Bahçeli-Erdoğan arasında 117 gün sonra sürpriz zirve

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında bugün sürpriz bir görüşme yapılacağı açıklandı. Bahçeli'nin Ankara'da şahsi konutundaki görüşme bugün 18.00'de başladı.

BAHÇELİ, ERDOĞAN'I KAPIDA KARŞILADI

Görüşme öncesi MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konutunun kapısında bekledi. Bahçeli'nin elindeki tespih dikkat çekti. MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı. İki lider kameralara poz verdikten sonra konuta geçti.

117 GÜN SONRA BİR ARAYA GELDİLER

En son 9 Ocak'ta yine Bahçeli'nin konutunda görüşen iki lider o tarihten sonra ilk kez bir araya geldi. Görüşmede; bölgesel ve küresel gelişmeler ile güncel siyasi konuların ele alındı. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Zirvenin ardından Bahçeli kapıya kadar çıkarak Erdoğan'ı uğurladı.





EN SON 9 OCAK'TA GÖRÜŞTÜLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, en son 9 Ocak 2025 tarihinde bir araya geldiler. Görüşme, Bahçeli'nin Ankara'nın Çankaya ilçesindeki konutunda gerçekleşti ve yaklaşık 40 dakika sürdü. Basına kapalı olarak yapılan bu görüşmenin ardından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Bugün, 6 Mayıs 2025 Salı günü saat 18.00'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Ankara'daki konutunda ziyaret etmesi planlanıyor. Bu ziyaret, yılın ikinci yüz yüze görüşmesi olacak.





İşte sürpriz zirveden görüntüler: