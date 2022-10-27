İbrahim Tatlıses, "Gerçek yüzünü göstereceğim" dediği Eşref Fakıbaba'nın geçmiş yıllara ait videosunu paylaştı - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses, "Gerçek yüzünü göstereceğim" dediği Eşref Fakıbaba'nın geçmiş yıllara ait videosunu paylaştı

27.10.2022 12:32

AK Parti üyeliğinden hem de milletvekilliğinden istifa ettiğini duyuran ve İYİ Parti'ye geçen Ahmet Eşref Fakıbaba'ya tepki gösteren şarkıcı İbrahim Tatlıses, "Senin gerçek yüzünü göstereceğim" diyerek Fakıbaba'nın geçmiş yıllara ait 39 saniyelik videosunu paylaştı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden ve partisinden istifa etmesi büyük ses getirdi. Manidar bir paylaşımla istifasını duyuran Fakıbaba, "2003'te üyesi olduğum AK Parti'de değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum. Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum. AK Parti üyeliğinden ve AK Parti için ana oy veren hemşerilerime saygısızlık olmasın diye milletvekilliğinden de istifa ediyorum. İnşallah aldığım bu karar ülkem için hayırlara vesile olur." dedi.

"GERÇEK YÜZÜNÜ ANLATACAĞIM"

Fakıbaba'nın vekillikten ve AK Parti'den istifa etmesine, İYİ Parti'ye katılmasına bir yorum da ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'ten geldi. Geçmiş dönemlerde AK Parti'den milletvekili aday adayı da olan İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Dışı kalaylı içi vayvaylı teneke Fako'nun gerçek yüzünü özellikle Urfa ve Türkiye kamuoyuna anlatacağım yarın bizi takip edin" ifadelerine yer verdi.

Tatlıses, 'Gerçek yüzünü göstereceğim' dediği Eşref Fakıbaba'nın 39 saniyelik videosunu paylaştı

ESKİ VİDEOSUNU PAYLAŞTI

Bu paylaşımın üzerinden yaklaşık bir hafta geçti. Tatlıses Fakıbaba'nın geçmiş yıllarda çekilen bir videosunu paylaştı. 2010 yılında Saadet Partisi'ne katıldığı gün çekilen videoda Fakıbaba, kalabalık bir grubun sloganları eşliğinde teşekkür konuşması yapıyor. Tatlıses videoyu paylaşıp şu notu yazdı: "AK Parti - Saadet - Partisi - İYİ PARTİ şimdi sıra - CHP'de Galiba Bütün Partilere de Gurur Duyuyorsun Üstü kalaylı Altı Vay Vaylı TenekeFako"

"BEN BU FİLMİ DAHA ÖNCE SEYRETMİŞTİM"

Tatlıses geçtiğimiz günlerde de İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Fakıbaba'ya rozet taktığı görüntülerini paylaşıp, "Ben bu filmi daha önce seyretmiştim. Bakalım daha kaç kez seyredeceğiz? Sarılmam, öpüşmem dediğin halde bu küfürleri ve yeminleri ettikten sonra grupta gidip elini kaldırarak, sarılıp öpüşerek, kendisi ile yan yana verdiğin görüntüleri her seferinde aileni katarak ettiğin küfür ve yeminlerini Şanlıurfa halkına ve kamu oyuna açıkla" ifadelerini kullanmıştı.

Tatlıses, 'Gerçek yüzünü göstereceğim' dediği Eşref Fakıbaba'nın 39 saniyelik videosunu paylaştı
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Son Dakika Politika İbrahim Tatlıses, 'Gerçek yüzünü göstereceğim' dediği Eşref Fakıbaba'nın geçmiş yıllara ait videosunu paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses, "Gerçek yüzünü göstereceğim" dediği Eşref Fakıbaba'nın geçmiş yıllara ait videosunu paylaştı - Son Dakika
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