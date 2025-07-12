Erdoğan'ın "Birlikte yürüyeceğiz" sözlerine DEM Parti'den ilk yanıt! Buldan açıklık getirdi - Son Dakika
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Politika

Erdoğan'ın "Birlikte yürüyeceğiz" sözlerine DEM Parti'den ilk yanıt! Buldan açıklık getirdi

Erdoğan\'ın "Birlikte yürüyeceğiz" sözlerine DEM Parti\'den ilk yanıt! Buldan açıklık getirdi
12.07.2025 15:17
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DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "AK Parti, MHP, DEM üçlü olarak bu yolu beraber yürüme kararı verdik" sözlerini, "Yanlış bir yere çekilmesin. Bu ittifak süreç ittifakıdır. Başka bir ittifak olarak algılanmamalı kesinlikle. Herkesin çizgisi ve gittiği yol bellidir" diye değerlendirdi.

İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, bugün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmayı değerlendirdi.

Erdoğan tarihi konuşmasında, "47 yıllık terör belası dün itibariyle sona erme sürecine girmiştir. Kimsenin zihninde soru işareti olmasın. Türk, Kürt, Arap, 86 milyon her bir vatandaşımız kazanmıştır" dedi. Erdoğan'ın bu sözlerini salondakiler ayağa kalkarak uzun süre alkışladı.

"AK PARTİ, MHP DEM BU YOLU YÜRÜMEYE KARAR VERDİK"

Erdoğan açıklamasının devamında Terörsüz Türkiye süreciyle Meclis'te komisyon kurulacağını belirterek "TBMM'de bir komisyon kuracak, sürecin yasal ihtiyaçlarını Meclis çatısında konuşmaya başlayacağız. Altını çizerek söylüyorum, Cumhur İttifakı olarak ve DEM Heyeti ile de bu süreci pişirerek geleceğe taşıyacağız. DEM Heyeti Meclis başkanımızla dün görüştü. Mümkün olan en geniş katılımla Meclisimizin de bu hayırlı süreci desteklemesini temenni ediyorum. Daha güzel şeyler olacak. Dün atılan adımlar Irak'ta çok farklı sesler meydana getirdi, Suriye'deki Kürt kardeşimizin de huzur içinde yaşaması bizim olmazsa olmazımızdır. Şimdi AK Parti, MHP, DEM biz üçlü olarak bu yolu yürümeye karar verdik. Derdimiz var, dertliyiz. Derdimiz olduğuna göre el ele verdiğimize göre Allah'ın izniyle biz bu engelleri aşacağız. Şunu herkes bilsin ki artık yumrukları sıkmaya gerek yok. Türkiye kardeşlikle büyüyecek, demokrasiyle güçlenecek. Göreceksiniz çok farklı bir Türkiye'ye en yakın zamanda kavuşacağız. Biz bir adım atana her türlü kolaylığı sağlarız. Unutmayın çıkış yolu arayan kapıyı ardına kadar açarız. Ama sular tersine akarsa da gereğini yaparız. Kimse tedirgin olmasın." şeklinde konuştu.

"KONUŞMAYI ÇOK DEĞERLİ BULUYORUM"

Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreci sahiplenen bir yerden ilk defa bu kadar yapıcı, kapsayıcı ve sahiplenme gösterdiğine dikkat çekerek, ''Ben açıkçası konuşmayı çok değerli ve çok kıymetli buluyorum. Süreç açısından yapılması gerekenler ve bundan sonra atılacak olan adımlara dair önemli mesajlar vardı" dedi.

"DEVLET ADINA ÖZELEŞTİRİDE BULUNMASI ÖNEMLİYDİ"

Buldan, DEM Parti açısından Erdoğan'ın konuşmasının çok önemli olduğunu belirterek, ''Bunun yanı sıra geçmişe dair özellikle devletin yaptığı hataları ve bunu bir özeleştiri şeklinde sunması, faili meçhuller, Beyaz Toroslar, köy yapmalar, Kürtçe konuşmanın yasak olduğu dönemlere atıfta bulunması da bence açıkçası önemliydi. Bütün bunları birlikte değerlendirdiğimizde ben konuşmanın içerik olarak çok olumlu ve kapsayıcı, sahiplenici bir konuşma olduğunu düşünüyorum'' diye kaydetti.

"ERDOĞAN, CUMHUR İTTİFAKI VE DEM PARTİ'YLE BU SÜRECİ İLERLEYEBİLECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artık net bir çizgisi ve kararlılığı olduğunu ifade eden Buldan, ''Bundan sonra olması gerekenlere dair önemli adımların atılacağına dair bir vurgu var. Süreç belli aşamalarıyla devam ediyor. Bundan sonraki aşamalarında -kendisi de ifade etti- konuşarak özellikle diyalogla, müzakereyle, bir araya gelmeyle hem Cumhur İttifakı'nın hem DEM Parti'nin bu anlamda ortaklaşmasıyla bu sürecin ilerleyebileceğini de ifade etti. Bu da önemliydi" diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANI'NIN VERDİĞİ MESAJ, BU BİRLİKTELİĞİN SÜREÇ İTİBARIYLA OLACAĞININ DA BİR SİNYALİYDİ"

Buldan, Erdoğan'ın "Şimdi AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, DEM en azından üçlü olarak bu yolu beraber yürüme kararı verdik" sözlerine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yanlış bir yere çekilmesin. Bu ittifak süreç ittifakıdır. Başka bir ittifak olarak algılanmamalı kesinlikle. Herkesin çizgisi ve gittiği yol bellidir. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'yla birlikte DEM Parti'nin süreç itibariyle ortak yol yürüyeceğinin bir mesajıydı bu. Elbette ki biz DEM Parti olarak bu sürecin tam merkezindeyiz ama çözmesi gereken de Cumhur İttifakı'dır. Dolayısıyla böyle bir birliktelik, ortaklaşma anlamlı olacaktır. Bence bunun adına süreç birlikteliği diyelim. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından verilen mesaj, bu birlikteliğin süreç itibariyle olacağının da bir sinyaliydi."

