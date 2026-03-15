Elitaş ve Akar, Kayseri\'de MÜSİAD\'ın iftar programına katıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Herhangi bir siyasi beklenti uğruna değil, ülkemizin geleceği uğruna gelin samimiyetle doğru neyse onu yapalım. Kardeşliğimizi pekiştirelim." dedi.

Elitaş, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesince kentteki bir düğün salonunda düzenlenen geleneksel iftar programında yaptığı konuşmada, mübarek ramazan ayının son günlerinin yaşandığını anımsatarak, programa katılanların yaklaşan Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Cumhuriyetin ilk dönemlerinde kentte açılan Kayseri Uçak Fabrikası ve Sümer Bez Fabrikası'ndan bahseden Elitaş, son dönemde milli savunma sanayisinde çok önemli gelişmelerin yaşandığını vurguladı.

Bir lider ve komutanın, yürü demeden arkadan gelen hiçbir kimsenin yürümeyeceğini dile getiren Elitaş, "Bir komutan, bir lider, 'Yürüyün bu işi yapmamız gerekiyor' dediğinde arkadaki çalışanlar da inanır ve komutanlarına güvenirse hedefe ulaşmamak için hiçbir sebep yoktur. İşte o lider, 'Yürüyün' diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır ve arkasındaki çalışanlar da Türk milletiydi." dedi.

"Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Elitaş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun şubat ayında raporunu TBMM'ye sunduğunu hatırlatarak, komisyonda 50 milletvekilinin yer aldığını, bir siyasi partinin de temsil edilmediğini belirtti."

Cumhur İttifakı ve diğer bütün siyasi partilerin milletin birliği, bekası ve geleceği, çocukların huzur içerisinde yaşayacağı büyük Türkiye için destek verdiğini ifade eden Elitaş, bazı siyasi parti başkanlarının bir oy uğruna yanlış bilgilerle kamuoyunu tahrik edecek konuşmalar yaptığını anlattı.

"Bu milletin terazisi kuyumcu terazisinden daha hassastır"

Elitaş, şöyle devam etti:

"Birlikte siyaset yaptığımız, milletvekili olarak görev yaptığımız, bir partinin yetkilisi olarak görevde bulunduğumuz ama şimdi genel başkan olarak çalışan arkadaşlarımızı yakından tanıyorum, çok iyi biliyorum. Meclisin arka odalarında çok muhabbet ettik, Türkiye meselelerini çok değerlendirdik. Çok konuştuk ama gördük ki memleket meselesi olduğunda en yüksek noktada ittifak ettik. Şimdi o siyasi parti genel başkanlarının bir oy uğruna, 1000 oy uğruna, binde 1, yüzde 1 oyunu arttırabilmek için kamuoyunu tahrik edecek konuşmalarını duydukça inanın şaşkına dönüyorum. Bu makamların hiçbiri kimseye kalıcı değil. Biz gelip geçiciyiz ama bu vatan, 786 bin kilometrekarelik vatan toprağı bakidir. İlelebet cumhuriyet ve demokrasiyle idare edilebilir ve yavrularımıza bunları en iyi şekilde teslim edeceğiz. Herhangi bir siyasi beklenti uğruna değil, ülkemizin geleceği uğruna gelin samimiyetle doğru neyse onu yapalım. Kardeşliğimizi pekiştirelim. Bu millet ferasetli millet. Bu milletin terazisi kuyumcu terazisinden daha hassastır."

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde terörsüz, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşa ve ihyası için gece gündüz çalıştığını söyledi.

Türkiye'nin çok güçlü olması gerektiğine dikkati çeken Akar, Türkiye'nin etrafının lafta değil, fiilen ateş çemberi olduğunu belirtti.

Türk hava sahasına giren füzelere işaret eden Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımız başta olmak üzere, devlet son derece teenniyle, dikkatli hareket ediyor. Buna stratejik sabır diyoruz. Hemen reaksiyon gösterilmez. 'Sen attın ben de sana atacağım.' Öyle bir şey yok. 1639'dan beri değişmeyen bir sınırımız var ve bugüne kadar da bir takım laflar, sözler olmakla beraber fiili bir çatışmamız olmadı İran'la. Dolayısıyla bunu sürdürmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Genel Başkanvekili Ahmet Doğan Alperen de İsrail ve ABD'nin genelde Müslümanların kutsal saydığı ayları seçerek saldırılar düzenlediğini, Türkiye'nin güçlü olması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'yi bölmeye çalışan kim var varsa önüne geçilmesi gerektiğini ifade eden Alperen, iftara katılan davetlilere teşekkür etti.

MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ise şube olarak Gazze'de 1000 kişiye iftar verdiklerini söyledi.

Akmermer, kentin üretim, istihdam ve sosyo-ekonomik gelişmesine katkılar sağladıklarını sözlerine ekledi.