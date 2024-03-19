Son dönemde normalleşme adımlarının atıldığı Ankara- Atina hattında ipler yeniden gerildi. Dün akşam Ankara'da 4. Kolordu Komutanlığı'nda askerlerle iftar programında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sarf ettiği bir cümle Yunanistan'ı resmen karıştırdı.
Erdoğan konuşması esnasında " Kıbrıs'ta belki de güneye yüklenmiş olsaydık, artık güney-kuzey diye bir şey kalmaz, Kıbrıs tamamen bizim olurdu" ifadelerini kullandı.
Yunanistan'da ana muhalefet partisi SYRIZA, Erdoğan'ın sözlerine tepki gösterdi. SYRIZA, Yunan hükümetine çağrıda bulunarak Erdoğan'ın sözlerine resmi bir tepki gösterilmesi talebinde bulundu. SYRIZA, Erdoğan'ın sözlerini kınarken bir açıklama yayınladı.
Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, Kiriakos Miçotakis hükümetinin kayıtsızca ısrar ettiği Türk-Yunan ilişkilerindeki 'olumlu iklimi' açıkça baltalamaktadır. Atina Deklarasyonu'nun imzalanmasından sadece üç ay sonra, Türkiye bir kez daha deklarasyonun ruhunu ihlal etmektedir" denildi.
Yunan muhalefet partisi, "Hükümet bu tür açıklamaların Yunan-Türk ve Avrupa-Türk ilişkilerine zarar verdiğini açıkça ortaya koyacak gerekli diplomatik eylemlerle yanıt vermeli" açıklamasını yaptı. SYRIZA, Miçotakis hükümetini şeffaf olmayan bir dış politika izlemekle suçladı.
Son Dakika › Politika › Erdoğan'ın iftar yemeğinde sarf ettiği cümle Yunanistan'da tepkiyle karşılandı! Hükümete çağrı yaptılar - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Artvin'de düzenlenen mitingde emeklilere yapılacak zam taleplerini dile getirerek, iktidarın emeklilere zam yapmak yerine vergi borçlarını silmeyi tercih ettiğini belirtti. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a '31 Mart'ta emekliden de sana oy yok' şeklinde seslendi.
Kırklareli'nde, çeşitli suçlardan aranan 23 hükümlü ve 49 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlüler adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Havran'daki Seyit Onbaşı mezarında CHP Milletvekili Serkan Sarı ve CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Akın ile yaşanan gerginlik hakkında açıklamalarda bulundu. Ok, kendisini Atatürkçülüğü ile sınayamayacaklarını belirterek, tartışmanın devam ettiğini ve CHP'nin Atatürkçülük anlayışını sorguladığını ifade etti.
Anayasa Mahkemesi, CHP'nin başvurusu üzerine sit ve koruma alanlarında hukuka aykırı kamulaştırma nedeniyle açılacak davalarda vatandaşların kamulaştırma bedeli ve yasal faizini mahkemeye depo etmek zorunda kalmasına ilişkin yasa hükmünü Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni binasında hizmet vermeye başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yeni binanın personele ve Mersin halkına hayırlı olmasını diledi. Taş Bina'nın boşaltılmasıyla birlikte birimler, eski Marinavista binasında hizmet verecek.
Evreşe Belediyesi tarafından bakım, onarım ve yenileme çalışmaları tamamlanan Gelibolu Şehitliği, ziyarete açıldı. Evreşe Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, törende yaptığı konuşmada, şehitlerimizin ve gazilerimizin Anayurt olmamız için ödedikleri bedeli vurguladı. AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ise şehitliklerin önemine değinerek, Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitliklerin bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen İHA destekli operasyonda 84 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin 8 ile 10 bin euro karşılığında İtalya'ya gitme hazırlığı yaptıkları ortaya çıktı. Operasyonda, Özbekistan uyruklu 2 organizatör kaptan ile birlikte 84 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan organizatörler, yakalanan göçmenler ise Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Basmane bölgesindeki esnafı ziyaret ederek, Anafartalar Caddesi'nde görsel ve alt yapı düzenlemeleri yapılacağını müjdeledi.
Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, yerel seçimlere sayılı günler kala partisine yönelik teveccühün hızla arttığını belirterek, partilerinin kimsenin paçasına tutunmadan, Milli Görüş ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olarak siyaset yaptığını vurguladı. Bekin, diğer siyasi partilerin kazanması veya kaybetmesi üzerine politika yapmadıklarını ve hiçbir siyasi partinin arka bahçesi ve payandası olmadıklarını ifade etti.
AK Parti Polatlı İlçe Başkanı İlhami Teke, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen içme suyu temini projesi hakkında açıklama yaptı. Teke, Gerede suyunun Polatlı'ya getirilmesi sürecinde yaşanan eksikliklere dikkat çekerek, suyun henüz gelmediğini ve bugün açılış töreni yapılmasına rağmen suyun gelme ihtimalinin olmadığını belirtti. Teke, güzergahtaki isale hattı çalışmalarında eksiklikler olduğunu ve suyun tersten doldurulduğunu ifade etti.
Köşk Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma günü etkinlikleri kapsamında Karatepe'de iftar yemeği düzenledi. Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'in ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe köylüler yoğun ilgi gösterdi. İftar yemeğinde şehitlerin ruhuna dualar edildi.
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