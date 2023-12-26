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Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan yaşamını yitirdi

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 73 yaşındaki Okuyan, geçtiğimiz günlerde geçirdiği iç kanama sonrasında yoğun bakıma alınmıştı.

26.12.2023 - 08:12,  Güncelleme: 08:33
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Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, geçirdiği iç kanama nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Okuyan, geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Okuyan'ın kızı Ülkü Okuyan, babasının durumuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Babam Yaşar Okuyan, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde, dün sabah geçirdiği iç kanama sonrası müdahale edilerek yoğun bakıma alınmış ve entübe edilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan hayatını kaybetti

YAŞAR OKUYAN CHP'DEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Eski Bakan Yaşar Okuyan, İYİ Parti lideri Meral Akşener hakkında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir yıl önce bir dosya halinde bazı bilgiler verdiğini öne sürmüş, Akşener'in 'bu bilgiler sebebiyle cumhurbaşkanı adayı olamayacağını' iddia etmişti.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Okuyan, 'Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına engel çıkaranın Akşener olduğunu' da iddia etmişti. Okuyan, CHP içinden veya CHP'ye yakın çevreler tarafından yürütülen 'Kılıçdaroğlu karşıtı kampanyaların arkasında da İYİ Parti ve Akşener'in bulunduğunu' öne sürmüştü. Kılıçdaroğlu söz konusu iddiaları yalanlamıştı. Okuyan 2019 yılında katıldığı CHP'den ihraç edilmişti.

YAŞAR OKUYAN KİMDİR?

Yaşar Okuyan 1949 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Rizeli olan Okuyan, Ankara Atatürk Lisesi'nde okudu. İstanbul Gazetecilik Yüksek Okulundan mezun oldu. Bir dönem gazetecilik yaptı. 21 yıl çeşitli gazete, dergi ve ajansta muhabir, foto muhabir, istihbarat müdürü ve köşe yazarı olarak görev yapmış ve sürekli Basın Kartı almaya hak kazanmıştır. İmbat Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Aktif siyasete 1970'li yılların başında MHP'de başladı. O sıralar Hergün gazetesinin köşe yazarı ve Ülkücü Gazeteciler Cemiyeti'nin başkanlığı yaptı. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra Yaşar Okuyan da gözaltına alındı.

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan hayatını kaybetti
Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu - Yaşar Okuyan

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI YAPTI

1982 yılında hapisten çıkar çıkmaz işadamı kimliği ile İmbat Fuarcılık ve bilahare Türker İnanoğlu ile Ulusal Video şirketlerini kurdu. Türkiye'nin ilk ciddi kitap fuarı organizasyonlarını İmbat Fuarcılık yaptı. ANAP kurulurken de Turgut Özal'ın yanında yerini aldı.1991 yılında Mesut Yılmaz'ın ANAP Genel Başkanlığı'na seçildiği kongrede aktif rol oynadı. Daha sonra da partide Genel Başkan Danışmanlığı, Basın ve Propaganda Başkanlığı ve Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. Yalova'nın il olmasından sonra 20. dönem 21. Dönemde Yalova Milletvekili seçildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptı.

2004'TE DEMOKRAT TÜRKİYE PARTİSİ'NİN BAŞINA GEÇTİ

Mesut Yılmaz'la ters düşünce bakanlık görevinden ve ANAP'tan ayrıldı. ANAP'tan istifa etmesinin ardından 2002 yılında eski partisi MHP'ye girdi. 2004 yılında 28 Şubat sürecinde Hüsamettin Cindoruk ve ekibi tarafından kurulmuş olan Demokrat Türkiye Partisi'nin başına geçti. Mayıs 2005 olağan kongresinde partinin ismini Hürriyet ve Değişim Partisi olarak değiştirtti. Partinin amblemi de 'yeşil zemin üzerinde güneş' oldu.

2008 yılında genel başkanlığını yaptığı Hürriyet ve Değişim Partisi'ni kapatarak, kadrosuyla birlikte Halkın Yükselişi Partisi'ne katıldı. Daha sonra Yaşar Nuri Öztürk tarafından partiden ihraç edildi. 2011 yılında Yalova'dan bağımsız milletvekili adayı oldu, seçilemedi. Siyasete MHP'de başlayan ve ANAP'ın kurucuları arasında yer alan Okuyan 2019 yılının şubat ayında CHP'ye katılmıştı.

Yaşar Okuyan, 1989 yılında peyzaj mimarı ressam Öcal Hanım'la evlendi. Eşinden boşandı. Üç kız çocuğu olan Okuyan, 2012 yılında kendisinden 27 yaş genç maden mühendisi Özlem Hanım ile evlendi.

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan yaşamını yitirdi
YORUMLAR (17)
  • Ahmet Çakır: Ateşin bol olsun Yanıtla 37 44
  • Serkan Basar: bir müslüman böyle yorum yapmaz dinimizde böyle bir uslub yoktur 38 12
  • Necati Kaya: Türk ve Türkiye Cumhuriyeti sevdalısı olduğu içinmi. Senin ve zihniyetinin hain olduğu arap hayranı ve Türkiye Cumhuriyeti düşmanı bir zavallıdan başka bir pislik beklenmez zaten. Nur içinde yatsın .Allah rahmet eylesin. 5 32
  • salihb: Milyonların hakkına girdi . nasıl öder öte tarafta Allah bilir. Yanıtla 31 5
  • Deniz Can: Sosyal sigorta sistemini geçmişe dönük hak düşürerek milyonlarca insanın hakkını çalmış gazeteci kişi. Bu Kul hakkı ile cehennem ateşinden kaçamayacak. Yanıtla 27 4
  • Serkan Basar: çok asabi bir bakandı allah rahmet eylesin bir müslüman olarak diyecek bir şeyimde yok Yanıtla 20 11
  • Serkan Basar: bir müslümanın an güzel yeri ağzıdır ağzı temiz olmayanın hayatı ve kalbide pis olur yorumlardan görüyoruzki pek azımız müslüman gibi yaşıyoruz :) Yanıtla 13 8
  • salihb: Bas git Arap hayranıymış. önce savunduğun adamı bi araştır.neler yapmış öğren sonra gel burada ahkam kes. 11 1
  • XYZ: Sizler musluman kiliginda inmis deccallersiniz. Milletvekiliniz Allahin gazabi boyle olur der, yandaşı atesin bol olsun der. Siz muslumanligi agziniza almayin arkadas, muslumanligi yerlere dusurdunuz 2 1
  • XYZ: O zaman simdikilerin yaptiklarina bakilirsa yatacak yerleri yok! 1 0
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Yaşar Okuyan, Politika, Güncel, Son Dakika

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