HDP eski il eş başkanına terör örgütüne yardımdan 3 yıl hapis! Dikkat çeken gizli tanık ifadesi

İzmir'de, eski HDP İl Eş Başkanı Vedat Çınar Altan 'PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek' ve 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından toplam 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 6 Ekim 2023'te HDP İzmir İl Başkanlığı ile Konak ve Buca ilçe binalarına operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında HDP İzmir İl Eş Başkanları Vedat Çınar Altan ve Berna Çelik ile Buca İlçe Eş Başkanı Nihat Türk gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Yürütülen soruşturmanın ardından sanıklar hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Altan ile Çelik hakkında hazırlanan iddianame İzmir 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Türk hakkındaki iddianame ise İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Altan geçen yıl aralık ayında tahliye edilirken, Çelik'in dosyası ise Diyarbakır'da görülen başka bir dosyayla birleştirildi. Altan suçlamaları reddederken, geçen duruşmada iddia makamı esas hakkında mütalaasını sundu. Savcı mütalaasında Altan'ın katıldığı eylemlerin terör örgütü tarafından sosyal medyada iletişim araçlarıyla duyurulduğuna vurgu yaptı. Altan'ın sosyal medya paylaşımlarında da MLKP terör örgütü propagandası yaptığı esas hakkında mütalaada yer buldu. Savcı bu sebeplerden ötürü Vedat Çınar Altan hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebinde bulundu.

GİZLİ TANIK DİNLENİLDİ

Tutuksuz sanık Vedat Çınar Altan'ın İzmir 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanık Vedat Çınar Altan ile avukatları katıldı. Duruşmada 'Dokuz' kod adlı gizli tanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile dinlenildi. Gizli tanık, "Altan, HDP İzmir İl Başkanlığı'na gelen gençleri örgütün yapılanması kapsamında kırsala gönderiyordu. PKK'nın terör örgütü olmadığını söylüyordu. HDP İzmir İl Başkanlığı'nda yapılan toplantılara örgütten üst düzey yöneticiler ile PKK'nın kırsal bölgede bulunan yöneticiler de katılıyordu. Bu toplantılarda yer almadım. HDP'nin illegal eylemleri, basın açıklamaları, yürüyüşleri o dönem yasak olmasına rağmen Altan ile il yöneticisi Berna Çelik sürdürüyordu. Bayraklı ilçesinde de örgüt adına duvarlara sloganlar yazılırdı, Altan da bu eylemlerin içerisindeydi" dedi.

BERAATİNİ İSTEDİ

Tanığın ifadelerinin ardından söz verilen sanık Vedat Çınar Altan ise halihazırda DEM Parti İstanbul eş başkanlığı görevini yürüttüğünü belirtip suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Sanık avukatları, esas hakkında mütalaaya karşı savunma için ek süre talebinde bulunurken, heyet talebi reddetti. Karardan önce son sözü sorulan Altan, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, Vedat Çınar Altan'a 'PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek' suçundan 2 yıl 1 ay, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanığın yargılama sırasındaki tutumu sebebiyle örgüt propagandasından verilen ceza, 1 yıl 3 ay hapse düşürüldü.