Enerjide Bağımsızlık Vurgusu

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye ayrıca 70 yıllık rüyası olan Akkuyu Nükleer Santrali'ni hayata geçirerek, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak, Türkiye ve dünyada petrol ve doğal gaz arayarak, enerjideki bağımsızlık hikayesini Türkiye Vizyonu'nda yazmış olacağız. Bu partiler ve ideolojiler üstü, 86 milyonun her bir ferdinin ben inanıyorum ki kızıl elmasıdır" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara'da bir otelde düzenlenen Ankaralılar Derneği'nin (AHİD) 41'inci Yıl Ödül Gecesi'nde konuştu. Bakan Bayraktar, demokrasinin merkezi olan Ankara'nın Türkiye ekonomisi için çok önemli bir şehir olduğunu belirtti. Türkiye ekonomisi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, "Türkiye ekonomisinde iki tane önemli unsur var. Bunları çözebilirsek karşılaştığımız tüm sorunların üstesinden gelebiliriz. Türkiye üretimin, ihracatın katma değerli hale gelmesi lazım. Türkiye bugün 270 milyar doların üzerinde ihracat yapıyor. Çok önemli bir üretim ülkesi, çok önemli bir üretim kabiliyeti, güçlü bir teşebbüsümüz var. Ancak maalesef sanayiimiz daha katma değerli ürün üretmiyor. İşte, Ankara bunun için önemli çünkü burası savunma sanayinin ve yazılım sektörünün merkezi. Dolayısıyla bu özelliğini aslında çok daha kaliteli üretime, sanayiye, ihracata katkı yapmak için kullanmalı. İkinci mesele ise Türkiye'nin dışa bağımlılığı meselesidir. Biz ekonomimizin üzerindeki iki hususu çözebilirsek yani katma değerli bir üretime ve enerjide dışa bağımlılığımızı bitirirsek işte o zaman Türkiye çok daha büyük ve güçlü bir ülke haline gelir" ifadelerini kullandı.

'ENERJİDE BAĞIMSIZ HALE GELEBİLECEĞİMİZ ADIMLARI ATIYORUZ'

Enerji bağımsızlığının milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydeden Bakan Bayraktar, "Biz 2022 yılında ülke olarak enerji ithalatına yaklaşık 100 milyar dolarlık bir fatura ödedik. Şimdi şunu diyebilir misiniz, 'Biz bu parayı ödemeyelim.' Bunu deme şansınız yok. Ekonominin çarklarının dönmesi, hayatın olağan akışının sürmesi ve artan ihtiyaçların karşılanması için enerjisiz bir hayat düşünmek mümkün değil. Dolayısıyla her yıl 100 milyar dolara yakın ki özellikle 2026'da yüksek enerji fiyatlarının yaşandığı bir süreçte bu kırılganlığı ekonomimizin üzerinden kaldırmak hakikaten ekonominin bağımsızlığı ve milli güvenlik açısından önemli. Maalesef enerji ihtiyacımız arttığı bir ülkeyiz çünkü sanayimiz büyüyor, nüfusumuz ve şehirleşme artıyor. Biz bir taraftan bu enerji ihtiyacını karşılarken bir taraftan da ithalatı nasıl azaltabiliriz ve 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu o ufukta ülkemizi enerjide nasıl bağımsız hale getirebileceğimizin adımlarını atıyoruz. Bu yüzden Türkiye Mavi Vatan'da ve denizlerimizde doğal gaz ve petrol arıyor. Türkiye yıllardır terörle uğraştığı ve yıllardır gidilemeyen coğrafya da en kaliteli ve en büyük rezervleri keşfederek Gabar'da petrol arıyor, üretiyor. 'Terörsüz Türkiye'nin nasıl bir felsefe olduğunu, Türkiye'ye neler katabileceğini göstermesi açısından Gabar'daki çalışmalar küçük bir fragman olarak gözler önüne seriyoruz. Onun için 'Terörsüz Türkiye' ve ' Terörsüz Bölge' çok önemli bir proje ve mutlak surette başarıya ulaştırılması gerekiyor" diye konuştu.

'ENERJİDE BAĞIMSIMSIZLIK 86 MİLYONUN HER BİR FERDİNİN KIZIL ELMASIDIR'

Bakan Bayraktar, Karadeniz ve Sakarya'da yapılan doğal gaz keşfiyle 4 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının karşılandığını ve mevcut üretimin bu yıl içerisinde iki katına, 2028 yılında ise dört katına çıkarılacağını söyledi. Türkiye'nin kendi sahaları dışında da petrol ve doğal gaz arayan bir ülke haline geldiğini ve bu kapsamda Somali'de gerçekleştirilen sondaj faaliyetlerini hatırlatan Bakan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Bunlarla birlikte dışa bağımlılığı bitirmek için yenilenebilir enerji kaynakları da en üst düzeyde kullanan bir ülke olmak zorundayız. Bundan sadece 3-4 gün önce Külliye'de Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, geçtiğimiz yıl Türkiye'de yapılan yenilenebilir enerji projelerinin açılış merasimini yaptık. 8 bin megavatın üzerinde ve neredeyse 6 milyar dolarlık yatırımı hayata geçirdik. Bunu özel sektörümüz yaptı, kullandığımız ekipmanların bir kısmı Türkiye'de, bir kısmı Ankara'da üretilen paneller ve ekipmanlarla bunu yapabildik. Dolayısıyla enerjinin ekipmanından yakıtına kadar her alanda millileştiğimizi ve dışa bağımlılığımızı düşündüğümüzde hem paramız cebimizde kalacak, hem de enerjideki dışa bağımlılığı getirdiği jeopolitik riskleri de elimine etmiş olacağız. Türkiye ayrıca 70 yıllık rüyası olan Akkuyu Nükleer Santrali'ni hayata geçirerek, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak, Türkiye ve dünyada petrol ve doğal gaz arayarak, enerjideki bağımsızlık hikayesini Türkiye Vizyonu'nda yazmış olacağız. Bu partiler ve ideolojiler üstü, 86 milyonun her bir ferdinin ben inanıyorum ki kızıl elmasıdır. Biz bu uğurda elimizden gelen gayreti gösterip, bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz."

Haber-Kamera: Aliekber METE-Muhammet BAYRAM/ANKARA,