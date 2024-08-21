İETT-İlçe Buluşmaları: Esenyurt\'ta Ulaşım Sorunları ve Çözüm Önerileri Ele Alındı

Politika

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT) tarafından "İETT-İlçe Buluşmaları" çerçevesinde gerçekleşen toplantıda Esenyurt ilçesinde yaşanan toplu ulaşım sorunları ve çözüm önerileri ele alındı. Toplantıda konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "Büyükşehir'in ve bizim de dört gözle beklediğimiz bir proje var: HIZRAY projesi" dedi.

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile ilçe belediyeleri arasında toplu ulaşım konusunda yaşanan problemlerin, taleplerin ve beklentilerin görüşülerek, kısa, orta ve uzun vadeli çözümlerin üretilmesi amacıyla "İETT-İlçe Belediyeleri Buluşmaları" kapsamında gerçekleştirilen toplantıların adresi bu kez Esenyurt oldu. Esenyurt Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleşen buluşmaya Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İETT Genel Müdürü İrfan Demet, İETT Genel Müdür Yardımcıları Zeynep Pınar Mutlu, Onur Temurlenk, İETT Koordinatörü Sinan Öztürk, Ulaşım Planlama Daire Başkanı Yusuf Limon, Esenyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kuzgun, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, Esenyurt Muharip Gaziler Derneği Başkanı İsmail Kalaycıoğlu, birim müdürleri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Toplantıda konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Özer, ilçe genelinde yaşanan ulaşım sorunlarına değinerek, özellikle metro ve HIZRAY projelerinin önemine dikkat çekti. İETT yetkilileri ise Esenyurt'ta toplu ulaşımı iyileştirmek adına atılacak adımları ve planlanan projeleri katılımcılarla paylaştı. Özellikle yeni hatların eklenmesi, sefer sayılarının artırılması ve mevcut durakların yeniden düzenlenmesi gibi çalışmaların yakın zamanda hayata geçirileceği belirtildi. Ayrıca bölgedeki trafik yoğunluğunu azaltılması ve toplu taşımanın daha verimli hale gelmesi için de çalışmaların yapıldığı ifade edildi.

"5 yıl boyunca İBB ile Esenyurt Belediyesi arasında toplantı gerçekleştirilmemiş"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Özer, göreve geldiği günden itibaren sürdürülebilir bir Esenyurt için neler yapıldığına değinerek, "Çok önemli bir toplantı için bir aradayız. Göreve geldiğimiz günden beri hedefler koyduk. En temel hedeflerimizin başında temiz, ulaşılabilir, yeşil bir Esenyurt geliyor. Sürdürülebilir bir ulaşım için Esenyurt'ta dört buçuk ay içinde 74 bin 881 ton asfalt döktük. Bu bir rekordur. 68 bin 923 bin metrekare parke yol döşedik. 306 farklı noktada 19 bin 683 ton yama çalışması yaptık. Bu nedenle de İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na şahsım ve tüm Esenyurtlular adına bize yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü bu asfalt çalışmalarının içinde İBB'nin de katkıları var. Geçmiş 5 yıllık dönem boyunca İBB ile Esenyurt Belediyesi arasında bir toplantı, ilişki geliştirilememiş. Bu durum bir şehir için ne hazin bir noktadır" dedi.

Esenyurt'un ulaşım sorununu çözecek olan proje: HIZRAY

Esenyurt'un ulaşım sorununu önemli ölçüde çözecek olan HIZRAY projesine de vurgu yapan Özer, "Büyükşehir'in ve bizim de dört gözle beklediğimiz bir proje var: HIZRAY projesi. O da buradan başlıyor; TÜYAP'tan Cumhuriyet Meydanı'na uğruyor, oradan da 55 dakikada Sabiha Gökçen'e ulaşıyor" dedi.

"Yürüttüğümüz iş birliğinden çok memnunum"

Esenyurt'ta tespit edilen ulaşım sorunlarını da anlatan Başkan Özer, şöyle konuştu:

"Bize gelen tespitleri halk adına buradan iletiyorum; İETT ulaşımı olmayan mahallelerin İETT ulaşımı sağlanmalı, sefer sayılarının artırılması gerekiyor. Kentler meydanlarıyla, sembolleriyle anılırlar. El birliğiyle kentimize semboller kazandıracağız ve marka bir şehir haline getireceğiz. Esenyurt'u ulaşım başta olmak üzere hem sosyal belediyecilikte, hem kültür ve sanatta, hem imar sorunlarının çözümünde 21. yüzyıla yakışan bir şehir haline getireceğiz. Onun için gece gündüz demeden çalışıyoruz ve bir kanaviçe örer gibi ilmik ilmik dokuyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bugüne kadar yürüttüğümüz iş birliğinden çok memnunum. Bundan sonra da bu memnuniyetimiz artarak devam edecek. Ekrem Başkan'a çok önem ve değer veriyoruz. Birlikte iyi işler yapacağız. İstanbul'da yeni bir hikayeyi Beyoğlu'nda, Kadıköy'de, Şişli'de yazamayız. Bir zincirin gücü zayıf halkasıyla ölçülür. Zayıf halka da İstanbul'da Esenyurt'tur. Bir hikaye yazılacaksa bu Esenyurt'ta yazılacak. Ben, burada belediye başkanı olduğum için değil, bir sosyolog olarak da daha önceki incelendiğimde aynı şeyleri dile getiriyordum. O hikayenin öncüsü de, lideri de Ekrem İmamoğlu'dur. Hep beraber hikayeyi burada yazacağız."

"Esenyurt'a pozitif katkıları olarak sizlere dönüş sağlayacağız"

Toplantıda söz alan İETT Genel Müdürü İrfan Demet, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımcı vizyonuyla sorunları yerinde tespit edip çözüm üretmek amacıyla Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olan Esenyurt'ta olduklarını ifade ederek, "Biraz önce başkanımızın taleplerini aldık, onları en iyi şekilde değerlendireceğiz. Amacımız şu; okullar açılmadan Esenyurt ulaşımına katkı sağlayacak en acil sorunlarınların çözümünü sağlamak. Buraya geldik, dinledik, gittik olmayacak. Tabii ki gideceğiz ama mutlaka bu gidişimizin Esenyurt'a pozitif katkıları olarak sizlere dönüş sağlayacağız. Bunun güvencesini ben sizlere İETT'nin genel müdürü olarak veriyorum. Bu toplantının nüfus olarak Türkiye'nin en büyük ilçesi olan Esenyurt'a mutlaka katkısı olacaktır" dedi.

Demet, son 5 yılda İETT'nin yaptığı çalışmalar ve yatırımlardan da bahsederek, "İETT Genel Müdürlüğü, 153 yıllık tecrübesiyle İstanbul genelinde 832 hatta bir günde 62 bin sefer yaparak, 5 milyona yakın yolculunun ulaşımını gerçekleştiriyor. İETT, günde 1 milyon 250 bin kilometre yapıyor. Dünyanın çevresini bir günde 32 kez dolaşacak kadar mesafe kat ediyor. Özel halk otobüslerinin personeliyle birlikte 20 bini aşan çalışan gücüyle her gün İstanbullulara hizmet veriyoruz" şeklinde konuştu.

İETT Ulaşım Planlama Dairesi Başkanı Yusuf Limon ise Esenyurt'ta taşınan yolcu sayısı, kullanılan hatlar ve yapılması planlanan toplu ulaşım çalışmalarıyla ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Katılımcılar, ilçede toplu ulaşım konusunda yaşanan sorunları, talep ve beklentilerini iletti. - İSTANBUL