Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in DEM Parti hakkındaki sözleri yeniden gündem oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in DEM Parti hakkındaki sözleri yeniden gündem oldu

Geniş Video İzle

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ''terör örgütü üyeliği'' soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Özer'in evinde ve belediye binasında arama yapıldı. Olayın yankıları sürerken Özer'in aylar önce DEM Parti ile ilgili sarf ettiği sözler yeniden gündem oldu.

30.10.2024 11:32  Güncelleme: 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer sabah saatlerinde evinden gözaltına alındı. Esenyurt Belediyesi önünde de çok sayıda polisin olduğu bildirildi. Özer'in evinde ve belediye binasında arama yapıldı. Aramalar sırasında Çevik Kuvvet ekipleri belediye binasının çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

"DEM PARTİ BARIŞ İÇİN TEMİNATTIR"

Siyaset gündemine bomba gibi düşen gözaltı olayının yankıları sürerken Ahmet Özer'in katıldığı programda DEM Parti hakkında sarf ettiği sözler yeniden gündem oldu. "DEM Parti de AK Parti ve MHP gibi Anayasa ve yasalara göre kurulmuş bir partidir" diyen Özer, "Bu ülkenin barışı için bir teminattır. Bunun şeytanlaştırılması, kriminalize edilmesi Türkiye'nin çıkarlarına uygun bir şey değildir. Ancak birileri kendi siyasi ikbalini ve çıkarlarını Türkiye'nin çıkarlarının üstünde gördüğü için, sürekli olarak kendi iktidarını daim edebilmek için Türkiye'nin siyasal barışını sabote edebilmeyi göze alacak söylemlerde bulunuyor" ifadelerine yer vermişti.

BAŞSAVCLILIK AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alındığını bildirdi.

"KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN TERÖRİSTLE 14 KEZ GÖRÜŞME YAPILMIŞ"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; Halen İstanbul ili Esenyurt ilçesi Belediye Başkanı olarak görev yapmakta olan şüpheli Ahmet Özer'in soruşturma evrakımız kapsamındaki delillere göre özet olarak; şüphelinin terör örgütü mensuplarından ele geçirilen ve aynı zamanda örgütün Kuzey Irak Kandil bölgesinde yer alan yönetici kadrosuna da ulaştırılan örgütsel dokümanlar (terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile İmralı adasında yapılan görüşmede sözde demokratik özerklik projesinde görevlendirilmesinin uygun görülmesi), hakkında uygulanan iletişimin dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları ve incelenen hesap hareketlerinin içerikleri, yaklaşık 10 yıllık süreçte adı geçen terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan (694) farklı tekil kişi ve ayrıca özellikle terör örgütü yöneticilerinden Remzi Kartal (KONGRA-GEL Eş Başkanı-KCK Yürütme Konseyi Üyesi-Kırmızı Bültenle aranan şahıslardan) ile 14 kez olmak üzere iletişim irtibat kayıtları nazara alındığında terör örgütü ile süreklilik ve yoğunluk arz edilecek şekilde organik bağ kurmak suretiyle üzerine atılı PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçunu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı anlaşıldığından;

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden alınan karara istinaden konutunda, iş yerinde ve araçlarında arama yapılması, suç delillerine el konulması, şüphelinin 30 Ekim 2024 tarih saat 06.00 itibarıyla yakalanarak gözaltına alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimat doğrultusunda adı geçen şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Arama işlemleri halen devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur."

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer\'in DEM Parti hakkındaki sözleri yeniden gündem oldu

