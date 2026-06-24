Emniyet Teşkilatı için Yeni Kanun Teklifi

EMNİYET TEŞKİLATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ DE İÇEREN KANUN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

Sayıştay Başkanlığı seçimlerinin ardından kanun teklifine geçildi. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından teklif kabul edilerek kanunlaştı. Kanuna göre; Emniyet teşkilatında değişiklikler yapılıyor. Bu kapsamda teşkilatın yönetim kapasitesinin artırılması, denetim ve gözetim mekanizmasının güçlendirmesi ve kariyer planlamasının desteklenmesi ile uzmanlaşmanın geliştirilmesi amacıyla amir rütbesinde bulunması gereken azami oranlar düzenlenecek. Buna göre; amir rütbesinde bulunan kadro sayısı emniyet müdürleri için 10 binde 65, ikinci sınıf emniyet müdürü için 10 binde 75, üçüncü sınıf emniyet müdürü için 10 binde 300, dördüncü emniyet müdürü için 10 binde 100 olacak. Emniyet amiri için 10 binde 300, başkomiser için 10 binde 310, komiser için 10 binde 320, komiser yardımcısı için 10 binde 330 olacak. Kanunun yürürlüğe girmesi öncesindeki oranlar geçici madde ile yürürlükten kaldırılacak.

YARGI KARARI İLE EMNİYET TEŞKİLATINA DÖNENLER UYGUN UNVANLARA ATANACAK

Kanunla, Emniyet Genel Müdürlüğü eğitim ve öğretim kurumlarına girişte aranan şartları taşımayanlar ile ilgili değişikler yapılıyor. Bu kapsamda sağlık şartlarını taşımadıkları için kurumlardan ilişkisi kesilenlerden yargıya başvurup eğitim kurumlarına geri dönüp mezun olan polis memuru veya amirler kanunun yürürlüğü girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde Genel İdari Hizmetleri Sınıfı'nda uygun unvana atanacak. Yapılacak atamalarda 'Devlet Memurları Kanunu'ndaki şartlar ile Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarına açıktan yapılacak atamalar için belirlenmiş olan sağlık şartlarına uygunluk aranacak. Düzenleme kapsamında yapılacak olan devlet memurluğuna açıktan atama işlemleri ile ilgili diğer usul ve esaslar, Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenecek.

ENGELLİ VE YAŞLI BİREYLERE ORMANLARDA BAKIM MERKEZLERİ AÇILABİLECEK

Diğer taraftan kanun ile devlete ait engelli ve yaşlı bireylere yönelik bakım ve rehabilitasyon merkezleri ormanlarda açılabilecek. Ayrıca taksi ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanlardan bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını, elektronik ücret toplama sistemleri olmaksızın kullanma zorunluluğu getirilen taksi mali cihazla tespit ve belgelendirmek suretiyle elde edenler de talep etmeleri halinde tespit kazançları üzerinden vergilendirilecek. Bu kapsama girenler, talep tarihini takip eden yılın başından itibaren hasılat esaslı kazanç tespit usulünden en fazla 3 yıl süreyle yararlanabilecek. Kazancın tespitine ilişkin oran için Cumhurbaşkanına verilen indirim yetkisi, taksi ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanlar dışındakilerle sınırlandırılacak. 'Gelir Vergisi Kanunu'ndaki diğer bir değişiklikle, ticari kazancı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinin düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sahip oldukları taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakalarını elden çıkarmalarından doğan kazançlar, gelir vergisinden istisna olacak.

MAHALLİ İDARELERE AİT TAŞINMAZLARIN SATIŞ BEDELİ PEŞİN VEYA TAKSİTLE ÖDENEBİLECEK

Mahalli idarelere ait taşınmazların satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilecek. Satış ücretinin taksitle ödenebilmesi için düzenlenecek ihale ile belirlenen satış bedelinin en az yüzde 25'i peşin, kalanı ise 2 yıl içerisinde 12 taksite bölünerek kanuni faiz ile birlikte ödenecek. Yapılacak ihalede ödeme şekli, taksit süresi ve sayısı koşulları da belirlenecek. Taksitli satış işleminde alınan ücretin peşinatı dışında kalan bölümü teminat mektubu ya da satışı yapılan taşınmazın üzerine idare lehine ipotek koyulması halinde tapu, alıcı adına devredilecek. Teminat mektubu verilmemesi veya kanuni ipotek sağlanmadığı hallerde ise taksitlerin tamamı ödenene kadar taşınmaz devri yapılamayacak. Alıcı adına tapu devri yapılan taşınmazlara ilişkin taksitli satışlarda, alıcı tarafın sorumluluklarını yerine getirememesi durumunda idare, teminat mektubunu paraya çevirecek ya da ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takibini yaparak kalan borç faiziyle birlikte tahsil edilecek. Satış, kira, trampa ve sınırlı ayni hak tesisi işlemleri ihalelerinde ihale konusu olan taşınmazın tahmin edilen bedelinin yüzde 3'ünden az olmamak üzere yüzde 30'una kadar geçici teminat alınabilecek.

