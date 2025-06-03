Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç

Asal Araştırma'nın 10-14 Mayıs 2025 tarihleri arasında 2.000 kişiyle gerçekleştirdiği "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa" anketinin sonuçları açıklandı. Ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan %27,5 ile ilk sırada yer alırken, onu %23,0 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takip etti.

Katılımcıların verdiği yanıtlara göre ilk 5 isim ve oranları şu şekilde sıralandı:

HAKAN FİDAN VE SELÇUK BAYRAKTAR SÜRPRİZİ

Ankette ayrıca, Hakan Fidan (%3,5), Selçuk Bayraktar (%2,3), Ümit Özdağ (%1,8), Fatih Erbakan (%1,7), Yavuz Ağıralioğlu (%0,9), Ali Babacan (%0,9) ve Müsavat Dervişoğlu (%0,8) gibi isimler de yer aldı.

KARARSIZLAR VE OY VERMEYECEK SEÇMEN ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Ankete göre kararsızlar ve oy kullanmayacakların toplam oranı da dikkat çekici seviyede:

Oy kullanmayacağım: %3,2

Kararsızım: %3,1

Cevap yok: %2,5

Geçersiz oy atacağım: %1,0

İşte anketten çıkan sonucun grafiği;