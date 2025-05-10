Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlundan tepki çeken paylaşımlar - Son Dakika
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Politika

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlundan tepki çeken paylaşımlar

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlu Tarık Çiftçi'nin sosyal medya hesabından polislere göz dağı veren paylaşımları büyük tepki çekti. Kısa sürede gündeme oturan görüntüler sonrası Çiftçi, TikTok hesabını kapattı.

10.05.2025 11:58
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlu Tarık Çiftçi'nin TikTok hesabından yaptığı paylaşımlar büyük tepki çekti. Gündem olan görüntülerin ardından Çiftçi, TikTok hesabını kapatmak zorunda kaldı.

"SİCİL NUMARANI ALAYIM"

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, çakarlı bir araç gösterilerek "Dedenize sorun bakayım akşam hangisiyle konvoya çıkalım" ifadeleri kullanıldı. Bir başka videoda ise çakarlı bir aracı gösteren kişi, polis emojisiyle birlikte "Tahsis belgeni alayım. Me: Bende sicil numaranı alayım" notunu düştü.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlundan tepki çeken paylaşımlar
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi

HESABINI KAPATTI

Bir diğer paylaşımında cüzdanını açarak ehliyetinin yanı sıra İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amiri kartını ve silah ruhsatını da gösterdi. Gelen yoğun tepki ve eleştirilerin ardından, bu videoların Tarık Çiftçi hesabını kapattı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi\'nin oğlundan tepki çeken paylaşımlar

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Son Dakika Politika Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlundan tepki çeken paylaşımlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (76)

