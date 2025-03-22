Gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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Politika

Gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın ifadesi ortaya çıktı

Gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan\'ın ifadesi ortaya çıktı

Kent Uzlaşısı soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, emniyetteki ifadesinde yerel seçimlerin demokratik kurallar çerçevesinde yapıldığını ve Yüksek Seçim Kurulu'nun denetiminden geçtiğini belirtti. Şahan, hakkındaki suçlamaları kabul etmezken, suçlamaların asılsız ve mesnetsiz olduğunu ifade etti. Ayrıca, Azad Barış ile ilgili sorulara da yanıt veren Şahan, daha detaylı savunmasını soruşturma savcısına vereceğini belirtti.

22.03.2025 16:34
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''Kent Uzlaşısı'' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan emniyetteki ifadesinde, yerel seçimdeki aday listelerinin demokratik kurallar çerçevesinde hazırlandığını, Yüksek Seçim Kurulu'nun denetiminden geçtiğini belirterek, ''Seçim sürecinden suç ya da suçlu çıkarılmaya çalışılması beyhudedir'' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gözaltına alınan ve "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında sorgulanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın, emniyetteki ifadesi tamamlandı.

AZAD BARIŞ SORUSUNA YANIT VERDİ

Şahan'a, eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış ile ilgili, "Azad Barış'ı tanıyor musunuz, aranızdaki ticari ilişkiyi açıklayınız?" sorusu yöneltildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Şahan, "Gözaltı sürecinde üzerime isnat edilen suçlama hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan basın açıklaması ve bir kısım medyanın bizlerin ulaşamadığı delilleri aleyhime yorumlayarak yaptığı haberler dışında bir bilgim olmadı. Bu süreçte yayınlanan bu haberler sebebiyle şahsi itibarım mesleki kariyerim ve kişilik haklarım ağır bir tacize maruz bırakılmıştır" dedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Şahan ifadesinde, 31 Mart 2024'teki seçimlerde, CHP'nin Şişli Belediye Başkan adayı olarak neredeyse her 10 kişiden 7'sinin oyunu alarak Şişli Belediye Başkanı seçildiğini belirterek, "Demokrasi, hukuk devleti ve insan haklarına inanan Ankara'da doğmuş İstanbul'da okumuş, Cumhuriyet değerleriyle yetişmiş bir Cumhuriyet genciyim. Bugüne kadar hakkımda açılmış herhangi bir soruşturma ve kovuşturma bulunmamaktadır. Kanunlara saygılı bir yurttaş olarak yaşamımı sürdürdüm. Bu çerçevede ifademe başvurulan soruşturma kapsamında bana yöneltmiş olduğunuz suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum" dedi.

"TERÖR ÖRGÜTÜNDEN EMİRLE HAREKET ETMEDİM"

Şahan ayrıca "Ben hiçbir terör örgütü yöneticisinden emir ve talimatı ile hareket etmedim ve etmem. 20.03.2025 tarihinde CHP Başkanı Özgür Özel'in de açıkladığı gibi 2024 yılında gerçekleşen yerel seçimler CHP Parti Meclisi'nin onayladığı ve yetkili organların onayladığı aday listeleri üzerinden Türk milletine arz edilmiştir ve onların teveccühü ile seçimler gerçekleşmiştir. Bu seçimler demokratik kurallar çerçevesinde ifa edilmiştir. Yüksek Seçim Kurulunun yargı denetimi icra edilmiştir. Seçim sürecinden suç ya da suçlu çıkarılmaya çalışması beyhudedir. Ben hiçbir suç işlemedim. Hakkımdaki asılsız delillere dayanan mesnetsiz suçlamaları reddediyorum. Bana soru olarak yönelttiğiniz isnatlara karşı detaylı savunmalarımda soruşturma savcısına ayrıntılı cevap vereceğim" ifadelerini kullandı.

"HTŞ VERİLERİ TARAFIMA GÖSTERİLMEDİ"

Azad Barış ile HTS kayıtları sorulan Şahan, "Bana sormuş olduğunuz bu soruya dayanak gösterilen HTS verileri tarafıma gösterilmedi. Baz istasyonu verilerinin gerçekliğinin teyit edebileceğim bir bilgi elimde bulunmamaktadır. Kamuoyuna yansıyan bir çok soruşturma sürecinde yaşandığı üzere HTS teknik verilerinin güvenilirliği yorumlama yöntemi sebebiyle olumsuz anlamlar çıkarılması konusunda ciddi şüphe ve endişelerim bulunmaktadır. Bu sebeple bu soruya ilişkin ayrıntılı savunmamı savcılık ifadem sırasında vereceğim" yanıtını verdi.

GİZLİ TANIĞIN İDDİALARINA DA YANIT VERDİ

Gizli tanık ''Meşe''nin beyanlarında yer alan terör örgütleriyle iltisaklı şahısların işe alımları ile ilgili detaylı ifade veriniz'' sorusu üzerine Başkan Şahan, ''Bana sorulan bu soruya ifade işleminin devamındaki sorular da yöneltildikten ve tarafıma isnat edilen tüm suçlamalara vakıf olduktan sonra savunmanın bütünlüğü çerçevesinde detaylı bir şekilde beyanda bulunacağım" dedi.

Azad Barış ile 2019 seçim sürecinde HDP'nin resmi görevlisi iken İBB'de yaptığı resmi görüşmelerde tanıştığını anlatan Şahan, "Sonrasında Azat'ın eşiyle akraba olduğumuz, kan bağı değil, (eşinin teyzesi benim Ankara'da okumama çok fayda sunan, benim için çok değerli bir öğretmendir), o ilişkiyle yeniden tanıştık. Benim ismi geçen terör örgütleri ya da mensupları ile ne bir tanışıklığım ne bir ilgim ne de bir bilgim vardır. Anılan örgütlerin kısaltmalarının açılımlarını bile bilmem. Atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Daha ayrıntılı beyanımı Savcılıkta vereceğim" beyanında bulundu.

Kaynak: ANKA

Yüksek Seçim Kurulu, Resul Emrah Şahan, Politika, 3-sayfa, Şişli, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ayhan Murat:
    tam at hırsızı 38 14 Yanıtla
  • 205622:
    ver ordan bir gizli tanık iyisinden tazesinden olsun 7 13 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    aaa gizli tanık yokmu ekepeli 3 16 Yanıtla
  • Abdullah Yıldırım:
    suçu işleyen CHP li ihbar eden CHP li itiraz eden CHP li işin icinden çıkamayınca başka partilere saldıran yine CHP li bu arada kongireye neden gidiliyor kim telefon için kendini satmış CHP li 15 3 Yanıtla
  • Metin Celik:
    Ülkede herkes üçkağıtçı, dürüst insan kalmamış, ah benim güzel ülkem. Siyonistler memnun. 9 2 Yanıtla
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