Erbakan: Sıra Türkiye'ye Geliyor - Son Dakika
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Politika

Erbakan: Sıra Türkiye'ye Geliyor

22.06.2025 20:49
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YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından sıranın Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Sıra Türkiye'ye geliyor değerli kardeşlerim.

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından sıranın Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Sıra Türkiye'ye geliyor değerli kardeşlerim. Eğer bugün İslam alemiyle birlik beraberlik içerisinde üzerimize düşenleri yapmazsak gerekli adımları atmazsak İslam ülkeleriyle beraber ayağa kalkıp bu şımarık ve azgın Siyonistlere anladığı dilden cevap vermezsek er ya da geç bu belalar bizim başımıza gelecek, Allah muhafaza buyursun ve o zaman bize yardımda bulunacak destek olacak bir ülke de bulamayacağız" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen partisinin 3'üncü olağan il kongresine katıldı. Kongrede salonu dolduran partililere seslenen Erbakan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Dost ve kardeş komşu ülke İran'a azgın ve şımarık bir saldırıda bulundular arkasından Siyonizmin kovboyu Trump, rahmetli Erbakan hocamızın ifadesiyle terbiye edilmemiş bir aygır gibi dün gece İran'a saldırıda bulunmaya kalktı. Ortadoğu'yu dizayn ettiler ortadan kaldırdılar Irak'ı işgal ettiler üçe böldüler arkasından sıra Kaddafi'ye geldi Kaddafi'yi bir diktatör yakıştırmasıyla onu da ortadan kaldırdılar. ve arkasından sıra Suriye'ye geldi. Suriye'de de Beşar Esad'a bir takım yakıştırmalar yaptılar Beşar Esad'ı da görevden uzaklaştırdılar. Suriye'yi de şimdi istikrarsızlaştırdılar. Suriye'de Esad döneminden kalan bütün ağır silahları, füzeleri, donanma kuvvetlerini, askeri üsleri hemen birkaç ayın içerisinde İsrail yerle bir etti stratejik noktaları kontrol altına aldı. Şimdi de İran'a saldırdı' diye konuştu.

'SIRA TÜRKİYE'DE'

Erbakan, İran'dan sonra sırada Türkiye'nin olduğunu belirterek açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bütün bu olaylar bize neyi gösteriyor. Rahmetli Erbakan hocamızın söylediği gibi sıra Türkiye'ye geliyor değerli kardeşlerim. Eğer bugün İslam alemiyle birlik beraberlik içerisinde üzerimize düşenleri yapmazsak gerekli adımları atmazsak İslam ülkeleriyle beraber ayağa kalkıp bu şımarık ve azgın Siyonistlere anladığı dilden cevap vermezsek er ya da geç bu belalar bizim başımıza gelecek. Allah muhafaza buyursun ve o zaman bize yardımda bulunacak destek olacak bir ülke de bulamayacağız. İşte Suriye ortadan kaldırılıyor, Irak ortadan kaldırılıyor, Libya ortadan kaldırılıyor en son İran ortadan kaldırılıyor ve en son lokma olarak sıra Türkiye'ye geliyor. Sayın Cumhurbaşkanının çıkıp Büyük İsrail Projesi olan Büyük Ortadoğu projesinin eş başkanlığı görevini bugün itibariyle bıraktım Büyük Ortadoğu Projesinden Türkiye olarak çekildik diye mutlaka ilan etmesi lazım. Büyük Ortadoğu Projesi demek büyük İsrail projesi demektir."

İNCİRLİK VE KÜRECİK ÜSLERİ KAPATILMALI

Adana'da bulunan İncirlik Hava Üssü ile Malatya'da bulunan Kürecik Radar Üssünün kapatılması gerektiğini savunan Erbakan, "Bu terbiye edilmemiş aygıra benzettiği Erbakan hocamızın Amerika'ya bir ders verilmesi bakımından bizim şehit kanıyla sulanmış topraklarımızda Adana İncirlik'teki Amerikan üssünün bir an evvel kapatılması lazım. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolü altına alınması lazım. Bu da yetmez İsrail'i azgın ve şımarık Siyonistleri teröristleri korumak için yine şehit kanıyla sulanmış bu topraklarda Malatya Kürecik'te kurulmuş olan radar üssünün de bir an evvel kapatılması lazım. Bunlar da yetmez Türkiye'nin öncülüğünde Müslüman ülkelerin acilen İstanbul'da bir zirveye toplanması ve bu zirvede azgın ve şımarık Siyonistlere karşı terbiye edilmemiş aygır Amerikan yönetimine karşı askeri müdahale de dahil bütün seçeneklerin masaya yatırılması lazım. Bugün değilse ne zaman değerli kardeşlerim. Efendim ateş bize de gelir bize de saldırırlar zaten geliyorlar bu planların gidişatına baktığınız zaman 5 ila 10 sene içerisinde sıra Türkiye'ye gelecek. Allah muhafaza buyursun bugün eğer gerekeni yapmazsak İran'da henüz ayaktayken gerekli tavrı koymazsak gerekli mücadeleye girişmezsek yarın bir gün yapa yalnız kalmış bir şekilde bize yapılacak müdahaleye muhatap olmak mecburiyetinde kalırız" diye konuştu.

Haber-Kamera.Musa KESKİN/DÜZCE

Kaynak: DHA

Fatih Erbakan, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Türkiye, İsrail, Refah, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Erbakan: Sıra Türkiye'ye Geliyor - Son Dakika

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