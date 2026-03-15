Elitaş ve Akar, Kayseri'de MÜSİAD'ın iftar programına katıldı
Elitaş ve Akar, Kayseri'de MÜSİAD'ın iftar programına katıldı

15.03.2026 00:17
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Herhangi bir siyasi beklenti uğruna değil, ülkemizin geleceği uğruna gelin samimiyetle doğru neyse onu yapalım. Kardeşliğimizi pekiştirelim." dedi.

Elitaş, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesince kentteki bir düğün salonunda düzenlenen geleneksel iftar programında yaptığı konuşmada, mübarek ramazan ayının son günlerinin yaşandığını anımsatarak, programa katılanların yaklaşan Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Cumhuriyetin ilk dönemlerinde kentte açılan Kayseri Uçak Fabrikası ve Sümer Bez Fabrikası'ndan bahseden Elitaş, son dönemde milli savunma sanayisinde çok önemli gelişmelerin yaşandığını vurguladı.

Bir lider ve komutanın, yürü demeden arkadan gelen hiçbir kimsenin yürümeyeceğini dile getiren Elitaş, "Bir komutan, bir lider, 'Yürüyün bu işi yapmamız gerekiyor' dediğinde arkadaki çalışanlar da inanır ve komutanlarına güvenirse hedefe ulaşmamak için hiçbir sebep yoktur. İşte o lider, 'Yürüyün' diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır ve arkasındaki çalışanlar da Türk milletiydi." dedi.

"Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Elitaş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun şubat ayında raporunu TBMM'ye sunduğunu hatırlatarak, komisyonda 50 milletvekilinin yer aldığını, bir siyasi partinin de temsil edilmediğini belirtti."

Cumhur İttifakı ve diğer bütün siyasi partilerin milletin birliği, bekası ve geleceği, çocukların huzur içerisinde yaşayacağı büyük Türkiye için destek verdiğini ifade eden Elitaş, bazı siyasi parti başkanlarının bir oy uğruna yanlış bilgilerle kamuoyunu tahrik edecek konuşmalar yaptığını anlattı.

"Bu milletin terazisi kuyumcu terazisinden daha hassastır"

Elitaş, şöyle devam etti:

"Birlikte siyaset yaptığımız, milletvekili olarak görev yaptığımız, bir partinin yetkilisi olarak görevde bulunduğumuz ama şimdi genel başkan olarak çalışan arkadaşlarımızı yakından tanıyorum, çok iyi biliyorum. Meclisin arka odalarında çok muhabbet ettik, Türkiye meselelerini çok değerlendirdik. Çok konuştuk ama gördük ki memleket meselesi olduğunda en yüksek noktada ittifak ettik. Şimdi o siyasi parti genel başkanlarının bir oy uğruna, 1000 oy uğruna, binde 1, yüzde 1 oyunu arttırabilmek için kamuoyunu tahrik edecek konuşmalarını duydukça inanın şaşkına dönüyorum. Bu makamların hiçbiri kimseye kalıcı değil. Biz gelip geçiciyiz ama bu vatan, 786 bin kilometrekarelik vatan toprağı bakidir. İlelebet cumhuriyet ve demokrasiyle idare edilebilir ve yavrularımıza bunları en iyi şekilde teslim edeceğiz. Herhangi bir siyasi beklenti uğruna değil, ülkemizin geleceği uğruna gelin samimiyetle doğru neyse onu yapalım. Kardeşliğimizi pekiştirelim. Bu millet ferasetli millet. Bu milletin terazisi kuyumcu terazisinden daha hassastır."

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde terörsüz, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşa ve ihyası için gece gündüz çalıştığını söyledi.

Türkiye'nin çok güçlü olması gerektiğine dikkati çeken Akar, Türkiye'nin etrafının lafta değil, fiilen ateş çemberi olduğunu belirtti.

