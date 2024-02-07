Gelecek ve Saadet Partisi Manisa\'da ortak aday gösterdi: Selçuk Özdağ

Politika

Gelecek ve Saadet Partisi Manisa'da ortak aday gösterdiler. Ana muhalefet lideri Özgür Özel'in şehrine Gelecek ve Saadet Partileri Selçuk Özdağ'ı aday gösterdi. Manisa'ya aday olacağı uzun süredir konuşulan Selçuk Özdağ, grup toplantısında Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu tarafından açıklandı.

EN SEMBOLİK ADAYIMIZ, SELÇUK ÖZDAĞ

24 Şubat'ta Gelecek Partisi olarak yerel seçim için adaylarını açıklayacaklarını söyleyen Ahmet Davutoğlu," Ortak çalışma yaptığımız yerlerin en semboliği en önemlisi Manisa oldu. Manisa'da grup başkanımız bütün bu 7-8 ayda grubumuzu dirayetle basiretle yöneten Selçuk Özdağ kardeşimiz, dostumuz Gelecek- Saadet ortak adayı olarak Manisa'da seçimlere girecek. Allah hayırlı mübarek etsin" dedi.

"MANİSA'DA BİR NUMARA OLURUM"

Adaylığı sonrası açıklamasında "Manisa benim acılarıma annelik eden şehir" diyen Selçuk Özdağ, 12 Eylül ve 28 Şubat süreçlerinde yaşadığı zorlukları kürsüden dile getirdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığının hayali olduğunu söyleyen Özdağ, "Milletvekilliğimde dedim ki beni bakan yapmazlar burada ama ben Manisa'da bir numara olurum ve burada herkesin önünde olurum. Büyükşehir belediye başkanı olurum demiştim." dedi.

HEM ERDOĞAN HEM AKŞENER ADAYLIK TEKLİF ETMİŞTİ

Açıklamasında Manisa halkına şükranlarını sunan Selçuk Özdağ, "Geçen dönem Sayın Erdoğan da bana adayımız sensin demişti. Sonra Meral Hanım bana adaylık teklif etmişti, şartlar bugüne getirdi bizleri. İnşallah kazanacağız" dedi.

GELECEK PARTİSİ MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI SELÇUK ÖZDAĞ KİMDİR ?

7 Ağustos 1958'de Konur'da dünyaya gelen Selçuk Özdağ, İlk ve orta öğretimini Ankara İncirli İlköğretim Okulu ve Ankara Gazi Lisesi'nde tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Bölümü ve Manisa Gençlik ve Spor Akademisi mezunu olan Selçuk Özdağ, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalında 1997 yılında yüksek lisans, 2003 yılında da doktora eğitimini tamamladı. 2012 Yılında ise Doçent oldu. Çalışma hayatına 1987 yılında başlayan Selçuk Özdağ milletvekili seçildiği 2011 yılına kadar çeşitli kurumlarda çalıştı.

Kuruluşunda etkin rol aldığı Büyük Birlik Partisinin çeşitli kademelerinde 17 yıl boyunca devam etmiştir. Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatından sonra Büyük Birlik Parti'sinden istifa etmiştir. AK Parti'nin Kurucu Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle 11 Haziran 2011 seçimlerinde 24. Dönem Manisa Milletvekili seçilmiştir. 7 Haziran 2015 Milletvekilliği Genel Seçimlerinde 3.sefer Manisa Milletvekili olarak yeniden TBMM'ye giren Selçuk Özdağ, 12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti 5. Olağan Kongresinde MKYK Üyesi seçilmiştir.

13 Eylül 2019 tarihinde Ak Partiden istifa edip Gelecek Partisi kurucularından olmuş, 2023 Genel seçimlerinde CHP listelerinden Gelecek Partisi milletvekili seçilmiştir.2024 Yerel seçimleri için Gelecek-Saadet Partileri tarafından Manisa'dan aday gösterilmiştir.