  • Talat Yelbuz:
    VALI DERHAL İSTİFA ETMELİDİR 804 25 Yanıtla
  • Kadir Küçük:
    Bu memlekette ekonomi tabi duzelmez . İmkanı yok . 657 13 Yanıtla
  • nilem2820:
    aferin sana gözdağı değil Türkiyenin gözünü açtın 586 8 Yanıtla
  • Özkan Özdemir:
    hesap kapandı konu kapandı ya sonrası devlet bakalım ne kadar devlet 522 3 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    memleketin hali budur özet videosu 10 saniyede bütün ülkeyi anlatmış 485 4 Yanıtla
  • Murat Avci:
    şımarık.. 409 3 Yanıtla
  • VeDat AkBaş:
    ben sabahtandır borç kira geçim düşeneyim sen ise hangi araba diye düşün adaletin bu mu dünya 383 4 Yanıtla
  • sus ceo:
    İşte Yeni Türkiye Yüzyılı bu, halk açlık sınırının altında yaşıyor, yöneticiler ve çocukları milletin gözüne baka baka haram paraları nasıl yediğini anlatıyor. Allah'ım bu ülkeyi soyanlardan ve buna sebep olan AKP -MHP ittifakından koru . 306 22 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    İÇİŞLERİ BAKANI NEDEN BOYLE DURUMLARDA ORTADA YOK O VALI HALA GÖREVDE 281 1 Yanıtla
  • şenol atasoy:
    Eee yaptırım ne peki? 275 4 Yanıtla
  • Ynd19663647:
    hadi bakalım bunada gerekli işlemleri yapabilecek misiniz? 230 1 Yanıtla
  • sus ceo:
    Liyakatsız insanlara makam verirseniz ne oldum delisi olurlar . Allah'ım bu karakter sizleri bildiğin gibi yap. Yeni Türkiye Yüzyılı bu işte. 212 3 Yanıtla
  • sus ceo:
    Çocuklarımızı bu hale getiren bir vali, nasıl olur da Erzurum'da valilik yapacak. Kendi çocuğuna bile faydası olmamış bir insan nasıl vali olmuş. 192 3 Yanıtla
  • Oooo:
    Dedene sor şimdi babana ne yapacaklar? 174 4 Yanıtla
  • ŞEYHMUS GÜNDÜZ:
    Eskiden atamalar, rüşvetler,torpiller ve buna benzer şeyler gizli yapılırdı. Ama artık öyle bir hale getirdiler ki ülkeyi gizleme ihtiyacı bile duymuyorlar. 149 1 Yanıtla
  • Turhan ali Akçay:
    evet boş konuşuyoruz eline fırsat geçen ülkeyi soyuyor kimse dur diyemiyor ,valinin oğlu polise posta koyuyor yani devlete 141 2 Yanıtla
  • 1931:
    ergen herhalde (!) 134 6 Yanıtla
  • Muhammet Abdüssamet Aydın:
    Hadi lan ne tepkisi çekecek sonuç da dedesinin olduğunu düşündüğü bir arabayla şaka yapan bir çocuk bir torun çok da güzel bir espiri ne var bunda??? 6 127 Yanıtla
  • Gündüz:
    Vali chpli olsaydı çoktan tutuklanmıştı. Adalet bu işte. 116 8 Yanıtla
  • muhsin Şahin:
    Vali denilince aklıma Recep Yazıcıoğlu gelir,Allah rahmet eylesin...diğerleri hikaye...şu hareketi rahmetlinin oğlu yapmazdı. 116 3 Yanıtla
  • YUSUF YUSUF:
    Evet hayaldi gercek oldu. nerdesiniz aktroller cevabiniz yokmu ? haa diueceksiniz ki bu dış güclerin işi yada kandirildik :))) 102 9 Yanıtla
  • sus ceo:
    Bir vali 30 yıl çalışsa ve hiçbir şey yemese içmese bile bu arabayı nasıl alabiliyor. Allah'ım kimseyi sonradan görme yapmasın. Cahillik diz boyu. 106 2 Yanıtla
  • Genel Production:
    Polis şamaroğlan :) 100 2 Yanıtla
  • osman şahin:
    VALİ BEY İSTİFA EDİP ONURLU BİR DURUŞ SERGİLEYEBİLİR YADA KİM ATADIYSA GÖREVDEN ALIR 97 1 Yanıtla
  • Erol:
    Bu devletin valisi olsa böyle olmazdı ancak RTE nın valisi oldufu için agasına özenmiş.itibardwn tasarruf etmesiği gibi görgüsüzlüğünü vatandasın gözüne sokmus 81 9 Yanıtla
  • Mustafa Gecegiden:
    Götüren götürene benım cebım dolsun sen ne olursan ol zihniyeti hani polis zabıta denetim 84 2 Yanıtla
  • Muharrem Ayten:
    Ülke maalesef çöplere kaldı . 81 3 Yanıtla
  • Ali Murat Çetinkaya:
    Reis derhal bunu görevden alır bir daha valilik göremez 59 21 Yanıtla
  • kamil erol:
    ohhh ye kürküm ye kimin parasıyla bu sükseyi atıyorsun kendine gel 72 1 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    ilk ve en etkili taktik hemen susup beklemek nasil olsa 10 gune unuturuz .. 64 2 Yanıtla
  • Doğrucu zırto:
    ve bu vali hala görevde mi şu anda 65 0 Yanıtla
  • Yüksel Akan:
    Bu saçma haberi yayınlamakla kime hizmet ediyorsunuz. Hemen yayında kaldırın insanları hedef gösteriyorsunuz. 1 51 Yanıtla
  • sus ceo:
    Ülkeyi yönetenlerin çocukları bu psikolojide ise diğer çocukların yaşadığı tramvayı düşünemiyorum. İşte Yeni Türkiye Yüzyılı bu işte. Ülkeyi yönetemiyorsunuz. Bir an önce seçime gidin. Yoksa ortada gençlik diye birşey kalmayacak . Pudracı AKP gençliği daha berbat durumda. 46 4 Yanıtla
  • AHMET GEZER GEZER:
    Bu memlekette böyle adam yedirmem zihniyeti oldukça, bu tür zırtapozlar eksik olmaz. 49 1 Yanıtla
  • Erdal Cebeci:
    Çürümüş badem bıyık zihniyeti ?? 41 3 Yanıtla
  • h.m.633463:
    böyle insanlar olduğu sürece ulke düzelmez yazıklar olsun vali istifa et hemen. kendi çocuğunu yetistiremedin ülkeye ne faydan olucak bu saatten sonra 40 1 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Vali'nin onuru varsa istifa etmelidir. 40 0 Yanıtla
  • Arif Uyar :
    Babanızın çiftliği nasıl olsa. Yiyin ağalar yiyin, aksırana kadar 37 1 Yanıtla
  • Yahya Gültekin:
    Ülkenin geldiği son durum istediği kadar silsin hesapları farketmiyor açık ve net şu anki ülkenin ne durumda olduğunun açık ve net bir beyanıdır bu durum 33 0 Yanıtla
