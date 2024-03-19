Erdoğan\'ın iftar yemeğinde sarf ettiği cümle Yunanistan\'da tepkiyle karşılandı! Hükümete çağrı yaptılar

Politika

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Ankara anketi geldi! Kimse bu kadar fark beklemiyordu

Son dönemde normalleşme adımlarının atıldığı Ankara- Atina hattında ipler yeniden gerildi. Dün akşam Ankara'da 4. Kolordu Komutanlığı'nda askerlerle iftar programında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sarf ettiği bir cümle Yunanistan'ı resmen karıştırdı.

ERDOĞAN'DAN ATİNA'YI KARIŞTIRAN SÖZLER

Erdoğan konuşması esnasında " Kıbrıs'ta belki de güneye yüklenmiş olsaydık, artık güney-kuzey diye bir şey kalmaz, Kıbrıs tamamen bizim olurdu" ifadelerini kullandı.

ANA MUHALEFET PARTİSİ HÜKÜMETE SESLENDİ

Yunanistan'da ana muhalefet partisi SYRIZA, Erdoğan'ın sözlerine tepki gösterdi. SYRIZA, Yunan hükümetine çağrıda bulunarak Erdoğan'ın sözlerine resmi bir tepki gösterilmesi talebinde bulundu. SYRIZA, Erdoğan'ın sözlerini kınarken bir açıklama yayınladı.

"GEREKLİ DİPLOMATİK YANIT VERİLMELİ"

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, Kiriakos Miçotakis hükümetinin kayıtsızca ısrar ettiği Türk-Yunan ilişkilerindeki 'olumlu iklimi' açıkça baltalamaktadır. Atina Deklarasyonu'nun imzalanmasından sadece üç ay sonra, Türkiye bir kez daha deklarasyonun ruhunu ihlal etmektedir" denildi.

MİÇOTAKİS HÜKÜMETİNİ DE SUÇLADILAR

Yunan muhalefet partisi, "Hükümet bu tür açıklamaların Yunan-Türk ve Avrupa-Türk ilişkilerine zarar verdiğini açıkça ortaya koyacak gerekli diplomatik eylemlerle yanıt vermeli" açıklamasını yaptı. SYRIZA, Miçotakis hükümetini şeffaf olmayan bir dış politika izlemekle suçladı.