Görevden alındı! İYİ Partili Toktaş'tan skandal mesajla ilgili açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Görevden alındı! İYİ Partili Toktaş'tan skandal mesajla ilgili açıklama

Görevden alındı! İYİ Partili Toktaş\'tan skandal mesajla ilgili açıklama
21.05.2025 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya'nın fotoğrafını parti grubuna gönderip "Sana alacam bunu kral" yazan İYİ Parti Teşkilat Başkanı Hasan Toktaş, "Karanlık eller tarafından üretilen o mesaj düzmecedir ve ifadeler bana ait değildir." İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ise inceleme başlattıklarını belirterek, "İnceleme bitene kadar Toptaş'ın görevini ben yürüteceğim." dedi.

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Hasan Toktaş, partinin il başkanları için oluşturulan WhatsApp grubunda skandal bir paylaşım yaptı. CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya'nın bir fotoğrafını gruba gönderen Toktaş'ın, "Sana alacam bunu kral" şeklinde bir ifade kullandığı ortaya çıktı.

SKANDAL MESJAIN ARDINDAN TOKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Tepkilerin ardından İYİ Partili Toktaş'tan açıklama geldi. Toktaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mesajın düzmece olduğunu söyledi. Toktaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Sosyal medya ve bazı basın mecralarında şahsımı hedef alan çirkin bir kurguyla, yalan ve iftiraların yayıldığını üzülerek izliyorum.

"MESAJ DÜZMECE, İFADELER BANA AİT DEĞİL"

Bir WhatsApp grubunda, tarafımdan yapıldığı iddia edilen bir paylaşımda, CHP Osmaniye Milletvekili Sayın Asu Kaya'nın fotoğrafı üzerinden kurgulanan çirkinlik, siyasetteki ayak oyunlarına gösterilecek en somut örneklerden biridir.

İddia ile söylüyorum ki; Karanlık eller tarafından üretilen o mesaj düzmecedir ve ifadeler bana ait değildir. İnanıyorum ki, hiçbir iftira, niyeti her daim iyi olana asla yapışmaz. Hayatım boyunca kadınlarımızın onurunu başımın tacı bildim. Bu yüzden bana böyle bir yakıştırma yapılması, sadece beni değil; aynı zamanda ortak vicdanı da yaralamıştır. Bu kabil itibar suikastleri, muhalefet partilerine mensup başka siyasilere de yöneltilmiştir. Biliyorum ki, ne ilktir ne de son olacaktır.

Görevden alındı! İYİ Partili Toktaş'tan skandal mesajla ilgili açıklama

"TEKNİK İNCELEME TALEBİNDE BULUNDUM"

Bu iftirayı hazırlayanların amacı, siyaseti kirletmek, şahsımı karalamak ve partimi kamuoyu önünde zor durumda bırakmaktır. Milletimizin bilgisine sunmak isterim ki; İlgili fotoğrafla ilgili yapılan ön tespitlerde digital sahtecilik izleri bulunmuştur. Dolayısıyla, daha ayrıntılı teknik inceleme talebinde bulundum ve süreci yasal zeminde sonuna kadar takip edeceğim. Milletvekilimiz sayın Asu Kaya'nın adının, üzerime örülen bir kumpasta geçmiş olmasından duyduğum üzüntüyü de özellikle vurgulamak isterim.

İftiracılar şundan emin olsun ki; Bu işi burada bırakmayacağım. Kimsenin hakaret, kurgu ve yalanla siyaset yapmasına, itibar suikastına yeltenmesine izin vermeyeceğim. Gerçekler ortaya çıkacak, hukuk gereken cevabı verecektir."

Görevden alındı! İYİ Partili Toktaş'tan skandal mesajla ilgili açıklama
Görevden alındı! İYİ Partili Toktaş'tan skandal mesajla ilgili açıklama

DERVİŞOĞLU: İNCELEME BAŞLATTIK

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise yaptığı açıklamada inceleme başlattıklarını belirtti. Dervişoğlu şunları söyledi: "Bugün sosyal medya ve basında, Teşkilat Başkanımız Sayın Hasan Toktaş'a ait olduğu iddia edilen bir WhatsApp mesajı paylaşılmış ve haberleştirilmiştir. Kıymetli bir Milletvekilimizin, Sayın Asu Kaya'nın da adının geçtiği iddia edilen mesajla ilgili olarak, Sayın Hasan Toktaş'ın yaptığı açıklama nazarımda muteberdir. Ancak hem konunun, hem de bu konulardaki hassasiyetimizin bir gereği olarak, Genel Sekreterimiz Sayın Uğur Poyraz ve Hukuk-Seçim ve Parlamento İlişkileri Başkanımız Sayın Hakan Şeref Olgun'u hukuki süreci takip, inceleme ve araştırma yapmak üzere görevlendirmiş bulunuyorum.

"TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ BEN YÜRÜTECEĞİM"

İlgili arkadaşlarımız ve partimizin kurulları gerekli çalışmayı tamamlayıncaya kadar, bu konudaki hassasiyetimizin bir göstergesi olarak, İYİ Parti Teşkilat Başkanlığı'nın görevlerini Genel Başkan olarak bizzat yürüteceğim. Aziz milletimizin bilgisine sunarım."

Milletvekili, Hasan Toktaş, İYİ Parti, İnceleme, Osmaniye, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Görevden alındı! İYİ Partili Toktaş'tan skandal mesajla ilgili açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Oa343862!:
    Lan bir delikanlı olun dediginizin arkasında durun, biyiginizdan utanın ya ,Çoluk çocuk sahibi insanlarsınız 7 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    bunları halkmı secıyor 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baba ile oğlunun yakıldığı olayda sır perdesi aralanıyor Baba ile oğlunun yakıldığı olayda sır perdesi aralanıyor
İBB soruşturmasında ’kasa’ olarak anılan Fatih Keleş’in kardeşi de tutuklandı İBB soruşturmasında 'kasa' olarak anılan Fatih Keleş'in kardeşi de tutuklandı
Osimhen durmuyor Türkiye’de bir rekoru daha kırabilir Osimhen durmuyor! Türkiye'de bir rekoru daha kırabilir
Kıvanç Tatlıtuğ, oğluyla güreştiği keyifli anları paylaştı Kıvanç Tatlıtuğ, oğluyla güreştiği keyifli anları paylaştı
Fatih Terim’in Al Shabab’ı şampiyona kaybetti Fatih Terim'in Al Shabab'ı şampiyona kaybetti
Trump’tan 175 milyar dolarlık proje: Uzaydan bile gelse koruyacağız Trump'tan 175 milyar dolarlık proje: Uzaydan bile gelse koruyacağız
Türk bayrağını yakmaya çalışan kişi zihinsel engelli çıktı Türk bayrağını yakmaya çalışan kişi zihinsel engelli çıktı
İstanbul’daki depremin ardından Naci Görür ve Ahmet Ercan’dan rahatlatan açıklama İstanbul'daki depremin ardından Naci Görür ve Ahmet Ercan'dan rahatlatan açıklama
MEB, Türkiye Maarif Vakfı’na 6,7 milyara kadar kaynak aktarabilecek MEB, Türkiye Maarif Vakfı'na 6,7 milyara kadar kaynak aktarabilecek
TBMM’de HSK’ya 5 yeni üye seçildi TBMM'de HSK'ya 5 yeni üye seçildi
Meksika’da belediye başkanı sekreteri ve danışmanı silahlı saldırıda öldü Meksika'da belediye başkanı sekreteri ve danışmanı silahlı saldırıda öldü

20:24
Oğuz Murat Aci’nin eşi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti
Oğuz Murat Aci'nin eşi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti
19:28
Firari Murat Gülibrahimoğlu’nun şirketine kayyum atandı
Firari Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketine kayyum atandı
17:07
Moskova’ya yapılan İHA saldırılarından ilk görüntüler
Moskova'ya yapılan İHA saldırılarından ilk görüntüler
16:46
Moskova’da peş peşe İHA saldırıları Havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Moskova'da peş peşe İHA saldırıları! Havalimanlarında uçuşlar durduruldu
09:26
Araç muayene istasyonlarında yeni dönem başladı
Araç muayene istasyonlarında yeni dönem başladı
09:13
Türk bayrağını yakmaya çalışan şüpheli yakalandı Bakın üstünden ne kimliği çıktı
Türk bayrağını yakmaya çalışan şüpheli yakalandı! Bakın üstünden ne kimliği çıktı
09:10
Altın fiyatları beklenen hareketine başladı
Altın fiyatları beklenen hareketine başladı!
09:01
Yıldız Tilbe’den şaşırtan Maradona çıkışı: Bugün öğrendim çok şaşırdım
Yıldız Tilbe'den şaşırtan Maradona çıkışı: Bugün öğrendim çok şaşırdım
08:37
Emekli ve memur maaşları zamlanacak İşte ilk tahminler
Emekli ve memur maaşları zamlanacak! İşte ilk tahminler
08:32
47 ilde DEAŞ operasyonu 298 şüpheli yakalandı
47 ilde DEAŞ operasyonu! 298 şüpheli yakalandı
07:37
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2025 20:54:29. #7.13#
SON DAKİKA: Görevden alındı! İYİ Partili Toktaş'tan skandal mesajla ilgili açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.