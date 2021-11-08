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Grup başkanvekilliği adayları arasında Erhan Usta, Ümit Dikbayır ve Yavuz Ağıralioğlu var - Son Dakika

Grup başkanvekilliği adayları arasında Erhan Usta, Ümit Dikbayır ve Yavuz Ağıralioğlu var

08.11.2021 12:16

İYİ Parti'de şehit yakınına küfür etmesi sonrası görevden alınan Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın yerine geçecek isim bugün yapılacak seçimlerden sonra netlik kazanacak. Akşener'in Meclis'teki temsilciliği için Yavuz Ağıralioğlu, Ümit Dikbayır ve Erhan Usta'nın ismi geçiyor.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakınına ağır bir şekilde küfür etmesi kriz çıkardı. Hem siyaset cephesinden hem de sosyal medyada Lütfü Türkkan'ın görevden alınması için çağrı yapıldı. Gelişmelerin ardından Türkkan, önceki gün Meral Akşener'in talimatıyla görevi bıraktı. Türkkan'ın görevi bırakmasının ardından grup başkanvekilliğine kimin getirileceği merak konusu oldu.

BUGÜN SEÇİM YAPILACAK

Genel başkanın Meclis'teki gölgesi gibi görev yapan Grup Başkanvekilliği seçimleri bugün saat 14.00'da gerçekleştirilecek. İYİ Partili vekiller, önlerine gelen adaylardan birini, kendilerini temsil etmesi adına seçecek.

İYİ Parti'de seçim günü! Akşener'in kafasında Erhan Usta, Ümit Dikbayır ve Yavuz Ağıralioğlu var
Erhan Usta

MASADA 3 İSİM VAR

İYİ Parti'de grup başkanvekilliği için öne çıkan 3 isim var. Partiye katılması büyük yankı uyandıran Erhan Usta'nın ekonomideki gelişmelerin ardından Meclis'te partisinin temsil etmesine sıcak bakılıyor. Ayrıca parti içerisindeki yükselişiyle göze çarpan Ümit Dikbayır ve daha önce de bu görevi yapan Yavuz Ağıralioğlu, adı geçen isimler arasında.

İYİ Parti'de seçim günü! Akşener'in kafasında Erhan Usta, Ümit Dikbayır ve Yavuz Ağıralioğlu var
Ümit Dikbayır

"UYGUN GÖRÜLÜRSE GÖREVDEN KAÇMAM"

Seçimler öncesi Haberler.com'a konuşan İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, "Olayı en başından beri kabul etmiyoruz. Bizim genel başkanımız kadın, ayrıca hakaretlerle bugünlere kadar geldi. Sadece görevden alınmasını bekledik, açıklamamızı elbet de yapacağız. Partimizde bu işi yapabilecek çok sayıda arkadaş var, onlardan biri seçilecek. Biz de görev verilmesi halinde görevden kaçmayız" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'de seçim günü! Akşener'in kafasında Erhan Usta, Ümit Dikbayır ve Yavuz Ağıralioğlu var
Erhan Usta
Grup başkanvekilliği adayları arasında Erhan Usta, Ümit Dikbayır ve Yavuz Ağıralioğlu var

Yavuz Ağıralioğlu, Ümit Dikbayır, Erhan Usta, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Grup başkanvekilliği adayları arasında Erhan Usta, Ümit Dikbayır ve Yavuz Ağıralioğlu var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Grup başkanvekilliği adayları arasında Erhan Usta, Ümit Dikbayır ve Yavuz Ağıralioğlu var - Son Dakika
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