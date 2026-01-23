Eski DEP milletvekili Selim Sadak hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Logo
Politika

Eski DEP milletvekili Selim Sadak hayatını kaybetti

Eski DEP milletvekili Selim Sadak hayatını kaybetti
23.01.2026 23:50
Eski DEP Milletvekili ve eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Almanya'da 71 yaşında hayatını kaybetti. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla Sadak'ın vefatına ilişkin üzüntüsünü dile getirdi ve ''Selim Sadak, demokratik Kürt siyasetinin en zorlu dönemlerinde halkın iradesini savunmuş, bedel ödemekten kaçınmadan demokrasi, barış ve eşitlik mücadelesi yürütmüş önemli bir siyasetçiydi.'' dedi.

Eski Demokrasi Partisi (DEP) Milletvekili ve eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Almanya'da 71 yaşında hayatını kaybetti.

ALMANYA'DA TEDAVİ GÖRÜYORDU

Kürt siyasetinin tanınan isimlerinden olan Selim Sadak, uzun süredir Almanya'nın Heilbronn kentinde kanser tedavisi görüyordu. Sadak'ın, geçtiğimiz cuma akşamı sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldığı, ancak 19 Aralık Cuma akşamı yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.

DEM PARTİ'DEN TAZİYE MESAJI

Sadak'ın vefatının ardından Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) bir taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, Sadak'ın sürgünde yaşamını yitirdiğine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Kürt siyasetçi Selim Sadak'ın yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sadak'a Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Kürt halkının özgürlük ve demokrasi mücadelesinin her zaman ön saflarında olan Sadak, kendi topraklarından ayrı, sürgünde yaşamını yitirdi. Baskı ve tutuklama politikalarına karşı bir an olsun mücadele etmekten vazgeçmedi. Selim Sadak'a sözümüz olsun, bu coğrafyaya özlediği barış mutlaka gelecektir."

BAKIRHAN: BEDEL ÖDEMEKTEN KAÇINMADI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla Sadak'ın vefatına ilişkin üzüntüsünü dile getirdi.

Bakırhan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Uzun süredir Almanya'da kanser tedavisi gören, DEP Milletvekili ve eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Selim Sadak, demokratik Kürt siyasetinin en zorlu dönemlerinde halkın iradesini savunmuş, bedel ödemekten kaçınmadan demokrasi, barış ve eşitlik mücadelesi yürütmüş önemli bir siyasetçiydi. Selim Sadak'ı saygı ve minnetle anıyorum. Ailesine, sevenlerine ve demokratik Kürt siyaseti camiamıza başsağlığı diliyorum."

SELİM SADAK KİMDİR?

1954 yılında Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Bafe köyünde dünyaya gelen Selim Sadak, ilk ve orta öğrenimini İdil'de tamamladı. Diyarbakır Eğitim Fakültesi Matematik Bölümü mezunu olan Sadak, siyasete atılmadan önce bir süre öğretmenlik yaptı.

Sadak, 1991 genel seçimlerinde Halkın Emek Partisi (HEP)'in, Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) listelerinden aday gösterilmesiyle TBMM 19. Dönem Şırnak Milletvekili olarak Meclis'e girdi. HEP'in kapatılmasının ardından Demokrasi Partisi'ne (DEP) geçti.

DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILDI

TBMM'de Kürtçe yemin kriziyle başlayan süreçte, 3 Mart 1994'te dokunulmazlığı kaldırılan Sadak, aralarında Leyla Zana, Hatip Dicle, Orhan Doğan, Mahmut Alınak ve Sırrı Sakık'ın da bulunduğu DEP milletvekilleriyle birlikte 17 Mart 1994'te tutuklandı.

Yaklaşık 10 yıl cezaevinde kalan Selim Sadak, Haziran 2004'te Yargıtay kararıyla beraat etti.

SİİRT BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPTI

Tahliyesinin ardından siyasete Demokratik Toplum Partisi (DTP) çatısı altında devam eden Sadak, partinin kuruluş sürecinde yürütme kurulu üyeliği yaptı.

Sadak, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde DTP'den aday olduğu Siirt'te yüzde 49,43 oy alarak belediye başkanı seçildi.

Selim Sadak, evli ve 10 çocuk babasıydı.

Eski DEP milletvekili Selim Sadak hayatını kaybetti

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
