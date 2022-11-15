Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron'un görüntüsü G20'ye damga vurdu! Boyu yetmedi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bali'de, G20 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarına başladı. G20 Liderler Zirvesi için Apurva Kempinski'ye gelen Erdoğan, burada G20 Liderler Zirvesi resmi karşılama törenine katıldı.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Zirveye ev sahipliği yapan Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, toplantı öncesinde karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Resmi karşılama töreni sonrasında liderler, "Gıda ve Enerji Güvenliği" oturumuna geçti.

ERDOĞAN, MACRON'LA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturumun yapılacağı salonda Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile ayaküstü sohbet etti. Erdoğan ve Macron'un görüşmesi objektiflere yansıdı.

ARADAKİ BOY FARKI MACRON'U ZORLADI

Görüşme esnasında Erdoğan'ın Macron'un omzundan tuttuğu Macron'un da buna karşılık vermeye çalıştığı görüldü. Ancak aradaki boy farkından dolauı Macron2un bir hayli zorlanması dikkatlerden kaçmadı.