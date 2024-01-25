Gergerlioğlu: Enflasyonun eski haline dönmesi için rasyonel ekonomi politikaları takip edilmeli

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Dengesi bozulan enflasyonun eski haline dönüşmesi için rasyonel ekonomi politikaları takip edilmeli." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Gazze'de soykırıma devam ettiğini, 25 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini vurgulayan Gergerlioğlu, "İsrail'e karşı yapılması gerekeni Güney Afrika yaptı ve İsrail'in cezalandırılması için Uluslararası Adalet Divanında dava açtı. Yarın bu davada ihtiyati tedbir kararı verilmesi muhtemel. 9 maddelik tedbir kararının alınması bekleniyor. Bu karar çok önemli ve takipçisi olacağız." diye konuştu.

Meksika, Şili, Bangladeş ve Ürdün gibi ülkelerin davaya "katılan" sıfatıyla müdahil olduğunu anlatan Gergerlioğlu, Türkiye'nin davaya müdahil olmamasını eleştirdi.

Vatandaşlardan kendisine ulaşan hak ihlallerine dair şikayetleri dile getiren Gergerlioğlu, Siirt Üniversitesi Rektörlüğünün paramedik bölümü öğrencilerinden staj yapanlara ödemesi gereken asgari ücreti ödemediğini, bu konuda kendisine ulaşan öğrencilere de baskı yaptığını öne sürdü.

Gergerlioğlu, emeklilerin komik düzeyde maaşlarla hayatlarını sürdürmek zorunda kaldığını belirterek, "Yüzde 3-5 zamlar yapılıyor, haklar ihsanmış gibi gösteriliyor ama yapılanlar derde deva değil. Seyyanen zamlar yapılması gerektiğini söylüyoruz. Dengesi bozulan enflasyonun eski haline dönüşmesi için rasyonel ekonomi politikaları takip edilmeli. Buradan karlı çıkanlar para babaları, emekli ezilmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.