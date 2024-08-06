G7 Ülkeleri Orta Doğu'daki Gerilimden Endişeli - Son Dakika
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Politika

G7 Ülkeleri Orta Doğu'daki Gerilimden Endişeli

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, Orta Doğu'da artan gerilimden derin endişe duyduklarını belirterek, tarafları gerilimi düşürecek yapıcı girişimlerde bulunmaya çağırdı.

06.08.2024 01:13
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G7 ülkelerinin dışişleri bakanları yayınladıkları ortak yazılı açıklamada Orta Doğu'da artan gerilimden "derin endişe duyduklarını" belirterek, ilgili tüm tarafları "mevcut yıkıcı misilleme şiddeti döngüsünü sürdürmekten kaçınmaya ve gerilimi düşürecek yapıcı girişimlerde bulunmaya" çağırdı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülmesinin ardından Orta Doğu'da tansiyon yükselirken, G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarından konuya ilişkin ortak yazılı açıklama geldi. "Bizler, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nden oluşan G7 ülkelerinin Dışişleri Bakanları ve AB Yüksek Temsilcisi olarak, Orta Doğu'da artan ve bölgede daha geniş çaplı bir çatışmanın fitilini ateşleme riski bulunan gerilimden duyduğumuz derin endişeyi ifade ediyoruz" denilen açıklamada, "Bir kez daha, ilgili tüm tarafları mevcut yıkıcı misilleme şiddeti döngüsünü sürdürmekten kaçınmaya ve gerilimi düşürecek yapıcı girişimlerde bulunmaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "Orta Doğu'da gerilimin daha da tırmanmasından hiçbir ülke ya da ulusun kazançlı çıkmayacağı" kaydedildi.

Bölgede gerilim yükselmişti

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülmesi Orta Doğu'da gerilimi yükseltmiş, İsrail'e misilleme sinyali veren İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Siyonistlerin bu küstahlığı cevapsız kalmayacak" açıklamasında bulunmuştu. İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ise İsrail'in İran'a karşı "kırmızı çizgiyi" aştığını ve ülkesinin Tel Aviv'e "kesin yanıt vereceğini" söylemişti. Gelişmeler, bölgede geniş çaplı bir çatışma yaşanabileceği endişelerine yol açmıştı. - TOKYO

Kaynak: İHA

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