Erbakan'dan İktidara Çağrı - Son Dakika
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Erbakan'dan İktidara Çağrı

Erbakan\'dan İktidara Çağrı
15.06.2025 17:19
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Fatih Erbakan, hükümeti İncirlik ve Kürecik üslerini kapatmaya çağırdı, ekonomik sıkıntılara dikkat çekti.

ANKARA, Refah lideri Fatih Erbakan, "Siz iktidarda olanlar olarak adım atma makamındasınız. Fiilen bu gidişata 'dur' demekle mükellefsiniz. Bir an evvel İncirlik Üssü'nü TSK kontrolüne geçirin. İran'ın İsrail'e karşı meşru müdafaa hakkını korumak için yaptığı füze saldırılarını engellemek için kurulan Malatya'daki Kürecik Radar Üssü'nü bir an evvel kapatın.Muhalefet olarak konuşmak bize icraat yapmak size düşer" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, partisinin Van 2. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Erbakan, şöyle konuştu:

"Yeniden Refah Partisi, dünyacı değil, ahiret öncelikli siyaset yapanların partisidir. Yeniden Refah Partisi, siyaseti ticaret olarak değil, ibadet olarak yapanların adresidir. Yeniden Refah Partisi, 'halka hizmet, hakka hizmettir' anlayışıyla siyaset yapanların partisidir. Bizim anlayışımızda, milli görüşün hakka ve adalete dayanan eskimez düzeni vardır. Bizim anlayışımızda, zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan bugünkü köle düzenine, faizci sisteme muhalefet etmek vardır."

Erbakan, "Vahşette, katliamda sınır tanımayan terörist İsrail, son olarak İran'a alçak bir saldırı düzenledi. Bu saldırıya anladığı dilden cevap verilmezse, dur durak bilmeyeceğini bir kez daha bütün dünyaya gösterdi. İnsanlığın çektiği maddi ve manevi sıkıntıların sebebi olan bir mikrop olan Siyonizm, azgınlaştı, şımardı ve haddi fazlasıyla aştı. Bugün İran'ı vuran siyonist rejimin hedefi, merhum Erbakan Hocamızın 40 sene öncesinden ifade ettiği gibi; Suriye ve İran'dan sonra asıl hedefi Türkiye'dir. Türkiye'nin bölünüp parçalanması, kolay yutulacak lokmalar haline getirilmesi ve yutularak büyük İsrail'e vilayet yapılması planını yıllardan beri sürdürüyor. Bu alçak saldırı karşısında güç sahibi olanlar, yetki sahibi olanlar bizden daha da etkili konuşmalar, hamaset yapıyor. Ama 'adım atın' dendiği zaman da, koltuklarını kaybetmekten korktukları için herhangi bir adım atmaya yanaşmıyor. Siz iktidarda olanlar olarak adım atma makamındasınız. Fiilen bu gidişata 'dur' demekle mükellefsiniz. Bir an evvel İncirlik Üssü'nü TSK kontrolüne geçirin. İran'ın İsrail'e karşı meşru müdafaa hakkını korumak için yaptığı füze saldırılarını engellemek için kurulan Malatya'daki Kürecik Radar Üssü'nü bir an evvel kapatın. Azerbaycan'dan çıkan petrolün Türkiye toprakları üzerinden Siyonist katillere gitmesine mani olun. Siyonistlerin petrolünü vermek bize mi kaldı? D-8 bugünler için kuruldu. D-8 ülkelerini toplayın ve askeri müdahale de dahil tüm seçenekleri masaya yatırın. Muhalefet olarak konuşmak bize icraat yapmak size düşer. Bu teröristlere anladığı dilden cevabı milli görüş iktidarı ile vermiş olacağız inşallah."

Erbakan, "Bu ekonomik sıkıntılarla ilgili adımlara mevcut anayasa mı engel oluyor? Elinizi, kolunuzu tutan mı var? 'Önce millet' anlayışıyla milletin alım gücü ve refah seviyesini artıracaksınız da, buna anayasa mı engel oluyor? Bir anayasa gündemi çıkarmışlar, gece, gündüz, varsa, yoksa anayasa... Böylece milletin asıl gündemi olan ekonomik sıkıntıları unutturuyorlar. Bugün Türkiye'de yoksulluk sınırı 80 bin liranın üzerine çıktı. Bu hesaba göre Türkiye'de halkın yüzde 80'i yoksul. Doğuda ve güneydoğuda bu yoksulluk daha da fazla. Açlık sınırı 26 bin lirayı geçti. Bu hesaba göre de Türkiye'de halkın yüzde 45'i aç. Türkiye'nin gerçekleri bunlar. Vatandaşın asıl gündemi bu. Sayın Cumhurbaşkanı'na sorarsanız, her yaptığı konuşmada 'kötü günler geride kaldı, gelecek günler daha iyi olacak' diyor, '2025, 2024'ten daha iyi olacak' diyor. Ama bu verileri ortaya koyduğumuz zaman Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanıldığını üzülerek görüyoruz. Eğer bu anlayışla aynı tas aynı hamam devam ederseniz, 2026 da 2025'ten daha iyi olmayacak" dedi.

Erbakan, "Borç - Faiz Ekonomisinin nasıl bir çıkmaz sokak olduğunu gösteren rakamlar; 2024 yılında vatandaşların, şirketlerin ve Hazine'nin ödediği faizin toplamı 235 milyar dolara ulaştı. 2025 yılında bu rakama 270 milyar dolar daha eklenecek. Böylece 2 yılda faize ödediğimiz para 505 milyar doları bulacak. Bu para, bu yıl 1,3 trilyon dolara çıkması beklenen Türkiye'nin yıllık Gayrisafi Yurtiçi Hasılası'nın neredeyse yarısına denk geliyor. ve yine bu para Türkiye'nin toplam dış borcunu ödemeye yetiyor. ve yine bu para 85 milyonun tüm bireysel banka borçlarını, KOBİ'lerin tüm borçlarını, özel sektörün tüm borcunu ve çiftçimizin tüm borcunu ödüyor, üzerine de 100 milyar dolar para kalıyor! İşte Faiz böyle bir canavardır, Borç-Faiz ekonomisi böyle bir çıkmaz sokaktır. Bir an önce, 2026 ilkbaharında sandığı milletin önüne getirin. Bir an önce sandığı getirin ki artık Milli Görüş gelsin ve bu ülkeyi borç-faiz -zam-vergi ekonomisinden kurtarsın" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Fatih Erbakan, Dış Politika, Yoksulluk, İncirlik, Politika, Ekonomi, Refah, TSK, Van, Son Dakika

Son Dakika Politika Erbakan'dan İktidara Çağrı - Son Dakika

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