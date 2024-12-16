Esnafa Hibe ve Vergi Reformu Talebi

Politika

DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, "Esnafa 300 bin liralık hibe verilmeli, faizsiz ve uzun vadeli yapılandırma tarzı tedbir alınmalıdır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2025 yılı bütçeleri üzerinde DEM Parti milletvekilleri söz aldı.

DEM Parti'li Sayyiğit, 2025 yılı bütçesinde kadınların, işçilerin, gençlerin, emeklilerin ve engellilerin sorunlarına yönelik çözümlerin bulunmadığını savundu.

Ekonomide yanlış politikalar uygulandığını öne süren Sayyiğit, desteklenmeyen esnafın işini büyütemediğini ifade etti.

Çok sayıda esnafın iflas ettiğini dile getiren Sayyiğit, "Esnafa 300 bin liralık hibe verilmeli, faizsiz ve uzun vadeli yapılandırma tarzı tedbir alınmalıdır. Esnafın sorunlarına yönelik araştırma komisyonları kurularak temel nedenler tespit edilmelidir." diye konuştu.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, vatandaşların Türkiye İstatistik Kurumuna (TÜİK) inanmadığını söyledi.

"TÜİK'in, açlık ve yoksulluk sınırına ilişkin rakamları açıklamadığını" ileri süren Kaya, "TÜİK'in gerçekleri gizlediğini" iddia etti.

"Dar gelirli, yüksek oranda vergilendirmeye tabi tutuluyor"

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, vergide adaletsizlik olduğunu savundu.

İktidarın, az kazanandan çok vergi aldığını öne süren Oluç, vergi dilimlerinin değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Oluç, mali güce göre vergilendirmenin yapılmadığını söyleyerek, "Dolaylı vergiler, gelir ve servete dayalı bir esasa dayanmadığı için yoksulu da zengini de vergi yükümlülüğü bakımından eşitlemektedir. İktidarın ekonomi politikalarıyla gittikçe yoksullaşan dar gelirli, temel tüketim harcamaları üzerinden yüksek oranda vergilendirmeye tabi tutuluyor. Türkiye'de vergi sistemi, düşük gelirliyi korumak yerine yüksek gelir elde edenleri koruyacak şekilde düzenleniyor." görüşlerini dile getirdi.

"Vergilerden de vergi alınmaya başlandı"

DEM Parti Ağrı Milletvekili Nejla Demir, vatandaşların yoksullaştığını söyledi.

Emeklilerin geçim endişesi yaşadığını anlatan Demir, yanlış politikalarla emekli maaşının asgari ücretin altına düşürüldüğünü ifade etti.

Demir, iktidarı eleştirerek, "Vergi gelirinin yaklaşık yüzde 65'i dolaylı vergilerden oluşmaktadır. Vergilerden de vergi alınmaya başlandı." şeklinde konuştu.

DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, gelirin adil paylaşımının toplumsal adaletin temeli olduğunu belirtti.

Ekonomideki sorunlara bütüncül yaklaşımla çözüm bulunması gerektiğini ifade eden Sarıtaş, gelir ve servet vergilerinin artırılmasını istedi.

DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartin, emekli maaşlarının yetersiz olduğunu dile getirdi.

Emekli maaşının asgari ücretin altına düştüğünü anlatan Bartin, emekliler arasında maaş farkının bulunduğunu, bunun da adaletsizlik olduğunu savundu.