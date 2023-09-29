Elon Musk ve Tony Gonzales, ABD-Meksika sınırını ziyaret etti - Son Dakika

Elon Musk ve Tony Gonzales, ABD-Meksika sınırını ziyaret etti

Son Güncelleme: 29.09.2023 10:15

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Tony Gonzales ile birlikte ABD-Meksika sınırını ziyaret etti. Musk, düzensiz göçmenlerin en fazla yasa dışı giriş yaptığı Teksas'taki Eagle Pass sınır geçiş noktasını ziyaret ettiğini sosyal medya üzerinden duyurdu. Ziyaret sırasında Musk, göçmenlere ilişkin açıklamalarda bulunarak yasal bir göçmenlik sistemi ve sınır güvenliği önlemlerinin önemini vurguladı. Gonzales ise göçmen sayısının artmasının Biden yönetiminin hatası olduğunu belirtti ve sınır güvenliği tedbirlerinin alınması gerektiğini ifade etti.

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Tony Gonzales ile göçmen yoğunluğunun yaşandığı ABD-Meksika sınırını ziyaret etti.

Musk, düzensiz göçmenlerin en fazla yasa dışı giriş yaptığı Teksas'taki sınır geçiş noktalarının başında gelen Eagle Pass'i ziyaret ettiğini, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaştığı videoda, Musk, Gonzales ile gerçekleştirdiği söz konusu ziyarette, düzensiz göçmenlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KATKI SAĞLAYACAK HERKES ÜLKEYE GİRMELİ"

Sözlerine kendisinin de Güney Afrika'dan gelen bir göçmen olduğunu ve dolayısıyla göçmen dostu olduğunu söyleyerek başlayan Musk, "Yasal bir göçmenlik sistemiyle çalışkan, dürüst ve ABD'ye katkıda bulunacak herkesin ülkeye girmesine izin verilmesini gerektiğini düşünüyorum." dedi.

"BİR ÇÖKÜŞ YAŞAYACAĞIZ"

"Kanunları çiğneyenlerin ülkeye alınmaması gerektiğini" kaydeden Musk, New York'taki düzensiz göçmen krizine de dikkati çekti. Musk, "(Düzensiz göç konusunda) Bir şeyler yapmazsak, New York'ta gördüğümüz gibi kamu hizmetlerinde bir çöküş yaşayacağız." yorumunu paylaştı.

BIDEN YÖNETİMİNİ SUÇLADI

Diğer taraftan Gonzales ise Meksika sınırına gelen göçmenlerin sayısının arttığını belirterek, bu durumun "Biden yönetiminin hatası" olduğunu ifade etti.

Gonzales, "Kapanmak üzere olan bir hükümetimiz var ve kapanacak. Ancak hükümeti yeniden açarak ve partiler üstü bazı sınır güvenliği tedbirleri getirerek bir fırsatımız olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Elon Musk ve Tony Gonzales, ABD-Meksika sınırını ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elon Musk ve Tony Gonzales, ABD-Meksika sınırını ziyaret etti - Son Dakika
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