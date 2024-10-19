Gabar'da Petrol Üretimi Artıyor

Politika

Gabar'da günde 100 bin varil petrol hedefi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır:

"Nasıl olur da bizim topraklarımızdan petrol ve doğalgaz çıkmıyor deyip dururduk. Şimdi terörü temizledik, Gabar'da günde 49 bin varil petrol üretiyoruz. 100 bin varile çıkacağız"

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Nasıl olur da bizim topraklarımızdan petrol ve doğalgaz çıkmıyor deyip dururduk. Şimdi terörü temizledik, Gabar'da günde 49 bin varil petrol üretiyoruz. 100 bin varile çıkacağız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği 4. Olağan Kongresi'nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin ekonomik gelişmeleri, sanayi ve teknoloji alanındaki yatırımlar ve bölgenin kalkınma potansiyeline vurgu yapan Bakan Kacır, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji yatırımlarıyla dünya çapında rekabet gücünü artırdığını belirterek, "22 yıl önce piyade tüfeğini bile kendi tasarlamayan bir ülkeydi Türkiye. Ama şimdi Bayraktar ile Anka ile Akıncı ile Hürkuş ile Hürjet, Atak'la gökyüzüne imzasını atan bir ülkeyiz. Geliştirdiğimiz füze sistemleri ile dostlarımıza güven ve itimat telkin eden, hasımlarımızın hayret ve endişe ile takip ettiği bir ülkeyiz artık. Kara araçlarından deniz sistemlerine, uydu platformlarına kadar tüm kritik ihtiyaçlarını kendi öz evlatlarının alın teri ile geliştiren ve üreten bir ülkeyiz artık. Yüksek çözünürlüklü milli uydumuz, hiçbir kısıt olmaksızın dünyanın her yerinden görüntü alabilen bir ülkeyiz. Türksat 6A ile milli haberleşme uydusu üretebilen 11 ülkeden biriyiz artık. Bu toprakların tüm semalarını çelik kubbe ile donatacağız. Hiç kimsenin Türk milletinin kılına dahi zarar veremeyeceği günler Allah'ın izniyle yakındır. Bütün bunları yaparken aynı zamanda yüksek teknoloji devrimini inşa ediyoruz. Sadece 40 yıla yakındır terör ile süren mücadelede netice almakla, terörü topraklarımızdan kazıyıp atmakla, sınırlarımızın ötesinde kurulmaya çalışılan terörist haritalarını, bu teröristlerin arkasında güvendikleri ağababaları kim olursa olsun yırtıp atmakla yetinmiyoruz. Aynı zamanda bugün Türk savunma sanayi, 6 milyar dolara ulaşan ihracatıyla göğsümüzü kabartıyor. Bugün dünyada 50'den fazla ülkenin semalarını Türkiye'nin İHA'ları, SİHA'ları muhafaza ediyor. Denizlerde, Mavi Vatan'ımızda TCG Anadolu özgürce yol almaya devam ediyor. İnşallah bu yolculuğu hep birlikte sürdüreceğiz. Sadece savunma sanayisinde değil, sanayinin ve teknolojinin tüm alanlarında benzer başarı hikayelerini inşallah hep birlikte yazacağız" dedi.

"100 bin varile çıkacağız"

Açıklamalarını sürdüren Kacır, "Hep merak ederdiniz değil mi? Yanı başımızdaki bütün komşularımız petrol ve doğalgazdan istifade ediyor. Kendi topraklarından, kıyılarından petrol ve doğalgaz çıkarıyorlar. Nasıl olur da bizim topraklarımızdan petrol ve doğalgaz çıkmıyor deyip dururduk. Şimdi terörü temizledik, Gabar'da günde 49 bin varil petrol üretiyoruz. 100 bin varile çıkacağız. Karadeniz'de gazımızı kendi imkanlarımızla keşfettik. İnşallah hane halkının gaz ihtiyacını kendi doğalgazımızla, Karadeniz'deki doğalgaz keşiflerinden karşılıyor olacağız. İnşallah tüm alanlarda bu başarıları kat ve kat yükselmesi için hep birlikte gayret göstereceğiz. Bugün Türkiye beyaz eşya üretiminde Avrupa'da bir numaradır. Bugün Türkiye güneş paneli üretiminde Avrupa'da bir numaradır. Demir-çelik, çimento, ticari araç, düzcam üretiminde Avrupa'da bir numaradır. İnsansız hava aracı üretiminde dünyada bir numaradır. Teknofest'lerde bir devrim gerçekleştirdik. 6 yıldır dünyanın en büyük havacılık ve uzay teknoloji festivallerini Türk gençler ile birlikte gerçekleştiriyoruz. 6 yıl önce Teknofest yarışmalarına 4 bin proje takımında 20 gencimiz katılmıştı. Bu yıl Teknofest proje yarışmalarına 770 bin proje takımından 1 milyon 650 bin gencimiz katıldı. Amerika'dan Çin'e, İngiltere'den Almanya'ya, Japonya'dan Fransa'ya dünyada eşi benzeri olmayan bir işi, Cumhurbaşkanımızın tanımlamasıyla Teknofest kuşağıyla birlikte yapıyoruz. Genç kardeşlerimizin arasından nice Aziz Sancar'lar, nice Selçuk Bayraktar'lar çıkacak. Hepimiz göreceğiz" dedi.