Ersin Tatar’dan Türkiye’ye övgü: "Dünyada sözü geçen önemli ülkelerden biri" - Son Dakika
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Ersin Tatar’dan Türkiye’ye övgü: "Dünyada sözü geçen önemli ülkelerden biri"

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Ersin Tatar’dan Türkiye’ye övgü: "Dünyada sözü geçen önemli ülkelerden biri"
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Ersin Tatar’dan Türkiye’ye övgü: "Dünyada sözü geçen önemli ülkelerden biri"
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 5’inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası alanda söz sahibi önemli ülkelerden biri haline geldiğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 5'inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda söz sahibi önemli ülkelerden biri haline geldiğini söyledi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen KKTC 5'inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Altınordu ilçesinde bir otelde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'ni değerlendiren Tatar, Türkiye'nin 100'den fazla devlet başkanını ağırladığını, binlerce kişiyi böylesine önemli bir konuda misafir ettiğini söyledi. Türkiye'nin NATO toplantısının ardından böylesine büyük bir organizasyona da ev sahipliği yaptığını ifade eden Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti, 100'den fazla devlet başkanını ağırlamış, binlerce kişiyi böylesine önemli bir konuda misafir etmiştir. Bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti, NATO toplantısından sonra böylesine bir toplantıya ev sahipliği yapmak suretiyle buradaki altyapı ile önemli ve kalabalık toplantılarda ev sahipliği yapabileceğini göstermiştir. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, hükümet yetkililerini, ilgili Bakan Murat Kurum'u ve ilgilileri tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Artık dünyada söz sahibi bir ülke"

Türkiye'nin bölgesindeki gücüne ve savunma sanayisindeki gelişmelere de değinen Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti, gerçekten artık bugün dünyada sözü geçen, önemli ülkelerden birisi haline geldiğini ve bu başarılarının inşallah daha da güzel fırsatlar ile ileride bu bölgenin hakim ve gerçekten önemli ülkesi olarak İskenderun'dan Ege Adaları'na kadar 2 bin kilometre sahil şeridiyle bugün Akdeniz'de söz sahibi, milli savunma sanayisiyle, İHA ve SİHA'larıyla her türlü donanımı ile artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de bizlerin geleceğe umutla bakabilmesi için, egemenliğimiz, varlığımız, güvenliğimiz ve istikrarın devam etmesi suretiyle bu coğrafyada artık eskiye göre çok daha güvenli bir biçimde geleceğe hep birlikte ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ordu Valisi Muammer Erol ise programda yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının bugünlere gelene kadar birçok badire atlattığını ve sıkıntılar yaşadığını belirterek, bu sürecin kardeş olan insanların acılı günlerinde birbirlerine nasıl sahip çıktıklarını gösteren bir tarih olduğunu ifade ederek, "Şehitlerimiz oldu, gazilerimiz oldu" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Aşkın Baş da Kıbrıs adına Ordu'da anlamlı bir gün yaşandığını ifade etti.

Programın devamında KKTC'nin kuruluşunun 43'üncü yıl dönümü dolayısıyla Altınordu ilçesinde çelenk sunma töreni düzenlendi. Törende çelengi KKTC 5'inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar sundu. Törenin ardından açıklamalarda bulunan Tatar, KKTC'nin ilanının 43'üncü yıl dönümünü Ordu'da kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Programa Kıbrıs gazileri, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları katıldı.

Kaynak: İHA
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