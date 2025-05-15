Eski İçişleri Bakanı Soylu: "Terörsüz Türkiye, ülkemizin huzuru açısından ve kardeşliğimiz açısından çok önemli bir adımdır"

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terörsüz Türkiye, ülkemizin huzuru açısından ve aynı zamanda kardeşliğimiz açısından çok önemli bir adımdır" dedi.

Soylu, bakanlık yaptığı dönemde verdiği terörist verilerinin eleştirilmesine cevap vererek, "Biz bunu gece yatıp sabah kalkıp bugün 77 diyelim, 60 diyelim demiyoruz. Devletin bütün birimleri bunları Milli Güvenlik Kurulu'na sunan, bunları kabinemize sunan, aynı zamanda bunları kamuoyuyla da şeffaf bir şekilde paylaşan bir süreç yönetiyor" dedi.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ve terörsüz Türkiye dönemine dair değerlendirmelerde bulundu. İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunan Soylu, kendisine yönelik eleştirilere de cevap vererek sürecin lekelendirilmemesini talep etti. Bakanlık döneminde verdiği terörist sayılarının bugün eleştiri konusu olmasına da cevap veren Soylu, bu sayıların devletin birçok kademesinden teyitlenerek paylaşıldığını söyledi.

"Fesih kararı 10 yıl önce alınmış olsaydı da aynı şeyler söylenmeliydi"

Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasını değerlendiren Soylu, "Bu dünya tarihi için de önemli bir şeydir. Türkiye tarihi için de önemli bir şeydir. İçinde bulunduğumuz bölgemiz için ve coğrafyamız için de önemli bir şeydir. Silah bırakmak onun mütemmim bir cüzüdür, tamamlayıcısıdır. Ama fesih kararı yani kendilerinin fesih kararında verdiği değerlendirmelerin içerisinde bulunduğu gibi hem 20. yüzyıl okuması hem 21. yüzyıl okuması etki alanımızı ve yapabileceklerimizi kaybettiklerini ifade ettikleri yani hem iradi olarak hem idari olarak hem de ideolojik olarak bir fesih kararı alınmıştır. Bu Türkiye açısından, Türkiye'nin bundan sonra yürüyeceği yol açısından, torunlarımız açısından, gelecek nesillerimiz açısından, ülkemizin kalkınması açısından, ülkemizin huzuru açısından, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge açısından ve aynı zamanda kardeşliğimiz açısından çok önemli bir adımdır. Burada bir cümle söylemek isterim. Bundan 10 yıl önce olsaydı da yani fesih kararı 10 yıl önce alınmış olsaydı da aynı şeyler söylenmeliydi. Bugün de aynı şeyler söylenmelidir. Türkiye 40 yıla aşkın bir süredir terörün travması ile beraber yaşamaktadır. Sadece okula giden çocuklarımız değil, aynı zamanda orada iş yapan esnafımız, tüccarımız, geleceğe umutla bakmaya çalışan gençlerimiz, anneler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir mücadele verdi bu konuda ve sonunda geldiğimiz nokta, terör örgütünün kendinin fesih noktasıdır. Bu kıymetli bir şeydir ve bunu iki dev siyaset adamı kendi tecrübeleriyle ve bilgelikleriyle Türkiye'ye kazandırmıştır. Hem kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, hem de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli. Çok teşekkür ediyoruz ve minnettarız. Sürece katkıda bulunan herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"Bir küçümseme, bir hafifseme oluşturabilir miyiz diye çabaların olduğunu görüyoruz"

Terörsüz Türkiye sürecine yönelik yapılan eleştirilere dair konuşan Soylu, "Elbette ki bu bir süreç ve bu devam ediyor. Bu esnada tabii siyaset yapılır, bir takım değerlendirmeler de ortaya konulur. Sizin sorduğunuz üzerinde eleştiriler de yapılabilir. Ama devlet yönetmek de ciddi bir iştir, siyaset de ciddi bir iştir. İçişleri Bakanlığı yaptığımız döneme ait bir takım verdiğimiz rakamların meclisimizde de çoğu zaman gündeme getirildiği ve onun üzerinden acaba bir istiskal oluşturabilir miyiz diye, bir küçümseme, bir hafifseme oluşturabilir miyiz diye çabaların olduğunu görüyoruz. Ama siyasetin marjı içerisindedir bunlar. Siz de çıkarsınız, bu böyle değildir dersiniz. Bugünkü mesele biraz daha farklı. Türkiye çok kritik bir evreden geçiyor. Bu kritik bir evreden geçerken devletimizin bir takım iftiralarla karşı karşıya kalması, o yapılan mücadelelerin küçümsenmesi elbette ki bizi de, o mücadeleleri yapanları da, şehitlerimizi de, onların ruhlarını muazzep (eziyet) eden bir anlayışı ortaya koyduğu çok bariz ortadadır" ifadelerine yer verdi.

"Biz bunu gece yatıp sabah kalkıp bugün 77 diyelim, 60 diyelim demiyoruz"

İçişleri Bakanlığı yaptığı dönemde verilen terörist sayılarının nasıl belirlendiğini anlatan ve bu süreç içerisinde devletin birçok kademesinin, kurumunun olduğunu söyleyen Süleyman Soylu, "Örgüte dağa kaç kişi gitti? Dağdan kaç kişi teslim oldu? Örgütün mevcutu. Bütün bunlarla ilgili değerlendirmeler yapılır. İki, altı ayda bir. Bunlar ilgili birimlere sunulur. ve hem içerisi hem dışarısı. İçerisi İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda, dışarısı Genelkurmay Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülür. ve en son 2022 sonu itibariyle verilen rakam 120. Ardından sonraki dönem içerisinde benim de verdiğim rakam 77. Biz bunu gece yatıp sabah kalkıp bugün 77 diyelim, 60 diyelim demiyoruz. Devletin bütün birimleri bunları Milli Güvenlik Kurulu'na sunan, bunları kabinemize sunan, aynı zamanda bunları kamuoyuyla da şeffaf bir şekilde paylaşan bir süreç yönetiyor. Toplam sayı Haziran 2023, başı itibariyle 77 idi. Kim bu 77? Burada çok söz oluştuğu için, üzerinde konuşulduğu için açıklama gereği duyduk. Tarihe doğru not düşelim. Dediğim gibi Türkiye'nin, devletin içerisinde bu konuyla ilgili bütün birimler bir araya gelip bir değerlendirme yaptı. Peki dışarıda İran, 450-500 kişi İran hattında. Irak hattında, Kandil dahil olmak üzere işte Hakurk, Metina, Zaab, Avaşin, Basyan, Gara. Bütün bu hattın tamamında toplam 3 bin ortalamasıyla, yani onun artı eksisi var. Artı Suriye hattında da yine 3 bin hattında terör örgütü mevcudu. Yaklaşık 15 bin civarında da orada yaşayanlardan terör örgütüne alınanlar. Şimdi bu sürekli Türkiye Cumhuriyeti devletinin takip ettiği bir meseledir" diye konuştu. - ANKARA