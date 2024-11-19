G20 Zirvesi'nde Barış ve İklim Krizi Vurgusu - Son Dakika
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Politika

G20 Zirvesi'nde Barış ve İklim Krizi Vurgusu

G20 Zirvesi\'nde Barış ve İklim Krizi Vurgusu

Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde, İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Rusya-Ukrayna Savaşı ve iklim krizi konuları ele alındı. İnsani yardımların artırılması ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanması gerektiği vurgulandı.

19.11.2024 11:05  Güncelleme: 11:06
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BREZİLYa'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 19'uncu G20 Liderler Zirvesi'nin bildirisi yayımlandı.

Bildiride, İsrail'in Gazze'ye ve Lübnan'a yönelik saldırıları ile Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa dikkat çekildi. Zirvede, Brezilya'nın süper zenginlere yönelik küresel bir vergi oluşturulmasına ilişkin önerisi de tartışıldı.

İnsani yardımların ulaştırılmasındaki tüm engellerin kaldırılması gerektiği aktarılan bildiride, "İnsani yardımların artırılması ve sivillerin korunmasının güçlendirilmesi yönündeki acil ihtiyaç ifade edildi. Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme hakkı ve iki devletli çözüm vizyonuna sarsılmaz bağlılık teyit edildi" ifadelerine yer verildi.

Bildiride, İsrail saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'nde yaklaşık 45 bin kişinin, Lübnan'da ise 3 bin 500 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yaşanan insani acılara değinilen bildiride, savaşın küresel gıda ve enerji güvenliği, tedarik zincirleri, makro-finansal istikrar, enflasyon ve büyüme üzerindeki olumsuz etkilerine vurgu yapıldı.

Bildiride, çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesinin önemi anımsatılarak, "Kapsamlı, adil ve kalıcı barışı destekleyen tüm ilgili ve yapıcı girişimler memnuniyetle karşılandı. Çatışmaların ve krizlerin sona erdirilmesine yönelik çabaların yanı sıra diplomasi ve diyalog elzemdir. Sürdürülebilirlik ve refaha ancak barışla ulaşılabilir" denildi.

İklim kriziyle mücadelede G20 ülkelerinin kararlılığının altı çizilen bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Yoksul ülkeler için daha fazla finansman gereklidir. Özellikle gelişmekte olan ülkelere yönelik kamu ile özel iklim finansmanı ve yatırımlarının arttırılması amacıyla uluslararası iş birliğinin ve desteğin artırılması gerektiği vurgulandı. Sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanması için uluslararası ekonomik sistemin teşvik edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, uluslararası ticarette haksız kısıtlamalar gibi iklim tedbirlerinin kullanılmaması gerektiği konusunda uyarılar yapıldı."

Bildiride, ormanların korunmasına ve sürdürülebilir şekilde muhafaza edilmesine yönelik çabaların yoğunlaştırılmasının önemli olduğuna da işaret edildi.

Yerel topluluklar ve yerli halkların karşılaştıkları zorluklara değinilen bildiride, ormanlar için yeni fonların harekete geçirilmesi taahhüt edildi.

Paris İklim Anlaşması hedeflerinin hatırlatıldığı bildiride, üye ülkelerin temiz, sürdürülebilir, adil, uygun fiyatlı ve kapsayıcı enerji geçişlerini hızlandırma taahhüdü ve yüzyılın ortasına kadar karbonda sıfıra ulaşma hedefi tekrar edildi.

Zirvede, Brezilya'nın süper zenginlere yönelik küresel bir vergi oluşturulmasına ilişkin önerisi de tartışıldı.

Kaynak: DHA

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