HDP eski il eş başkanına terör örgütüne yardımdan 3 yıl hapis! Dikkat çeken gizli tanık ifadesi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

HDP eski il eş başkanına terör örgütüne yardımdan 3 yıl hapis! Dikkat çeken gizli tanık ifadesi

HDP eski il eş başkanına terör örgütüne yardımdan 3 yıl hapis! Dikkat çeken gizli tanık ifadesi

İzmir'de, HDP eski İl Eş Başkanı Vedat Çınar Altan, PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından toplamda 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada gizli tanığın ifadeleri ve sanığın savunmaları dikkat çekti.

28.04.2025 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de, eski HDP İl Eş Başkanı Vedat Çınar Altan 'PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek' ve 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından toplam 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 6 Ekim 2023'te HDP İzmir İl Başkanlığı ile Konak ve Buca ilçe binalarına operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında HDP İzmir İl Eş Başkanları Vedat Çınar Altan ve Berna Çelik ile Buca İlçe Eş Başkanı Nihat Türk gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Yürütülen soruşturmanın ardından sanıklar hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Altan ile Çelik hakkında hazırlanan iddianame İzmir 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Türk hakkındaki iddianame ise İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Altan geçen yıl aralık ayında tahliye edilirken, Çelik'in dosyası ise Diyarbakır'da görülen başka bir dosyayla birleştirildi. Altan suçlamaları reddederken, geçen duruşmada iddia makamı esas hakkında mütalaasını sundu. Savcı mütalaasında Altan'ın katıldığı eylemlerin terör örgütü tarafından sosyal medyada iletişim araçlarıyla duyurulduğuna vurgu yaptı. Altan'ın sosyal medya paylaşımlarında da MLKP terör örgütü propagandası yaptığı esas hakkında mütalaada yer buldu. Savcı bu sebeplerden ötürü Vedat Çınar Altan hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebinde bulundu.

GİZLİ TANIK DİNLENİLDİ

Tutuksuz sanık Vedat Çınar Altan'ın İzmir 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanık Vedat Çınar Altan ile avukatları katıldı. Duruşmada 'Dokuz' kod adlı gizli tanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile dinlenildi. Gizli tanık, "Altan, HDP İzmir İl Başkanlığı'na gelen gençleri örgütün yapılanması kapsamında kırsala gönderiyordu. PKK'nın terör örgütü olmadığını söylüyordu. HDP İzmir İl Başkanlığı'nda yapılan toplantılara örgütten üst düzey yöneticiler ile PKK'nın kırsal bölgede bulunan yöneticiler de katılıyordu. Bu toplantılarda yer almadım. HDP'nin illegal eylemleri, basın açıklamaları, yürüyüşleri o dönem yasak olmasına rağmen Altan ile il yöneticisi Berna Çelik sürdürüyordu. Bayraklı ilçesinde de örgüt adına duvarlara sloganlar yazılırdı, Altan da bu eylemlerin içerisindeydi" dedi.

