Asal Araştırma'nın 10-14 Mayıs 2025 tarihleri arasında 2.000 kişiyle gerçekleştirdiği "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa" anketinin sonuçları açıklandı. Ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan %27,5 ile ilk sırada yer alırken, onu %23,0 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takip etti.
Ankette ayrıca, Hakan Fidan (%3,5), Selçuk Bayraktar (%2,3), Ümit Özdağ (%1,8), Fatih Erbakan (%1,7), Yavuz Ağıralioğlu (%0,9), Ali Babacan (%0,9) ve Müsavat Dervişoğlu (%0,8) gibi isimler de yer aldı.
Ankete göre kararsızlar ve oy kullanmayacakların toplam oranı da dikkat çekici seviyede:
Son Dakika › Politika › Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç - Son Dakika
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