye'nin ardı ardına gelen ekonomik saldırılar nedeniyle çıkmaza doğru sürüklenmek istendiğinin altını çizen Sazak, şunları kaydetti:

"Geçmişte de gördüğümüz suni döviz artışları, yüksek faiz, yüksek kur sarmalı, art niyetli insanların fırsatçılıkları ve yaşanan fiyat artışları ekonomimizi geçici olarak olumsuz etkilemiş, vatandaşlarımızı bunaltmıştır. Ülkemizi IMF'ye mahkum etmek isteyen reçetesiz muhalefet ise bu durumdan istifade ederek erken seçim çığırtkanlığı yapmaktadır."

Sazak, son dönemlerde Akdeniz ve Karadeniz'de gerçekleştirilen sondaj çalışmaları sonucunda Türkiye'nin enerji geleceği için olumlu gelişmelerin yaşandığını ancak ülkenin enerji kaynaklarının halen kısıtlı ve dışa bağımlı olduğunu ifade etti.

Bu çerçevede, Türkiye'nin en büyük enerji kaynağının enerji verimliliği olduğunun altını çizen Sazak, "Üzerinde konuştuğumuz kanun teklifiyle birlikte elektrik faturalarındaki indirimin yanı sıra enerji verimliliğinin teşvik edilmesi, enerji arz güvenliğinin sağlanması ve enerji alanında dışa bağımlılığın azaltılması düşünülmüştür." diye konuştu.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan da cezaevlerinde hak ihlalleri yaşandığını, İmralı Cezaevinde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve diğer mahkumların tecridinin devam ettiğini ileri sürdü.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ise Ömer Öcalan'ın konuşmalarını kabul etmediklerini, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu söyledi.

Hukuk devletinde kanunlar önünde herkesin eşit olduğunun altını çizen Can, "Temel hak ve hürriyetler Anayasada teminat altına alınmıştır. Kanunların uygulanmasında bir problem varsa yargı denetimine tabidir. Anayasada, meri ve pozitif hukukta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları eşittir, eşit muameleye tabidir. En ziyadeye mazhar olmak eşitlik değildir; varsa bir probleminiz yargıya müracaat edersiniz. Temel hak ve hürriyetler Anayasaca teminat altına alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hepsi kanun önünde eşittir." diye konuştu.

Görüşmelerde teklifin 26 maddesi daha kabul edildi. Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşime ara verdi. Aranın ardından Bilgiç, teklifin görüşmelerine yarın devam edilmesi noktasında Danışma Kurulu önerisi bulunduğunu belirterek öneriyi oyladı.

Bilgiç, kabul edilen öneri doğrultusunda, birleşimi yarın saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.

Milletvekili, Türkiye, Enerji, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Elektrikte TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elektrikte TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika
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