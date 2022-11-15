Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bali'de, G20 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarına başladı. G20 Liderler Zirvesi için Apurva Kempinski'ye gelen Erdoğan, burada G20 Liderler Zirvesi resmi karşılama törenine katıldı.
Zirveye ev sahipliği yapan Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, toplantı öncesinde karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Resmi karşılama töreni sonrasında liderler, "Gıda ve Enerji Güvenliği" oturumuna geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturumun yapılacağı salonda Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile ayaküstü sohbet etti. Erdoğan ve Macron'un görüşmesi objektiflere yansıdı.
Görüşme esnasında Erdoğan'ın Macron'un omzundan tuttuğu Macron'un da buna karşılık vermeye çalıştığı görüldü. Ancak aradaki boy farkından dolauı Macron2un bir hayli zorlanması dikkatlerden kaçmadı.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron'un görüntüsü G20'ye damga vurdu! Boyu yetmedi - Son Dakika