Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç - Son Dakika
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Politika

Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç

Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç
03.06.2025 11:09
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Asal Araştırma'nın 10-14 Mayıs 2025 tarihli anketine göre, ''Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa'' sorusuna katılımcıların %27,5'i Recep Tayyip Erdoğan, %23'ü Mansur Yavaş, %18,1'i ise Ekrem İmamoğlu yanıtını verdi. Kararsızlar, oy kullanmayacaklar ve cevap vermeyenlerin toplam oranı ise %10'un üzerinde çıktı.

Asal Araştırma'nın 10-14 Mayıs 2025 tarihleri arasında 2.000 kişiyle gerçekleştirdiği "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa" anketinin sonuçları açıklandı. Ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan %27,5 ile ilk sırada yer alırken, onu %23,0 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takip etti.

Katılımcıların verdiği yanıtlara göre ilk 5 isim ve oranları şu şekilde sıralandı:

HAKAN FİDAN VE SELÇUK BAYRAKTAR SÜRPRİZİ

Ankette ayrıca, Hakan Fidan (%3,5), Selçuk Bayraktar (%2,3), Ümit Özdağ (%1,8), Fatih Erbakan (%1,7), Yavuz Ağıralioğlu (%0,9), Ali Babacan (%0,9) ve Müsavat Dervişoğlu (%0,8) gibi isimler de yer aldı.

KARARSIZLAR VE OY VERMEYECEK SEÇMEN ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Ankete göre kararsızlar ve oy kullanmayacakların toplam oranı da dikkat çekici seviyede:

  • Oy kullanmayacağım: %3,2
  • Kararsızım: %3,1
  • Cevap yok: %2,5
  • Geçersiz oy atacağım: %1,0

İşte anketten çıkan sonucun grafiği;

Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç

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Son Dakika Politika Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (53)

  • xpwzxtzxjq:
    hala eminogluna oy atabilen var yani. psikolojik tedavi şart 228 330 Yanıtla
    Oktay KUŞÇU:
    Halen Erdoğan'a oy atanlara da tedavi şart ona bakarsan! Ülkenin milletin anasını ağlattı! 2 1
    Yunus Durak:
    Akp tabanı verir, sadece muhalefetin oylarını toplayacaksın, sonıç ortaya çıkar 0 0
  • Murat Avci:
    tamam o zaman seçime gidelim reis öndeyse.. 403 67 Yanıtla
    mehmet emir ılğaz:
    daha seçim dün oldu iki kere oldu genemi olmadı sana sadece sunu deyım bu millet haıne vatan teslım etmez bılesın 1 1
  • babasultan:
    AKPKK kamplarında mı yaptınız anketi 297 125 Yanıtla
    mehmet emir ılğaz:
    ne oldu chpkk oldugu zaman kankanızdı şimdi düşmanmı ilan ettınız kankınızı 0 1
    Uğur Kart:
    UNUTMAYINKİ SEÇİMLERDE DEM PARTİNİN OYLARI İLE BURAYA GELDİNİZ DEM DESTEĞİNİ ÇEKİNCE BURALAR BİLE GELEMİYECEKSİNİZ 0 0
    fatih mazlum:
    Okmeydaninda yapmislar!! 0 0
    Erdinç Uzuner:
    Demle belediye rekoru kıran senin parti olmasın sakın. 0 0
    Erdinç Uzuner:
    Dem ile belediyeleri ele geçiren kimdi acaba. 0 0
  • Serkan Basar:
    Hadi hemen seçime gidelim o zaman :) 266 33 Yanıtla
    mehmet emir ılğaz:
    oldu her sene seçim yapalım her sene koyup gecelım bız kıyamayız be 1 0
  • ünal yalçın:
    Böyle anket mi olur.. İki kişi arasında anket net cevap verir.. 10 kişi koymuşsunuz ankete imamoglu yavaş özel paramparça bir sonuc çıkmış ortaya.. 219 30 Yanıtla
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