"SÜREÇ, ZAMANA YAYILDIKÇA PROVOKASYONLARA VE FARKLI GİRİŞİMLERE SEBEP OLABİLİR"

Erdoğan'ın konuşmasının sürecin artık hızlanacağına ilişkin bir işaret denilebileceğini kaydeden Buldan, "Zaten bizde komisyonun kısa zamanda kurulacağı bilgisi vardı. Kendisi de bugün ifade etti. Çok uzatmadan bence her türlü adımı en kısa zamanda atmak gerekiyor. Süreç biliyorsunuz uzadıkça, zamana yayıldıkça provokasyonlara ve farklı girişimlere sebep olabilir" dedi. Buldan, atılacak her adımın ne kadar hızlı olursa sürecin çabuk bir başarıya ulaşacağına dikkati çekerek, "Tabii ki komisyon bunun belli bir aşaması. Komisyonun somut olarak kurulmasıyla birlikte çıkarılacak olan yasaların hızlıca komisyonda belirlenmesi ve Meclis'in açılmasıyla birlikte de bunların kanunlaşması, hayata geçmesi önemli" diye konuştu.

"BU MESELELERİN TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDEN ÇIKMASI GEREKİYOR"

Erdoğan'ın uzun zaman sonra ilk defa özeleştiri yaptığını belirten Buldan, şunları kaydetti:

"Faili meçhul cinayetler Türkiye Cumhuriyeti'nde hep var oldu. AKP'den önce de vardı, AKP döneminde de vardı. Bence bundan sonrası için bakmak lazım. Eğer bu bir özeleştiriyse bundan sonra faili meçhul cinayetler, kayıplar, yargısız infazlar gibi meselelerin artık Türkiye'nin gündeminden çıkması gerekiyor. Bu konuda verilen uzun soluklu mücadeleler var. Cumartesi Anneleri, kayıp yakınlarının verdiği mücadeleler var. O konuda da bence adım atılması gerekiyor. Hala taşı, toprağı olmayan, mezarı olmayan çocuklarına kavuşmak isteyen anneler var. Dolayısıyla bütün bunları birlikte değerlendirdiğimizde hem geçmişe ama bu süreç içerisinde de bunları da gözeterek belki kurulacak olan komisyon içerisinde bunun tartışması yapılarak o konulara da el atmanın zamanı geldi.''

"SURİYE AYRI BİR YER"

Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'deki Kürtlerle ilgili açıklamasına ilişkin, "'Suriye'yle ilgili zaten görüşmelerimiz var' dedi. Şu önemli, sınırların dışındaki Kürtlere gönderme yapması, bizim meselemiz demesi, Orta Doğu'da Kürt meselesine politika belirleyenin merkezinde Türkiye olacağına dair işaret vermesi önemli ama Suriye ayrı bir yer'' dedi.

"ROJAVA'DA YAŞANANLAR BÜTÜN KÜRTLERİ ETKİLEDİĞİ İÇİN BİR AN ÖNCE ORADA DA ÇÖZÜME GİDİLMELİ"

Suriye'de henüz netleşmeyen konuların olduğunu vurgulayan Pervin Buldan, ''Suriye Rojava'da özellikle birkaç gündür basına yansıyan ve bizim okumalarımızdan çıkardığımız Suriye meselesinde hala çözülmesi gereken bazı meseleler var. Bunlarla ilgili de önemli gelişmeler olursa eğer en azından Suriye'de yaşayan Kürtler açısından meselenin artık bir şekilde çözülmesi gerektiğini ben de ifade etmek isterim. Suriye'de, Rojava'da yaşananlar bütün Kürtleri etkilediği için bir an önce orada da çözüme gitmek gerekiyor'' diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Politika Erdoğan'ın 'Birlikte yürüyeceğiz' sözlerine DEM Parti'den ilk yanıt! Buldan açıklık getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • kuzeyli baba:
    Reis yargılanmamak her tuşa basıyor 14 9 Yanıtla
  • Oooo:
    Hiç ayrılmayın Kol kola 15 6 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    adamın tek korkusu saraydan atılmak ama ne yapsa boş ülke edirneden karsa kararlı halk iradesi gelecek saray ve gemicikler gidecek 2 0 Yanıtla
  • ökkeş Kalem:
    Salondaki ler de onur haysiyet şeref var mı ? Ne dese alkisliyorlar 3 ay önce terörist vatan haini dedi alkış aldı sonra CHP nin ittifakı ser odağı dedi alkisladilar şimdi de alkisliyorlar 0 0 Yanıtla
  • 124212421:
    korkunun ecele faydası yok 0 0 Yanıtla
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