Emek ve Özgürlük İttifakı 14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı - Son Dakika
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Emek ve Özgürlük İttifakı 14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı

28.04.2023 14:54

HDP, Yeşil Sol Parti ve Türkiye İşçi Partisi'nin de içinde bulunduğu Emek ve Özgürlük İttifakı, önümüzdeki 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı olarak Millet İttifakı'nın adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini belirttiler.

HDP, Yeşil Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Emekçi Hareket Partisi (EHP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu'nun (SMF) yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair ortak açıklama yayınladı.

"TÜRKİYE HALKLARINI KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çağrısında bulunan ittifak açıklamasında, "Bu tarihi seçimde; Türkiye halklarını bir kez daha milletvekilliği seçimlerinde Emek ve Özgürlük İttifakı'na, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeye çağırıyoruz" ifadelerini kaydetti.

"ADAY ÇIKARMAMA KARARI ALDIK"

Emek ve Özgürlük İttifakı'nın Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması şu şekilde sıralandı; "Türkiye; siyasi, toplumsal ve ekonomik krizlerin bir arada yaşandığı çoklu kriz şartları altında tarihinin en önemli seçimine doğru ilerlemektedir. Türkiye halkları bu çoklu krizin zorlukları, siyasi baskılar ve her türlü eşitsiz propaganda koşullarına rağmen geleceğini kurtarma mücadelesini 14 Mayıs sandıklarında bir kez daha başarıya ulaştırmaya odaklanmıştır. Türkiye halklarının ve ezilenlerinin geleneği bugüne kadar otoriter ve faşist anlayışlara karşı direnişi ve zaferi öğretmiş ve örgütlemiştir. Bilindiği üzere Türkiye halklarının devrimci, demokrat ve ezilenleri olarak Emek ve Demokrasi İttifakı adıyla bir araya geldik. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmama, parlamento seçimlerine ise ittifak çatısı altında girme kararı aldık.

"KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEME KARARI"

Türkiye siyasetinin bu kırılma aşamasında, üzerimize düşen tarihi görevi hem geleneğimize hem de gelecek kuşaklara borcumuz kapsamında yerine getirme konusunda mutabık kaldık. Bu kapsamda 14 Mayıs 2023'te yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararımızı tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz.

"KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Bilinmelidir ki Türkiye siyasi tarihinin en önemli seçiminde faşizme karşı zafer elde etmenin tek yolu cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmaktan geçmemektedir. Bilakis, faşizmi geriletmenin en önemli mecralarından biri TBMM'de çoğunluğu sağlayacak aritmetiği sağlamaktır. Bu durumu sağlamak için tüm Türkiye halklarını, 14 Mayıs 2023 Milletvekilliği Seçiminde Emek ve Özgürlük İttifakı'na oy vermeye çağırıyoruz. Tüm ezilenleri, yok sayılanları, hak gaspına uğrayanları ve sömürülenleri parlamentoda temsil etmenin tek yolu Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında toplanmak ve parlamentoda söz, yetki, karar sahibi haline gelmektir. Bu tarihi seçimde; Türkiye halklarını bir kez daha milletvekilliği seçimlerinde Emek ve Özgürlük İttifakı'na, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeye çağırıyoruz."

YORUMLAR (7)
  • Erdinç Uzuner: Kuş, böcek, kelebek masaya doldurdular maalesef yoğurt misali ya tutarsa, gidiş karanlık olabilir zaten.6 kişilik ailemin oyları ilk kez Reis yönünde,ekonomik sıkıntı hariç yapılan adımları görüyoruz kör değiliz, kalanlar güven veremiyor gibi. Cevap Yaz 155 212 Yayından Kaldır
  • Sadoca Sadoca: Hadi be Kılıçdaroğlu numu destekleyecekmiş E zaten 7 li masa değilmiydi Cevap Yaz 108 163 Yayından Kaldır
  • Bülent Yalvaç: Ne kadar Türkiye ve İslam düşmanları varsa zillet ittifakını yani 7 li maşayı destekliyor.bunları da görmeyenler var maalesef. Cevap Yaz 113 169 Yayından Kaldır
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Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Emek ve Özgürlük İttifakı 14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emek ve Özgürlük İttifakı 14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı - Son Dakika
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