Esenyurt Belediye Başkanı, Ahmet Özer, DEM Parti, Esenyurt, Politika, Güncel, Sözler, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in DEM Parti hakkındaki sözleri yeniden gündem oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Talip Konyali:
    14 MÜ...YALAN DIR YA...YALAN 13 OLMASIN...OLSA OLSA 10 DUR...HADİ EN KÖTÜ 5 DİR...YOK YA ...İFTİRA ...HİÇ GÖRÜŞMEMİŞTİR ...ONLAR ARAMIŞTI BAŞKANI DOLANDIRMAK İÇİN...ÖYLE DEĞİL Mİ ...PRAYVIT ÖZGÜR BEY..SAYIN EŞ BAŞKAN IMAMINDÖLÜ....BAKALIM İŞİN UCU NEREYE VARACAK...KİME DAYANACAK.. 99 61 Yanıtla
  • BirNeFesSiir null:
    Chp zıhniyeti savunmaya başladı ya nasıl olur falan filan gizli ortaklar devlet vatan dusmanı CHP dem !!! 101 42 Yanıtla
  • Oooo:
    Savcı iddianamesinde 10 yıldır irtibatlı olduğu diyor. 6 ay önceki yerel seçimde temiz kağıdını nasıl aldı? 78 13 Yanıtla
  • güngör SAĞ:
    imamınoğlu ile özerde yanındaydılarya kesin masumdur yapmamıştır birşey yapsaydı özgür beyle imamınoğlunun haberi olurdu chp'lilerya kesin temiz masumdurlar eğer akp'li biri yapsaydı yada chp'li olmayan birileri olsaydı kesin yapmış olurdu kendi pisliklerini örtmekte chp'nin üstüğne yok birde başkası yapmış gibi birilerinin üstüne atarlar 34 16 Yanıtla
  • Gulsum Bolat:
    siyasette kimin eli kimin cebinde belli değilntek gerçek ülkem kimseye peşkeş çekilemez biz daha ölmedik 36 8 Yanıtla
  • Seyyidali Can:
    gündem üstüne gündem, tamda akp hükümetinin taktiği 13 13 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Ben adamın konuşmasında bir anormallik görmedim.Son derece %100 doğruları söylüyor.Bugün ikdidarın kendi çıkarlarını korumak için yapmayacağı şey yok!!Bende inanıyorum.. 9 13 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    CHP li değil resmen örgüt mensubuymuş bu gerçi ha CHP ha neyse siz anladınız onu 13 9 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Birilerini kahraman yapma peşinde olan kimileri bu numaraları kimse yemiyo 17 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    demliler desin pkk terör örgütüdür diyemiyor derseler sana hak veriyorum 12 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:54 İnsanlık dışı zulüm Onlarca kişiyi çırılçıplak saatlerce soğukta beklettiler İnsanlık dışı zulüm! Onlarca kişiyi çırılçıplak saatlerce soğukta beklettiler
16:49 Oğlunu ve eşini öldüren adam, aynı silahla intihar etti Oğlunu ve eşini öldüren adam, aynı silahla intihar etti
16:17 Kerem Kınık’ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı Kerem Kınık'ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı
16:13 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım: İsrail ile savaşacağız, direniş ruhumuz bitmeyecek Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım: İsrail ile savaşacağız, direniş ruhumuz bitmeyecek
14:51 CHP lideri Özel’den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde CHP lideri Özel'den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde
09:47 Otomotiv savaşları kızışacak Avrupa’dan Çin karşıtı hamle Otomotiv savaşları kızışacak! Avrupa'dan Çin karşıtı hamle
09:40 Japonya’da uygunsuz kıyafetlerle seçim çalışması yürüten kadınlar tepki çekti Japonya'da uygunsuz kıyafetlerle seçim çalışması yürüten kadınlar tepki çekti
09:32 Les Ottomans Hotel, Galatasaray’dan Beşiktaş’a geçti Les Ottomans Hotel, Galatasaray'dan Beşiktaş'a geçti
09:31 Hindistan’da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı Hindistan'da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
09:24 Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı Başsavcılıktan açıklama var Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı? Başsavcılıktan açıklama var
09:16 Ronaldo’nun kaçan penaltısı Al Nassr’ı kupadan etti Ronaldo'nun kaçan penaltısı Al Nassr'ı kupadan etti
08:42 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı
08:29 Celal Şengör, ABD ve İsrail’in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu’daki suyun peşindeler Celal Şengör, ABD ve İsrail'in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu'daki suyun peşindeler
08:00 İmamoğlu’nun Yenikapı’daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti İmamoğlu'nun Yenikapı'daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti
07:34 Yusuf Dikeç’in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı Yusuf Dikeç'in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 17:33:20. #1.12#
SON DAKİKA: Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in DEM Parti hakkındaki sözleri yeniden gündem oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.