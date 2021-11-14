Gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na "Kemal Amca" diye seslenince salonda alkış koptu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dünkü Çanakkale ziyareti sırasında, Troya Müzesi'nde düzenlenen Ezineli Yahya Çavuş Belgeseli'nin galasında gençlerle bir araya geldiği programın görüntüleri paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada gençlerin sorularını yanıtladı.

"GENÇLİK NE DÜŞÜNÜYOR?"

Programda bir gencin, "Yakın dönemde CHP, Türkiye'nin dört bir yanına 'Sınır Namustur' pankartları asmıştı ve bunun propagandasını yapmıştı. Ancak tezkereye 'hayır' oyu kullandılar. 'Evet oyu kullananları, Cumhuriyet'e ihanet ve hainlikle' itham ettiler. İttifak ortakları da 'evet' oyu kullandı. CHP, ittifak ortağı olan İYİ Parti'yi hainlikle, Cumhuriyet'e ihanetle mi itham etmekte, yoksa İYİ Parti bir seçim stratejisi olarak samimiyetsiz bir evet tezkeresi içine mi girdi?" sorusu üzerine Erdoğan, "Gençlik ne düşünüyor? Bay Kemal diyor ki 'Gençler bizimle beraber, amcanız size ne derse amcanızın dediğini yapın' diyor." yanıtını verdi.

"KEMAL AMCA GENÇLERİN NE DEDİĞİNİ DUYDUN MU?"

Bu sırada bir gencin "Gençler seninle Cumhurbaşkanı'm" demesi üzerine Erdoğan, "Kemal Amca, gençlerin ne dediğini duydun mu? Bak, gençlik ne düşünüyor. Ama Bay Kemal, 'Cumhuriyet'e ihanettir' diyor. Bu ne safdilliktir. Ve kendi ittifakları içinde de birbirlerine giriyorlar. Çok açık, net, birisi 'evet', birisi 'hayır' diyor. Birisi de çıkıyor, geçmişten kalan tekerlemesini yapıyor. Kim o? Terörist başı. 'Hayırda hayır vardır' diyor. Bunlar birbirlerine girmişler." karşılığını verdi.

KILIÇDAROĞLU, "KEMAL AMCA" OLARAK SESLENİN DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Antalya'da bir programda gençlerle buluşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, programı sunan sosyal medya fenomenleri Görkem Durmaz, Murat Sakoğlu ve Asena Kızılarslan'ın kendisine 'Kemal Ağabey' veya 'Kemal Amca' olarak hitap etmek istediklerini söylemesi üzerine Kılıçdaroğlu, kendisine 'Kemal Amca' olarak hitap edilmesini istedi.