Bahçeli-Erdoğan arasında 117 gün sonra sürpriz zirve - Son Dakika
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Politika

Bahçeli-Erdoğan arasında 117 gün sonra sürpriz zirve

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. En son 9 Ocak'ta görüşen iki liderin sürpriz zirvede küresel, siyasal ve bölgesel konuların ele aldığı belirtildi. Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

06.05.2025 17:54  Güncelleme: 18:17
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında bugün sürpriz bir görüşme yapılacağı açıklandı. Bahçeli'nin Ankara'da şahsi konutundaki görüşme bugün 18.00'de başladı.

BAHÇELİ, ERDOĞAN'I KAPIDA KARŞILADI

Görüşme öncesi MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konutunun kapısında bekledi. Bahçeli'nin elindeki tespih dikkat çekti. MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı. İki lider kameralara poz verdikten sonra konuta geçti.

117 gün sonra sürpriz zirve! Erdoğan-Bahçeli zirvesi başladı

117 GÜN SONRA BİR ARAYA GELDİLER

En son 9 Ocak'ta yine Bahçeli'nin konutunda görüşen iki lider o tarihten sonra ilk kez bir araya geldi. Görüşmede; bölgesel ve küresel gelişmeler ile güncel siyasi konuların ele alındı. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Zirvenin ardından Bahçeli kapıya kadar çıkarak Erdoğan'ı uğurladı.

117 gün sonra sürpriz zirve! Erdoğan-Bahçeli zirvesi başladı


EN SON 9 OCAK'TA GÖRÜŞTÜLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, en son 9 Ocak 2025 tarihinde bir araya geldiler. Görüşme, Bahçeli'nin Ankara'nın Çankaya ilçesindeki konutunda gerçekleşti ve yaklaşık 40 dakika sürdü. Basına kapalı olarak yapılan bu görüşmenin ardından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Bugün, 6 Mayıs 2025 Salı günü saat 18.00'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Ankara'daki konutunda ziyaret etmesi planlanıyor. Bu ziyaret, yılın ikinci yüz yüze görüşmesi olacak.

117 gün sonra sürpriz zirve! Erdoğan-Bahçeli zirvesi başladı


İşte sürpriz zirveden görüntüler:

117 gün sonra sürpriz zirve! Erdoğan-Bahçeli zirvesi başladı
117 gün sonra sürpriz zirve! Erdoğan-Bahçeli zirvesi başladı
117 gün sonra sürpriz zirve! Erdoğan-Bahçeli zirvesi başladı
117 gün sonra sürpriz zirve! Erdoğan-Bahçeli zirvesi başladı
Bahçeli-Erdoğan arasında 117 gün sonra sürpriz zirve

Devlet Bahçeli, Politika, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli-Erdoğan arasında 117 gün sonra sürpriz zirve - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Yaban gülü:
    Allah'ım ömrünüzü uzun eylesin Rabbim ülkenin devletin dünyanın başından eksik etmesin kıskananlar da çatlasın Rabbim sizi iki cihanda da Lider kılsın 32 52 Yanıtla
  • tuncay8891:
    Almanya sizi kiskaniyor dunya liderleri ????:::))) 54 13 Yanıtla
  • Hamza Aktaş:
    ülkenin başkanını tesbihlemi karşılıyor ne günlere kaldık 23 41 Yanıtla
  • zeki69:
    Allah yardımcınız olsun düşmanlar selanikliler çatlasın ?????? 19 44 Yanıtla
  • Hursit Yavas:
    yillar once birbirine demedigini birakmayanlar bugun sozde ulkeyi kurtariyor … geldigimiz nokta … 37 12 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    çöp 28 16 Yanıtla
  • atakan şimşek:
    Sayın Devlet Bahçeli seçim beyannamesinde çıraklık ve staj sigortaları ile ilgili bir düzenleme olacağı müjdesini vermişti Biz o müjdenin gelmesini bekliyoruz 16 12 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    bunlara dua edene kadar kendinize edin. onlar zaten bu dünya da cenneti yaşadı. kemale erdiler 17 5 Yanıtla
  • Sk 06:
    bunak ağırlaması birşey olmaz 10 7 Yanıtla
  • mert çelik:
    acaba kimler yaratıcıya ınanıp korkuyor bu ulkede vatandaslar falan 9 3 Yanıtla
  • Muhammed Kucuk:
    liderlerin kendine hayrı kalmamış,memlekete ne faydası olacak 6 1 Yanıtla
  • Ali Mutlu:
    İki fosil. Ecevit'e kaf söylüyordu. Allah sizi ıslah etsin. 0 0 Yanıtla
  • Afyonlu:
    ikiz gibi adam bulmuşlar gerçeğine çok benziyor küçük ayrıntılar var dikkatli bakınca anlaşılıyor 0 0 Yanıtla
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