Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü - Son Dakika
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Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

15.06.2026 21:17
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü. İran, Gazze ve Afrika Boynuzu'nda barış için çaba gösterdiklerini, ABD-İran sorunlarına diplomatik çözüm bulunması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Suriye'de BM misyonlarının devamı ve Kıbrıs, Gazze, Lübnan'daki gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak İran, Gazze ve Afrika Boynuzu başta olmak üzere birçok coğrafyada barış ve istikrarın tesisi için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Erdoğan, ABD ile İran arasındaki sorunlara diplomatik çözüm fırsatının çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini, sürecin sabote edilmemesi için uluslararası topluma görevler düştüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM misyonlarının Suriye'deki faaliyetlerinin etkin bir biçimde devamının mühim olduğunu, Türkiye'nin bu konuda gerekli desteği vermeyi sürdüreceğini ifade etti.

Görüşmede, Kıbrıs Adası'ndaki son gelişmeler, Gazze ve Lübnan'daki insani durum da ele alındı.

Kaynak: AA

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