BERAATİNİ İSTEDİ

Tanığın ifadelerinin ardından söz verilen sanık Vedat Çınar Altan ise halihazırda DEM Parti İstanbul eş başkanlığı görevini yürüttüğünü belirtip suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Sanık avukatları, esas hakkında mütalaaya karşı savunma için ek süre talebinde bulunurken, heyet talebi reddetti. Karardan önce son sözü sorulan Altan, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, Vedat Çınar Altan'a 'PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek' suçundan 2 yıl 1 ay, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanığın yargılama sırasındaki tutumu sebebiyle örgüt propagandasından verilen ceza, 1 yıl 3 ay hapse düşürüldü.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Yargı, Hukuk, İzmir, Çınar, Terör, Kck, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika HDP eski il eş başkanına terör örgütüne yardımdan 3 yıl hapis! Dikkat çeken gizli tanık ifadesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 6490203:
    eş başbaşkan mıymış eşkşgın gibi aynı 1 6 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cezaevi yönetiminden Esila Ayık iddialarına yalanlama: Sağlık problemi yaşamamış ve durumu iyi Cezaevi yönetiminden Esila Ayık iddialarına yalanlama: Sağlık problemi yaşamamış ve durumu iyi
Maltepe’de petshop görünümlü depoda 100 kilo uyuşturucu ele geçirildi Maltepe'de petshop görünümlü depoda 100 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Fransa’da yangın faciası Türk ailenin 3 çocuğu hayatını kaybetti Fransa'da yangın faciası! Türk ailenin 3 çocuğu hayatını kaybetti
Naci Görür’den Elazığ depremi sonrası rahatlatan açıklama: Hemşerilerim rahat olsun Naci Görür'den Elazığ depremi sonrası rahatlatan açıklama: Hemşerilerim rahat olsun
İstanbul’da Papa Franciscus için ayin düzenlendi İstanbul'da Papa Franciscus için ayin düzenlendi
Elazığ’daki depremin şiddeti araç galerisinin görüntülerine yansıdı Elazığ'daki depremin şiddeti araç galerisinin görüntülerine yansıdı
İstanbul’da 3.5 büyüklüğünde deprem İstanbul'da 3.5 büyüklüğünde deprem
El-Mesire duyurdu ABD’den Yemen’e yeni bombardıman El-Mesire duyurdu! ABD'den Yemen'e yeni bombardıman
BUDO seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi BUDO seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
Filistin’den Netanyahu’nun “saçma“ sözlerine tepki: Filistin devleti barışın anahtarıdır Filistin'den Netanyahu'nun "saçma" sözlerine tepki: Filistin devleti barışın anahtarıdır
Samsun’da heyelan Dağdan kopan kayalar aracın üstüne düştü, baba ve iki çocuk hayatını kaybetti Samsun'da heyelan! Dağdan kopan kayalar aracın üstüne düştü, baba ve iki çocuk hayatını kaybetti

19:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan engelli öğretmenlere atama müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelli öğretmenlere atama müjdesi
18:36
Baba ve kızlarının hayatını kaybettiği heyelan faciasında 1 tutuklama
Baba ve kızlarının hayatını kaybettiği heyelan faciasında 1 tutuklama
17:29
5 ülkeyi etkileyen elektrik kesintisiyle ilgili endişelendiren açıklama: 1 hafta sürebilir
5 ülkeyi etkileyen elektrik kesintisiyle ilgili endişelendiren açıklama: 1 hafta sürebilir
16:59
Karanlığa gömülen İspanya’da üçüncü seviye alarm çağrısı: Ordu devreye girsin
Karanlığa gömülen İspanya'da üçüncü seviye alarm çağrısı: Ordu devreye girsin
07:28
Galatasaray’a edilen küfürleri duyan Eyüpspor Başkanı kendi taraftarıyla ile tartıştı
Galatasaray'a edilen küfürleri duyan Eyüpspor Başkanı kendi taraftarıyla ile tartıştı
06:36
Kuzey Kore, Rusya’ya asker gönderdiğini ilk kez doğruladı
Kuzey Kore, Rusya'ya asker gönderdiğini ilk kez doğruladı
03:41
Baba ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği heyelan kamerada
Baba ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği heyelan kamerada
01:59
Nevşehir’de feci kaza 2 kişi hayatını kaybetti
Nevşehir'de feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti
01:55
Damat kendisine kurşun yağdıran kayınpederini bıçaklayarak öldürdü
Damat kendisine kurşun yağdıran kayınpederini bıçaklayarak öldürdü
00:59
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Sokak röportajlarına yönelik denetim daha da sıkılaşacak
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Sokak röportajlarına yönelik denetim daha da sıkılaşacak
00:59
Darıca’da gruplar arasında kanlı kavga 5 yaralı
Darıca'da gruplar arasında kanlı kavga! 5 yaralı
00:32
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Nükleer reaktörlerini ve zenginleştirme tesislerini yok edeceğiz
Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Nükleer reaktörlerini ve zenginleştirme tesislerini yok edeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2025 19:54:21. #7.13#
SON DAKİKA: HDP eski il eş başkanına terör örgütüne yardımdan 3 yıl hapis! Dikkat çeken gizli tanık ifadesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.