DEPREM BÖLGESİNDE SÜREN İNŞA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KDV İSTİSNASI 2028 YILINA KADAR UZATILIYOR

Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesinde sürdürülen projeler, faaliyetler ve yatırımların öngörülen süre içerisinde tamamlanmadığı için halihazırda Katma Değer Vergisi (KDV) kapsamı dışına bırakılma tarihi 31 Aralık 2028 yılı olarak güncellenecek. Ayrıca 'KDV Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Buna göre, gerçek usulde gelir vergisi mükelleflerinin sahip oldukları taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devri KDV'den istisna olacak. Elektronik ortamda tescili mümkün olan araçların satış tarihinden itibaren getirilen 3 iş günü içerisinde tescil edilme zorunluluğunun, özellikle filo satışlarında işlemlerin son noktaya teslimi aşamasında yapılması nedeniyle, 15 iş gününe uzatılması amacıyla düzenleme yapılacak.

BASIN İLAN KURUMU ŞİKAYET ÜZERİNE GAZETE, DERGİ VE İNTERNET HABER SİTELERİNİ RESEN İNCELEYEBİLECEK

Kanun ile internet haber sitelerinin nitelikleri ve yükümlülükleri de ele alınıyor. Bu kapsamda resmi ilan ve reklam verilen veya bekleme süresi içindeki internet haber sitelerinin nitelikleri, haber sayısı, içerik, kadro, okur sayısı, en az yayın hayatı süresi Basın İlan Kurumu Genel Kurulunca tespit edilecek. Kanun'daki gazetelerin yükümlülüklerine ilişkin hükümler, internet haber sitelerinin ödevleri bakımından da uygulanacak. Kanunda belirlenen hükümlere ve Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu tarafından belirlenen sorumluluklara uymayan, resmi ilan ve reklam yayımlama hakkına sahip veya bekleme süresinde olan gazete, dergi ve internet haber siteleri ile prodüktörler, kamu idare ve iştiraklerinin sorumluları hakkında muamele yapılacak. Gazete, dergi ve internet haber siteleri, basın yayın ilkelerine riayet etmekle yükümlü olacak. Bu ilkelere aykırılık, ilgililerin şikayeti üzerine veya Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulunca resen incelenecek.

REKLAM KESME CEZASI VERİLECEK

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulunca; gazete, dergi ve internet haber sitelerine ilgili kanunda öngörülen nitelikleri taşımamaları veya ödevleri yerine getirmemeleri ya da basın yayın ilkelerine aykırı davranmaları halinde ihlalin niteliği, ağırlığı ve süresi gözetilerek 1 günden 10 güne kadar reklam kesme cezası uygulanacak. Basın yayın ilkelerine dair incelenen yayınlar hakkında ayrıca yargı mercilerine başvurulmuş olması, Yönetim Kurulunun incelemesini ve karar vermesini etkilemeyecek. İhlali 1 yıl içerisinde tekrarlanması halinde 5 günden 15 güne, ikinci kez olması halinde 10 günden 20 güne, üçüncü ve tekrarı halinde 15 günden 25 güne kadar reklam ve ilan kesme cezası uygulanacak. Reklam ve ilan kesme cezası 60 günü aşmayacak.

ÖĞRENCİLERDEN EĞLENCE VERGİSİ ALINMAYACAK

Kanunla, 'Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'na eklemeler yapılıyor. Buna göre; banka personeli ile sözleşmeli personelin disiplin hükümleri yasal netliğe kavuşturuluyor. Bu kapsamda; banka hizmetlerinin yürütülmesinde mevzuatta belirtilen görevleri yerine getirmeyen veya yasaklanan fiillerde bulunan personele uygulanacak disiplin cezaları ile bu cezaları gerektiren spesifik fiil ve haller kanun düzeyinde belirleniyor. Merkez Bankası bünyesindeki disiplin işlemlerine ilişkin idari usul ve esaslar da ele alınıyor. Düzenleme uyarınca; disiplin amirleri ve Disiplin Kurulu'nun yetki, sorumluluk ve karar süreleri, soruşturmanın yürütülme şekli, en az 7 gün olarak belirlenen savunma hakkı güvencesi, cezalara itiraz süreçleri ile yargı yoluna başvuru hakları maddeyle düzenleniyor. Ayrıca 18 yaşını doldurmamış çocuk ve gençler ile öğrenimi devam eden 25 yaşını doldurmamış öğrencilere düzenlenen biletlerden eğlence vergisi alınmayacak.

GENEL KURUL KAPANDI

Teklifin kanunlaşmasının ardından Meclis Başkanvekili Celal Adan, birleşimi 30 Haziran Salı günü toplanmak üzere kapattı.