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Eski AK Partili vekil, partisinin Van adayına çağrıda bulundu: Bu karardan vazgeç - Son Dakika
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Politika

Eski AK Partili vekil, partisinin Van adayına çağrıda bulundu: Bu karardan vazgeç

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2007-2011 yılları arasında Ak Parti'den Hakkari Milletvekili olarak görev yapan Abdulmuttalip Özbek, Van'da seçim kazanan ancak mazbatası verilmeyen DEM Parti Adayı Abdullah Zeydan'dan yana tavır aldı. Özbek, milletin seçimine saygı gösterilmesi gerektiğini söyleyerek AK Partili Abdulahat Arvas'a, 'Adını aileni tüm Vanlıları düşünerek bu karardan bir an önce vazgeçmeni dilerim.' sözleriyle seslendi.

03.04.2024 10:40  Güncelleme: 10:48
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2007-2011 yılları arasında Ak Parti'den Hakkari Milletvekili olarak görev yapan Abdulmuttalip Özbek, Van'da seçim kazanan ancak mazbatası verilmeyen DEM Parti Adayı Abdullah Zeydan'dan yana tavır aldı. Özbek, milletin seçimine saygı gösterilmesi gerektiğini söyleyerek AK Partili Abdulahat Arvas'a, "Adını aileni tüm Vanlıları düşünerek bu karardan bir an önce vazgeçmeni dilerim." sözleriyle seslendi.

ESKİ MİLLETVEKİLİNDEN BAŞKAN ADAYINA ÇAĞRI

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini yüzde 55'le kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan'ın memnu hakları elinden alındı. Van İl Seçim Kurulu, AK Parti'nin Van adayı Abdullahat Arvas'ın talebiyle yaptığı incelemeyi kapsamında Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığına hükmetti. Mazbatanın en çok oy alan ikinci sıradaki aday Arvas'a verilmesine karar verdi.2007- 2011 yılları arasında Ak Parti'den Hakkari Milletvekili olarak seçilerek görev yapan Abdulmuttalip Özbek,Van halkının Zeydan'ı seçtiğini vurgulayarak AK Parti adayına çağrıda bulundu.

Eski AK Partili vekil, partisinin Van adayına çağrı yaptı: Bu karardan vazgeç

"MİLLETİN DESTEĞİ OLMADAN YÖNETİME GELMEK VİCDAN YARALAR"

Özbek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeşim Abdulahat Arvas. Milletin desteği olmadan yönetime gelmek vicdanı yaralar. Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim gecesi konuşmasını hatırlamanı isterim: 'milletimizin kararına hürmetsizlik etmeyecek, milletin takdirini sorgulamaktan uzak duracağız'

"TÜM VANLILARI DÜŞÜNEREK BU KARARDAN VAZGEÇ"

Ak Parti olarak tüm çabalarımıza rağmen Vanlı vatandaşlarımız tercihini Abdullah Zeydandan yana kullanmıştır Bize düşen milletimizin seçimine saygı göstermek ve önümüzdeki seçimler için çalışmaktır Adını aileni tüm Vanlıları düşünerek bu karardan bir an önce vazgeçmeni dilerim." ifadelerini kullandı.

Eski Ak Parti Milletvekilinin DEM Parti'nin adayından yana tavır alması ise parti içinden yükselen ilk ve tek ses olarak dikkat çekti.

Eski AK Partili vekil, partisinin Van adayına çağrı yaptı: Bu karardan vazgeç
Eski AK Partili vekil, partisinin Van adayına çağrıda bulundu: Bu karardan vazgeç

Abdulmuttalip Özbek, Hakkari, Van, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Eski AK Partili vekil, partisinin Van adayına çağrıda bulundu: Bu karardan vazgeç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hakan EnDürüst: Eğer böyle bişey yaparsa terör sempatizanları kendisini güçlü zannederek medyada ve halkta devleti küçük düşürücü girişimlerde bulunur sessiz kalmak en iyisi. 19 90 Yanıtla Ali Yıldız: La ne alaka makarna yemekten kafalar bi dünya !!! 39 8
  • Berat Yavuz: omurga güzel şey ama onlar da yok haram koltuğa oturcak zorla aldığı 40 13 Yanıtla

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