  • Talip Konyali:
    Kimse kusura bakmasın ...valinin yada valinin yakının yaptıklarını koskoca bi devlete mal edemezsiniz...gereği neyse yapılır..yapanlar edep fukarısı olabilir ama burası muz cumhuriyeti değil...herkes haddini bilecek... 6 22 Yanıtla
  • Erol Kırmızı:
    Valimi ?????????? 26 1 Yanıtla
  • 2147saloh:
    ili babanmı yoksa senmi yönetiyorsun 25 0 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    adam haklı bu ülkede işler böyle dönüyor. 23 0 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Vali istifa etmeli veya en azından merkeze çekilmeli ki diğerlerine ders olsun 23 0 Yanıtla
  • Anthony Montaja:
    Memlekette oku, sanayici ol, üret diyorlar… boş ver KPSS’ye gir, kayyum ol ya da partiye kapağı at, yalakalıkla köşeyi dön. Sanarsın sanki Türkiye’deki tek çakarlı araç bu… Kesin bir planları vardır, troller boş durmaz. Zaten artık kamu görevi olanın eşi, dostu, çoluğu çocuğu, parası olan herkesin arabasında çakar var. Bizim çevremizde bile var adam düz bildiğin mahalle mütahiti. Sanayi ülkesi değiliz, resmen ‘Çakar Cumhuriyeti’ olduk. Hacısında hocasından, kızında, damadında vs vs 18 0 Yanıtla
  • Ali Arat:
    sayın iç işleri bakanımız gereğini yapacaktır. her zaman yaptıkları gibi. 4 14 Yanıtla
  • Armagan Kabatas:
    Bu ülkede yetkiyi verdiğin an geçmiş olsun . Asil azmaz, bal kokmaz korkarsa tereyağı kokar onunla aslı ayrandır. 17 0 Yanıtla
  • Feramuz Genç:
    Depremde OHAL Valisi olarak ilçemizde gorev yapan eli öpülesi bir valimiz. Dengesiz yorumlarla itibarsizlastirma yapmaya calisan ahmaklar hemen yoruma yapışmış. 0 15 Yanıtla
  • Erol Çolak:
    sen kimsin len her valinin oğlu böyle artistlik yaparsa ne olur bu ülkenin hali 14 0 Yanıtla
  • Dadaş Ahmet:
    Sonradan görmelik bu olsa gerek. Kültürlenmeden makam, mal, mülk sahibi olmaya en güzel örnek.. 13 0 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    bunlar tam bir çete 13 0 Yanıtla
  • nuran güneş:
    Vali Bey bakalım ne kadar bulunduğu makamın adamı görecez. Bedirde Baba oğul birbiri ile savaştı HAK karşısıdında. Bakalım bu hak nasıl tahsil edilecek görecez. Sayın valim istanbul valisi benim böyle bir yiğenim yok dedi işin içinden çıktı. Siz ne yapacaksınız ... 12 0 Yanıtla
  • Onur Tecimer:
    Hadi hukuk ülkesiydik açılmıyor yolsuzluk soruşturması? Yoksa sadece muhalefete karşı mı hukuk işliyor? 12 0 Yanıtla
  • Mehmet Sait Güneş:
    Ali Yerlikaya bakalım gereği yapıldı diye sosyal medyadan paylaşacak mı!! 12 0 Yanıtla
  • erdal aslan:
    Ülkenin geldiği halin özeti!! Hiç boşuna çırpınmayın, hiç birşey değişmeyecek. Buna kadar ne rezillikler oldu da sindirdik. Devekuşu olmaya devam.. 11 0 Yanıtla
  • niyaziergisi:
    “Tuz kokmuş” çok laf deliye söylenir. 11 0 Yanıtla
  • Secil Turgut:
    Ergenlik hezeyanları. Çabuk atlatmasını diliyorum 3 8 Yanıtla
  • İlyas Akturk:
    Ailecek Çorum’u yediler bitirdiler sıra geldi Erzurum’a 8 0 Yanıtla
  • 2129816:
    devletin gücünü kendi gücünü sanan bir sürü ahmak var bu ülkede. 8 0 Yanıtla
  • Mesude Taspınar:
    Öz güvenleri yükseliyor.Maglesef Alışıyorlar rahatlığa 7 0 Yanıtla
  • ali ihsan Akyol:
    Türkiye nin gözünü mü açtı. 4 bakan ve çocuklari acamadi. Reza Zarrab'ın önüne yatan mi demesin. Pudra şekeri mi demezsin. Bu en mahsumu saltanatta 6 0 Yanıtla
  • Şener Turan:
    Adam kendi çocuğunu terbiye edememiş bir de vali vah bu ülkenin haline 6 0 Yanıtla
  • Kefeni Cepli:
    bu haberin devamında nasıl gelişmeler olacak, vali bey bey ve oğlu hakkında ne haberler duyacağız, herkes merak ediyordur sanırım. bir vali çocuğuna silah taşıma ruhsatı neden verilir acaba, bir valinin tüm aile bireylerine silah taşıma ruhsatı verilebiliyor mu, içişleri Bakanlığı Mülki İdare Amiri kartı vali çocuğuna mı verilmiş, verilmişse neden ve nerenin amiri sıfatıyla veriliyor bu sorular cevap beklemez mi 5 0 Yanıtla
  • Hakan as :
    Bu turkiye de olanların yanında çok masum kalır bence :) 4 0 Yanıtla
  • Hayrettin Aydın:
    Zırtapoz.. 4 0 Yanıtla
  • Hakan Şentürk:
    Çürümüş düzenin çürümüş çocukları 4 0 Yanıtla
  • Erdal Çınar:
    adamsınız ya 3 0 Yanıtla
  • ahmet şahin:
    Bu toprakların kast sistemide bu galiba. Çakşırsız arabalar yola çıkmasın 2 0 Yanıtla
  • Mehmet Cosar:
    Buda biseymi bende de amerika baskan yardimcisu cia baskani anerika ic isleri bakani kimligi var 2 0 Yanıtla
  • Yusuf Develi:
    Ah benim güzel koyunlarım size az bile çok az 1 0 Yanıtla
  • Claus Meeir:
    Sindiremeden bir yere gelinmiş aci çekilmemiş liyakatla gelmiş onun oğlundan ne bekleyeceksin ki 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Güney:
    demekki daha önce böyle durumlar olmuşki tahsis sicil vs biliyor. ayrımcılık istemiyoruz, valinin oğlununda ifade vermesi lazım, bize gelince baskınlar gözaltı zından onlara gelince ye kebabı bas gaza. adalet istiyoruz 0 0 Yanıtla
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