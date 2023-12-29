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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Eşi Ayşe Ateş'ten Suikast İle İlgili Adalet Çağrısı - Son Dakika
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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Eşi Ayşe Ateş'ten Suikast İle İlgili Adalet Çağrısı

Ankara'da suikasta kurban giden Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, suikastın 1. yılında adaletin sağlanması için faillerin bir an önce yakalanmasını istedi. Ayşe Ateş, cinayetin Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçeceğini belirterek, adaletin eksik ve geç gelmesinin adalet olmadığını vurguladı.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş\'in Eşi Ayşe Ateş\'ten Suikast İle İlgili Adalet Çağrısı
29.12.2023 - 16:05,
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ANKARA'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, "Lütfen, dışarıda elini kolunu sallayarak gezen tüm failleri bir an önce yakalayın ve adaleti tesis edin. Unutmayın ki eksik ve geç gelen adalet, adalet değildir" dedi.

Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık 2022'de motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, suikastın 1'inci yılında cinayetin işlendiği noktada açıklama yaptı. Ayşe Ateş, cinayetin Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçeceğini belirterek, "Bir eşi, bir babayı, bir evladı, bir kardeşi, bir dostu, iyilikte yarışan bir insanı hayattan koparanlar insanların inandığı değerleri de yerle yeksan etti. Eşimin şehit edildiği günden beri bizimle birlikte olan; hakkın, hukukun ve adaletin yanında duran herkese sizin huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz ömrümüzü verdiğimiz davamıza, canımızı da verdik. Buna rağmen bazı çevrelerin tavırları ve iftira dolu söylemleri, bize bu aşağılık cinayet kadar ağır geldi. Babasız kalan iki evladımın hayat boyu yaşayacağı travmayı düşünemeyecek kadar gözlerini nefret bürüyenler, şehidimizin arkasından sergiledikleri tavırla, ölen ile uğraşmayı bırakan şeytanın bile nefretini kazanmıştır" ifadelerini kullandı.

'DEVLET BABAMIZ HESAP SORSUN İSTİYORUZ'

Sinan Ateş'in ölümünden sorumlu olanlara seslendiğini belirten Ayşe Ateş, "Sinan, bedenen artık bu fani dünyada yok. Hala dinmeyen öfkenizle, ona yattığı toprağı da mı çok görüyorsunuz? Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yaptığımız her açıklamada önce Allah'a, sonra devletimize olan güvenimizi dile getirdik ve getirmeye devam ediyoruz. 'Dış güçlerin oyunu' diyenler oldu. 'Seçim öncesi Türkiye karıştırılmak isteniyor' diyenler oldu. Biz, bunun böyle olmadığını bilmemize rağmen çirkin tezgahların bir malzemesi olmamak adına acımızı sinemize çekerek sakin kalan, sakinleştiren taraf olmayı tercih ettik. Biz istiyoruz ki devletimiz bir yıldır taşıdığımız bu ağır yükü omuzlarımızdan alsın. Biz yalnızca, bir yıldır yaşayamadığımız acımızı yaşamak istiyoruz. Devlet babamız hesap sorsun istiyoruz. En başından beri 'Adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun' diyoruz. Adalet yerini bulmayınca ne mi olur? Bu sorunun cevabını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan en güzel şekilde veriyor. 'Unutulmamalıdır ki cezasız kalan her suç, failini daha da azgınlaştırır. Hesap sorulmayan her cürüm, yeni zulümlere davetiye çıkarır.' Kamuoyuna yansıdığı üzere, bu alçak cinayetin failleri adli işlem gören kişilerle sınırlı değildir. Peki, tespit edilen diğer faillerle ilgili olarak bugüne kadar neden hiçbir işlem yapılmamıştır" ifadelerini kullandı.

'İDARECİLERİN GÖREVİ ADALETİ TESİS ETMEKTİR'

Olayın üzerinden 1 yıl geçmiş olmasına rağmen, neden soruşturmanın tamamlanıp davanın açılmadığını soran Ateş, şöyle konuştu:

"Buradan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere; Adalet Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza, Ankara Başsavcısına, soruşturmayı yürüten savcılara, yargı camiamızın şerefli hakim ve savcılarına sesleniyorum; iki küçük yavrumun yetim kaldığını unutmayın. Başka yavruların yetim kalmasına izin vermeyin. Herkes güven içinde yaşasın. İnanıyoruz ki adalet, devletin temelidir. İdarecilerin görevi ise en başta adaleti tesis etmektir. Lütfen, dışarıda elini kolunu sallayarak gezen tüm failleri bir an önce yakalayın ve adaleti tesis edin. Unutmayın ki eksik ve geç gelen adalet, adalet değildir."

Kaynak: DHA
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