Ahmet Davutoğlu'nun yardımcısından tepki çeken istismar paylaşımı! Açıklama yapmak zorunda kaldı - Son Dakika
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Ahmet Davutoğlu'nun yardımcısından tepki çeken istismar paylaşımı! Açıklama yapmak zorunda kaldı

09.12.2022 18:08

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin'in 6 yaşındaki çocuğa istismar olayıyla ilgili yaptığı paylaşıma tepki yağdı. Bazı kullanıcılar Ahmet Davutoğlu'na seslenerek, "Bu kadını partinizde tutacak mısınız?" ifadelerini kullanırken tepkilerin ardından paylaşımını kaldıran Silkin yazılı bir açıklama yaptı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin, İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G'yi 6 yaşında evlendirdiği iddialarıyla ilgili tepki çeken bir paylaşım yaptı. Silkin paylaşımında, "Kadının beyanı esassa, İsmailağa'da da esastır, Kabataş'ta da esastır" ifadelerini kullandı.

GERİ ADIM ATTI

Ancak Silkin tepkilerin ardından geri adım atarak paylaşımını kaldırdı. Silkin'in kaldırdığı tweet kısa sürede gündem olurken, bazı kullanıcılar Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'na seslenerek "Bu kadını partinizde tutacak mısınız?" dedi.

Davutoğlu'nun yardımcısından istismar olayıyla ilgili tepki çeken paylaşım! Attığı tweeti kaldırıp açıklama yapmak zorunda kaldı

AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDI

Tepkiler üzerine Silkin konu hakkında bir yazılı açıklama yaparak şunları söyledi:

Türkiye uzun zamandır ne hazindir ki bir mesele yaşandığında ne yaşandığını değil; kimin yaşadığını, kimin yaşattığını dikkate alan bir ruh haline büründü. Bu sığ ve taraflı düşünce şekli her geçen gün biraz daha duygu dünyamıza egemen oluyor. Oysa meselelere evrensel ilkeler ve değerler ekseninde bakmayı başarabildiğimizde toplumsal açıdan pek çok sorunumuzun kendiliğinden ortadan kalkacağına inanan bir insanım. Söz konusu menfur hadise gündeme düşer düşmez, kan donduran bu iddialara yönelik ilk tepki gösteren siyasilerden biriyim.

"İLKESEL BİR ÇELİŞKİYE VE TUTARSIZLIĞA DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİM"

Bu iddiaların sonuna kadar soruşturulması, kime ve nereye kadar uzanıyorsa uzansın bu sorumluların en ağır biçimde cezalandırılması gerektiğini daha önce de ifade ettim bugün de tekrar ifade ediyorum. Tepkilerimin hedefine de özellikle, bu konuya 'bizim camiamız' dürtüsüyle sessiz kalması muhtemel kimseleri koydum. Maksadını aşan ya da saptırılarak gündem edilen twitimde söylemeye çalıştığım şey açıklamamın başında da belirttiğim gibi ilkesel bir çelişkiye ve tutarsızlığa dikkat çekmekti."

Davutoğlu'nun yardımcısından istismar olayıyla ilgili tepki çeken paylaşım! Attığı tweeti kaldırıp açıklama yapmak zorunda kaldı
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Son Dakika Politika Ahmet Davutoğlu'nun yardımcısından tepki çeken istismar paylaşımı! Açıklama yapmak zorunda kaldı - Son Dakika


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