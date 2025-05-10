Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlu Tarık Çiftçi'nin TikTok hesabından yaptığı paylaşımlar büyük tepki çekti. Gündem olan görüntülerin ardından Çiftçi, TikTok hesabını kapatmak zorunda kaldı.
Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, çakarlı bir araç gösterilerek "Dedenize sorun bakayım akşam hangisiyle konvoya çıkalım" ifadeleri kullanıldı. Bir başka videoda ise çakarlı bir aracı gösteren kişi, polis emojisiyle birlikte "Tahsis belgeni alayım. Me: Bende sicil numaranı alayım" notunu düştü.
Bir diğer paylaşımında cüzdanını açarak ehliyetinin yanı sıra İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amiri kartını ve silah ruhsatını da gösterdi. Gelen yoğun tepki ve eleştirilerin ardından, bu videoların Tarık Çiftçi hesabını kapattı.
Son Dakika › Politika › Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlundan tepki çeken paylaşımlar - Son Dakika
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