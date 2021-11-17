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Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (4) - Son Dakika

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (4)

17.11.2021 14:35
Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (4)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadele mi de sürdüreceğim." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadele mi de sürdüreceğim." dedi.

Erdoğan, partisinin Meclis Grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Şu anda dünyaya bakalım. ABD'ye, Batı'ya, İsrail'e bakın. Bütün bunlarda faiz, aşağılara çekilmişken tamam da bizim arkadaşlarımıza ne oluyor ki onlar faizi savunur hale geliyorlar? Enflasyonun buralarda ne hale geldiğini görüyorsunuz. Peki bizim arkadaşlarımıza ne oluyor? Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadele mi de sürdüreceğim." dedi.

"Bu konuda nas ortada. Nas ortada olduğuna göre sana, bana ne oluyor?" diye soran Erdoğan, değerler silsilesi içinde olaya buradan bakılması gerektiğini ve ona göre adım atacaklarını söyledi.

İş adamlarına "Hani sen düşük faizle kredi istiyordun? Hadi gel işte al, niye almıyorsunuz" dediklerini anlatan Erdoğan, "Ben, bu iş adamlarını da anlamıyorum. Ondan sonra bir araya geliyorlar, TÜSİAD'ı, vesairesi, yüksek faizden bahsediyorlar. Siz nasıl insansınız? Eğer sen iş adamıysan, yatırımdan yanaysan buyurun işte size kredi, düşük faizle. Hadi alın krediyi de yatırım yapın. Ben sizden yatırım, istihdam, üretim, ihracat istiyorum. Hadi gelin bunları yapın. O zaman kaçıyorlar. Bunlar nasıl iş adamı? Türkiye'nin en büyük iş adamlarıymış. Ondan sonra da bize sallıyorlar. İstediğiniz kadar sallayın, tutmaz. Çünkü biz bir şeye inandık; bu ülkeyi kalkındırmak için hangi kuruluş olursa olsun, TÜSİAD'ı, şusu, busu vesaire dürüst olacaksınız, dürüst. Sıkıştığınız zaman hemen kapıyı çalacaksınız, işi yoluna koyduktan sonra da kalkıp iktidara sallayacaksınız, yok öyle 25 kuruşa simit." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl ziyaret ettikleri şehirlerde yapılan fabrika, altyapı, üstyapı açılışlarının pek çok ülkenin onlarca yılda ulaşamadığı bir tablonun ifadesi olduğunun altını çizen Erdoğan, Adana Ceyhan'da 1,7 milyar dolarlık yatırım değerine sahip polipropilen üretim tesisinin temelini attıklarını, burada 5 bin kişinin çalışacağını anlattı.

Erdoğan, cari açığın ciddi bir kısmını buradan karşılayacaklarını bildirerek, "Diyorlar ki 'Hani yatırım?' İşte yatırım. Cezayir-Türk iş adamı ortaklığıyla yapılan yatırım ama bunlar bizi takip etmiyorlar, bunların işi şeytanla." dedi.

Batman ziyaretinde açılışını yaptıkları, tüm destek projeleriyle birlikte 20 milyar liralık yatırım bedeli olan Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin sadece elektrik üretimiyle ülkeye yılda 3 milyar lira katkı sağlayacağını dile getiren Erdoğan, bütün tarihi eserleri suyun altından çıkardıklarını söyledi.

Küçüksaray'ın 6 metre yükseltilerek bambaşka bir havaya büründüğünü kaydeden Erdoğan, Ilısu'ya turistlerin de akın edeceğini söyledi.

Bu konuda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'a teşekkür eden Erdoğan, Ilısu Barajı'nın ve tarihi eserlerin gezip görülmesini tavsiye etti.

Erdoğan, Türkiye'nin çatıda yapılan en büyük Güneş Enerjisi Projesi, Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi ve Avrupa'nın en büyük yenilenebilir elektrik üretim santralini ülkeye kazandırdıklarını hatırlatarak, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara'ya kadar uzanan otoyol projesinin Marmara'yı çepeçevre kuşatan bir ulaşım ağının en önemli halkası olduğunu belirtti.

Yüklenici firmanın açılışı 2 ay öne almayı teklif ettiğini anlatan Erdoğan, "Biz de dedik ki 'Gökten ne yağar ki yer kabul etmez'. İnşallah 2 ay kadar öne alacaklar. Böylece açılışını daha erken yapmış olacağız." dedi.

Organize sanayi bölgelerinde, sanayi sitelerinde, endüstri bölgelerinde hummalı bir çalışmanın yürüdüğüne dikkati çeken Erdoğan, "Bir yandan mevcut kapasiteler zorlanırken, diğer yandan hızla yeni yatırımlar hayata geçiriliyor. Kara yollarında kamyonların, tırların yoğun bir şekilde gidip geldiğini gördükçe, 'İşte Türkiye bu' diyorum. Yük trenleri demir yollarında, dev gemiler limanlarda, kargo uçakları havalimanlarında ülkemize ham madde getiriyor, mal götürüyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye bugüne kadar kazandırdıkları eserlerin bir kısmını görüntülü olarak hatırlanmasını isteyen Erdoğan, hızlandırılmış bir video izletti.

Video devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekillerine "Takip edemiyorsunuz değil mi?" diye sordu.

Video bittiğinde Erdoğan, "Büyük ve güçlü Türkiye'yi işte bu şekilde adım adım inşa ettik, inşa ediyoruz." dedi.

(Sürecek)

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Türkiye, Yatırım, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (4) - Son Dakika
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