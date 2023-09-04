Gabon'da askeri darbeye liderlik eden General Brice Oligui Nguema geçici devlet başkanı oldu - Son Dakika

Gabon'da askeri darbeye liderlik eden General Brice Oligui Nguema geçici devlet başkanı oldu

Son Güncelleme: 04.09.2023 15:58

Orta Afrika ülkesi Gabon'da gerçekleştirilen askeri darbenin ardından Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Brice Oligui Nguema, geçici devlet başkanı olarak yemin etti. Geçiş döneminin sona ermesinin ardından özgür ve şeffaf seçimler yapılacağı vaadinde bulunan Nguema, siyasi suçlular için af sözü verdi.

Gabon'da askeri darbeye liderlik eden General Brice Oligui Nguema, geçici devlet başkanı olarak yemin etti.

Orta Afrika ülkesi Gabon'da gerçekleştirilen askeri darbenin ardından geçiş hükümeti kuruldu. Darbenin arkasındaki isim Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Brice Oligui Nguema, bugün Anayasa Mahkemesi'nde yemin ederek ülkenin geçici devlet başkanı oldu. Nguema Cumhuriyet Muhafızlarına ait üniformayla yaptığı konuşmada, cumhuriyeti ve demokrasiyi koruyacağına yemin etti. Geçiş döneminin sona ermesinin ardından özgür ve şeffaf seçimler yapılacağı vaadinde bulunan Nguema, siyasi suçlular için af sözü verdi. Yemin töreni kapsamında başkent Libreville'deki devlet başkanlığı sarayında askeri geçit töreni düzenlendi.

Gabon'da darbe

Gabon'da 12 asker 30 Ağustos'ta darbe gerçekleştirmiş, Gabon Devlet Başkanı Ali Bongo Ondimba evinde alıkonulmuştu. Askerler, ülkenin resmi kurumlarının feshedildiğini, seçim sonuçlarının iptal edildiğini ve sınırların geçici olarak kapatıldığını açıklamıştı.

General Nguema darbenin ardından iş dünyasından temsilciler, dini liderler, sendikalar, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, diplomatlar ve gazetecilerle bir araya gelerek sorunları ve şikayetleri dinlemişti.

Ali Bongo Ondimba, Gabon'u 41 yıl yöneten babası Omar Bongo Ondimba'nın ölümünün ardından 2009 yılında iktidara gelmiş, 26 Ağustos'ta yapılan genel seçimleri üçüncü kez kazanmıştı. Ancak muhalefet seçimlerde hile yapıldığını öne sürmüştü. - LIBREVILLE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Gabon'da askeri darbeye liderlik eden General Brice Oligui Nguema geçici devlet başkanı oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gabon'da askeri darbeye liderlik eden General Brice Oligui Nguema geçici devlet başkanı oldu - Son Dakika
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