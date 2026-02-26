Eşi Meclis'te çalışan vekilden ilginç savunma: Maaşı yüksek bir yer değil - Son Dakika
Eşi Meclis'te çalışan vekilden ilginç savunma: Maaşı yüksek bir yer değil

Haberin Videosunu İzleyin
Eşi Meclis\'te çalışan vekilden ilginç savunma: Maaşı yüksek bir yer değil
26.02.2026 18:27
Haberin Videosunu İzleyin
Eşi Meclis\'te çalışan vekilden ilginç savunma: Maaşı yüksek bir yer değil
Haber Videosu

Meclis'te, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş ile CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba arasında Uşak'a yapılan yatırımlar konusunda tartışma yaşandı. Tartışmanın bir ölümünde Karaoba, Güneş'e, "Madem belden aşağı vuruyorsun, eşin nerede çalışıyor" diye sordu. Güneş ise "Burasının döner sermayesi düşük olduğu için kimse Meclis Hastanesi'ne gelip çalışmak istemiyor ve özveride bulunuyor, çalışıyor. Günde kaç tane hasta bakıyor sen biliyor musun?" yanıtını verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı.

GÜNEŞ'TEN KARAOBA'YA: YÜZÜN KIZARMAZSA VATANDAŞLARIN ORADA NE ZORLUKLAR ÇEKTİĞİNİ SOR

Gündem dışı söz alan AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, yerinden yaptığı konuşmasında, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba'ya yönelik "Dün TBMM Genel Kurulu'nda Uşak ilimize son 23 yılda yapılan yatırımlar hakkında söz aldım. Vatandaşlarımızı bilgilendirdim. Konuşmamdan sonra Uşak'ımızda devam eden yatırımlar hakkında bir milletvekilinin yalan yanlış bilgilerle konuştuğunu duydum. Kim bu adam diye baktığımda Uşak ilimize Elmalıdere Aile Sağlığı Merkezi'nin yapımına engel olan Uşak Belediyesi'ne ait sadece 120 metrelik isale hattını bir yılda 20 metre ileriye taşıtamayan etkisiz ve şehre faydasız biri olduğunu fark ettim. Uşak ilimize yapılacak yatırımları sen hiç kafana takma. Sen git Uşak Belediye Başkanı'nın gazinosunda çalışan kadınları gece yarısı Uşak Belediyesi'nin arabalarıyla evlere nasıl servis yapıldığını sor. Çanlıtabakhanesinin sokakları çamurdan geçilmiyor. Yüzün kızarmazsa vatandaşların orada ne zorluklar çektiğini sor. Utanmazsan bir yıldır uğramadığın Dikilitaş Mahallesi'ne sor. Sor da görelim bakalım adam mısın, değil misin" ifadelerini kullandı.

Eşi Meclis'te çalışan vekilden ilginç savunma: Maaşı yüksek bir yer değil
AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş

KARAOBA: MADEM BELDEN AŞAĞI VURUYORSUN, EŞİN NEREDE ÇALIŞIYOR?

Sataşma gerekçesiyle söz alan CHP'li Karaoba, 30 yıllık hekim olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti: "25 yıldır Uşak'ta hizmet ediyorum. 'Yalan yanlış bilgi' diyor ya soruyorum. Hizmet hastanesi olmayan illerden bir tanesi. Ulubey kendi yolunu bitirebildin mi? '5 milyon stent' dedim. 'Bu yıl basın önünde bağımsız kurumlarla denetleyelim' dedim. 'Liyakatsız atama' dedim. Sayın İsmail Güneş'in yalanlarını yapsak Ulubey Yolu biter. Burnunun uzamasıyla Ulubey Yolu biter. Kendi yolunu üç dönemdir bitiremeyen kişi bugün kardiyoloji bölüm başkanı arıyor. 'Dört tane kardiyolog eksik' diyor. İsmail Güneş, tek kişi göğüs kalp damar ameliyatı yapıyor. Baş hekimlik de yaptım. Çıkıp buradan bol keseden atma. Yaptıklarım diyorsun iki tane hastaneyi yıktın tek hastane haline getirdin. 1100 yatağı indirdin 800 yatağı. İnsanlar Afyon'a gidiyor. Kütahya'ya gidiyor. Bu senin utancındır. Boru yaptıramamışım. Senin sağlık müdürün dedi ki 'ben yaptıracağım'. Belediye orada başvurursun birlikte gider yaptırırız. 'Hızlı tren bitecek' dedin, çıktın cumhurbaşkanını bile yalanladın. Ulaştırma Bakanı '2027' diyor. Sen '2028' dedin. 2014'te 'Gökkaya Barajı bitecek' dedin. Şimdi diyorsun ki, 'projeye aldık.' 'Üç yıl önce müjde hastane var' dedin. 'Şimdi yatırım projesini aldık' dedin. Bak Sayın İsmail Güneş, herkes yaptığı hizmeti anlar. Öyle mi söylüyorsun? Madem belden aşağı vuruyorsun, eşin nerede çalışıyor? Benim eşim Uşak'ta çalışıyor. Evet, Ağaoğlu Lisesi'nde çalışıyor. Senin eşin nerede çalışıyor? Hizmet mi diyorsun? Tıp Merkezi yaptım, yaklaşık 100 milyon değerinde Uşak'a hizmet veriyorum. Benim başım dik, alnım açık. Buyur soru önergesi verelim."

Eşi Meclis'te çalışan vekilden ilginç savunma: Maaşı yüksek bir yer değil
CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba

GÜNEŞ: MAAŞI YÜKSEK BİR YER DEĞİL

Eşi hakkındaki iddialara yanıt veren AK Partili Güneş ise şöyle konuştu: "Diyorsun ki, 'bir tane kalp damar var.' Altı tane kalp damar var. Yedi tane kardiyoloji uzmanı var. Gelelim eşime... Ben sana söyleyeyim. Burada isteyen herkes Meclis Hastanesi'ne gelebilir. Özellikle bir yerde gelir. Maaşı yüksek bir yer değil ve sonra buradaki personellere sorun. Eşimden memnun olmayan bir kişi varsa desin ki 'eşin burada kendine kıyak çekiyor ve avantaj sağlıyor, çalışmıyor' ve ben onu memurluktan istifa ettireceğim.

"GÜNDE KAÇ TANE HASTA BAKIYOR SEN BİLİYOR MUSUN?"

Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Burasının döner sermayesi düşük olduğu için kimse Meclis Hastanesi'ne gelip çalışmak istemiyor ve özveride bulunuyor çalışıyor. Günde kaç tane hasta bakıyor sen biliyor musun? Biliyor musun? Sordun mu hiç personele? Memnun mu değiller? Böyle bir seviye olabilir mi?"

Kaynak: ANKA

İsmail Güneş, Milletvekili, Ali Karaoba, Politika, AK Parti, Gündem, Güneş, Hukuk, Uşak, Son Dakika

Son Dakika Politika Eşi Meclis'te çalışan vekilden ilginç savunma: Maaşı yüksek bir yer değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 1234 1234:
    kalitesiz insanlari mv seçmeyin bu ne ya 2 0 Yanıtla
  • yaşar Arslan yaşar Arslan:
    vah garibim 2 0 Yanıtla
  • Resul Bey Resul Bey:
    Sen biliyor musun ha ? 1 0 Yanıtla
  • Berke Berk Berke Berk:
    Sor bi kere neden yaptım bilo... 1 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Eşi Meclis'te çalışan vekilden ilginç savunma: Maaşı yüksek bir yer değil - Son Dakika
