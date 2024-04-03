2007-2011 yılları arasında Ak Parti'den Hakkari Milletvekili olarak görev yapan Abdulmuttalip Özbek, Van'da seçim kazanan ancak mazbatası verilmeyen DEM Parti Adayı Abdullah Zeydan'dan yana tavır aldı. Özbek, milletin seçimine saygı gösterilmesi gerektiğini söyleyerek AK Partili Abdulahat Arvas'a, "Adını aileni tüm Vanlıları düşünerek bu karardan bir an önce vazgeçmeni dilerim." sözleriyle seslendi.
Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini yüzde 55'le kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan'ın memnu hakları elinden alındı. Van İl Seçim Kurulu, AK Parti'nin Van adayı Abdullahat Arvas'ın talebiyle yaptığı incelemeyi kapsamında Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığına hükmetti. Mazbatanın en çok oy alan ikinci sıradaki aday Arvas'a verilmesine karar verdi.2007- 2011 yılları arasında Ak Parti'den Hakkari Milletvekili olarak seçilerek görev yapan Abdulmuttalip Özbek,Van halkının Zeydan'ı seçtiğini vurgulayarak AK Parti adayına çağrıda bulundu.
Özbek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeşim Abdulahat Arvas. Milletin desteği olmadan yönetime gelmek vicdanı yaralar. Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim gecesi konuşmasını hatırlamanı isterim: 'milletimizin kararına hürmetsizlik etmeyecek, milletin takdirini sorgulamaktan uzak duracağız'
Ak Parti olarak tüm çabalarımıza rağmen Vanlı vatandaşlarımız tercihini Abdullah Zeydandan yana kullanmıştır Bize düşen milletimizin seçimine saygı göstermek ve önümüzdeki seçimler için çalışmaktır Adını aileni tüm Vanlıları düşünerek bu karardan bir an önce vazgeçmeni dilerim." ifadelerini kullandı.
Eski Ak Parti Milletvekilinin DEM Parti'nin adayından yana tavır alması ise parti içinden yükselen ilk ve tek ses olarak dikkat çekti.
Son Dakika › Politika › Eski AK Partili vekil, partisinin Van adayına çağrıda bulundu: Bu karardan vazgeç - Son Dakika
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