Türk hava sahasına giren füzelere işaret eden Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımız başta olmak üzere, devlet son derece teenniyle, dikkatli hareket ediyor. Buna stratejik sabır diyoruz. Hemen reaksiyon gösterilmez. 'Sen attın ben de sana atacağım.' Öyle bir şey yok. 1639'dan beri değişmeyen bir sınırımız var ve bugüne kadar da bir takım laflar, sözler olmakla beraber fiili bir çatışmamız olmadı İran'la. Dolayısıyla bunu sürdürmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Genel Başkanvekili Ahmet Doğan Alperen de İsrail ve ABD'nin genelde Müslümanların kutsal saydığı ayları seçerek saldırılar düzenlediğini, Türkiye'nin güçlü olması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'yi bölmeye çalışan kim var varsa önüne geçilmesi gerektiğini ifade eden Alperen, iftara katılan davetlilere teşekkür etti.

MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ise şube olarak Gazze'de 1000 kişiye iftar verdiklerini söyledi.

Akmermer, kentin üretim, istihdam ve sosyo-ekonomik gelişmesine katkılar sağladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kuyumcukent’teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı Kuyumcukent'teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı
Zelenski, Paris’te Rıza Pehlevi ile görüştü Zelenski, Paris'te Rıza Pehlevi ile görüştü
Çin Büyükelçisi: Dünya savaşını Türkiye ile birlikte önlemeye çalışıyoruz Çin Büyükelçisi: Dünya savaşını Türkiye ile birlikte önlemeye çalışıyoruz
Ahmet Özer’in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin davada karar Ahmet Özer'in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin davada karar
Trabzon’da imamdan hutbe sırasında telefonla oynayan cemaate tepki Trabzon'da imamdan hutbe sırasında telefonla oynayan cemaate tepki
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
Çin’de zam öncesi benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu Çin'de zam öncesi benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu
Katar’da “güvenlik riski“ nedeniyle bazı bölgelerin boşaltıldığı duyuruldu Katar'da "güvenlik riski" nedeniyle bazı bölgelerin boşaltıldığı duyuruldu
Trump: İran’ın Hark Adası’ndaki askeri hedeflerini vurduk Trump: İran'ın Hark Adası'ndaki askeri hedeflerini vurduk
İsrail, Lübnan’da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti İsrail, Lübnan'da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

00:18
Netanyahu öldü mü İddialara cevap geldi
Netanyahu öldü mü? İddialara cevap geldi
23:49
Bakan Fidan: İran’ı Körfez ülkelerine yönelik saldırıları durdurmaları için ikna etmeye çalışıyoruz
Bakan Fidan: İran'ı Körfez ülkelerine yönelik saldırıları durdurmaları için ikna etmeye çalışıyoruz
23:02
İrfan Saraloğlu: 7 puanlık farkı daha da açmak için çalışacağız
İrfan Saraloğlu: 7 puanlık farkı daha da açmak için çalışacağız
22:50
Trump ’’İran’ı mağlup’’ ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı
Trump ''İran'ı mağlup'' ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı
22:16
İran, Dubai’deki dev ABD bankasını vurdu
İran, Dubai'deki dev ABD bankasını vurdu
21:54
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında şampiyonluk ateşini yaktı
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında şampiyonluk ateşini yaktı
21:50
Bahçeli’den Lübnan için “seçenekler tartışılsın“ çağrısı: Beyrut düşerse bölgenin jeopolitik dengesi sarsılır
Bahçeli'den Lübnan için "seçenekler tartışılsın" çağrısı: Beyrut düşerse bölgenin jeopolitik dengesi sarsılır
21:17
Hark Adası saldırısı sonrası İran’dan BAE’ye üstü kapalı tehdit
Hark Adası saldırısı sonrası İran'dan BAE'ye üstü kapalı tehdit
19:49
İsrail füzesinin hayattan kopardığı Fırat’ın öldüğü TIR’ın görüntüleri ortaya çıktı
İsrail füzesinin hayattan kopardığı Fırat'ın öldüğü TIR'ın görüntüleri ortaya çıktı
19:45
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar
18:54
Zelenski’den Trump ile arasındaki yaş farkına kızdıracak yorum: Baba gibi yaklaşıyorum
Zelenski'den Trump ile arasındaki yaş farkına kızdıracak yorum: Baba gibi yaklaşıyorum
